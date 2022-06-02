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20 задредованных красоток: мода уходит, воспоминания остаются

20 задредованных красоток: мода уходит, воспоминания остаются

Автор:
02 июня 2022 22:38
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Локи   Фабрика идей   девушки   дреды   красота   мода   присека   
1320
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Редко сегодня увидишь некогда модный атрибут в прическах - дреды. Сегодня мало кто увлекается этим, не побоюсь этого слова, искусством - делать из волос настоящие "гнезда". привлекающие своей необычностью и несомненно красотой.

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В 1930-е дреды стали отличительной чертой представителей растафарианской субкультуры на Ямайке, а в 1960-е волна популярности растафари и собственно дредов накрыла весь мир — все благодаря легендарному Бобу Марли и другим исполнителям музыки регги.

Дред бывает огромное множество: дреды безопасные де-дреды, дреды джа) и опасные дреды (натуральные), дреды мужские и дреды женские ( особой разницы практически нет), дреды короткие и длинные, дреды искусственные и дреды натуральные.

Искусственные дреды делаются с применением кенакелона (искусственных прядей).

Опасные (натуральные) дреды - это свалянные косички из своих волос (натуральные). Их носят больше года в том случае, если своевременно выполняется коррекция. Данную разновидность очень тяжело расплетать, но это возможно.

Индустриальные дреды - разновидность натуральных косичек, но с заплетением каркаса из тонкой проволоки или струны.

D.E (Double Ended) - имеют двойной конец. Канекалон закрепляется к волосам восьмеркой.

S.E (Single Ended) - одиночный конец.

Двойные дреды (спиральные) - такие локи начинают плести из своих прядей. Далее в них поэтапно вплетают канекалон, соединяя их по спирали.

Перманентные дредлоки делают волнистыми, что смотрится интересно и оригинально.

Непальские дреды или дреды из войлока натягивают на собственные пряди как чехлы.

Локи моют примерно один раз в 10 дней, не чаще. Первый месяц лучше делать это еще реже. Не пользуйтесь бальзамами и смягчающими шампунями, они портят структуру.

Искусственные локи каждые 2–3 месяца лучше снимать и менять на новые. Начинающие «срастаться» дреды время от времени нужно аккуратно разделять руками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Локи   Фабрика идей   девушки   дреды   красота   мода   присека   
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5  комментариев
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7k
Billi_Bons 47 минут назад
В советское время, это называлось - колтун. Воспаление сальных желёз на голове, возникающее в результате нарушения условий гигиены, нерасчёсывания, вшивости и т. д. Вследствие обильного отделения (экскреции) сальных желёз на голове, волосы слипаются в клубки, косички, неразделимые космы и образуют слипшуюся густую массу, похожую на войлок, в которых накапливается грязь, пыль и множество насекомых. Какие ещё дреды?
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7k
Артём 2 минуты назад
Кто-нибудь, расскажите им, что дреды, пирсинг на лице, татухи по всему телу и афгани, выглядят уё....щно в 99% случаев.
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1k
arens-s 9 минут назад
И не лень же было столько дряни выискивать про ху..у.
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2k
Copycat 36 минут назад
"мода уходит - воспоминания остаются" - а как же) я знаю лично человека который ходил со здоровенными дредами, а когда надоели просто отреза - теперь висят у него как сувенир)
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1k
Трям 38 минут назад
Словно говно из башки лезет...
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