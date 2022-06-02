20 задредованных красоток: мода уходит, воспоминания остаются

Редко сегодня увидишь некогда модный атрибут в прическах - дреды. Сегодня мало кто увлекается этим, не побоюсь этого слова, искусством - делать из волос настоящие "гнезда". привлекающие своей необычностью и несомненно красотой.
Дреды, дредлоки, локи (англ. dreads) — подобным образом принято называть причёску, состоящую из перепутанных прядей волос
В 1930-е дреды стали отличительной чертой представителей растафарианской субкультуры на Ямайке, а в 1960-е волна популярности растафари и собственно дредов накрыла весь мир — все благодаря легендарному Бобу Марли и другим исполнителям музыки регги.
Дред бывает огромное множество: дреды безопасные де-дреды, дреды джа) и опасные дреды (натуральные), дреды мужские и дреды женские ( особой разницы практически нет), дреды короткие и длинные, дреды искусственные и дреды натуральные.
Искусственные дреды делаются с применением кенакелона (искусственных прядей).
Опасные (натуральные) дреды - это свалянные косички из своих волос (натуральные). Их носят больше года в том случае, если своевременно выполняется коррекция. Данную разновидность очень тяжело расплетать, но это возможно.
Индустриальные дреды - разновидность натуральных косичек, но с заплетением каркаса из тонкой проволоки или струны.
D.E (Double Ended) - имеют двойной конец. Канекалон закрепляется к волосам восьмеркой.
S.E (Single Ended) - одиночный конец.
Двойные дреды (спиральные) - такие локи начинают плести из своих прядей. Далее в них поэтапно вплетают канекалон, соединяя их по спирали.
Перманентные дредлоки делают волнистыми, что смотрится интересно и оригинально.
Непальские дреды или дреды из войлока натягивают на собственные пряди как чехлы.
Локи моют примерно один раз в 10 дней, не чаще. Первый месяц лучше делать это еще реже. Не пользуйтесь бальзамами и смягчающими шампунями, они портят структуру.
Искусственные локи каждые 2–3 месяца лучше снимать и менять на новые. Начинающие «срастаться» дреды время от времени нужно аккуратно разделять руками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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