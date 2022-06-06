20 креативных идей в случае, если вам некуда девать гвозди и саморезы

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Согласитесь, что сделать что-то из ничего, или просто из обыденных вещей - настоящее искусство. И вот сегодня выступают гвозди.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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