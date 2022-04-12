25 шедевров из очень ценного и дорого нынче материала

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Да, сегодня бумажная промышленность испытывает затруднения. Подорожало и бумага и картон. Кто знает, быть может мы скоро будем смотреть на эти шедевры как на нечто удивительное, недосягаемое, сделанное из дорогущего материала. Не дай небеса конечно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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