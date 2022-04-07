Рокбаланс: 25 фантастических примеров каменного баланса

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Как вообще такое можно сделать? Сложно представить это уровень балансировки, труда и усидчивости. Наслаждайтесь!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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