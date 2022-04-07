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Рокбаланс: 25 фантастических примеров каменного баланса

Рокбаланс: 25 фантастических примеров каменного баланса (20 фото)

Автор:
07 апреля 2022 23:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Баланс   искусство   камни   красота   усидчивость   фабрика едей   
1694
20

Как вообще такое можно сделать? Сложно представить это уровень балансировки, труда и усидчивости. Наслаждайтесь!

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Источник:

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Метки: Баланс   искусство   камни   красота   усидчивость   фабрика едей   
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ralpharn 11 минут назад
Суперклей?
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Millefeuille

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