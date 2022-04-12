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25 шедевров из очень ценного и дорого нынче материала

25 шедевров из очень ценного и дорого нынче материала (25 фото)

Автор:
12 апреля 2022 19:44
Сообщество : Искусство
Метки: art   бумага   инсталляция   искусство   картон   красота   шедевры   
947
25

Да, сегодня бумажная промышленность испытывает затруднения. Подорожало и бумага и картон. Кто знает, быть может мы скоро будем смотреть на эти шедевры как на нечто удивительное, недосягаемое, сделанное из дорогущего материала. Не дай небеса конечно.

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Источник:

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Метки: art   бумага   инсталляция   искусство   картон   красота   шедевры   
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