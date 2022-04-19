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Гриф, колки и завиток: 26 фантастических фигур из жизни струнных

Гриф, колки и завиток: 26 фантастических фигур из жизни струнных (26 фото)

Автор:
19 апреля 2022 16:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Музыка   Фабрика идей   гриф   искусство   красота   резьба   струнные   фигуры   
1761
26

Музыка чарует, завораживает, дает нам радость, счастье и поддержку. Она всегда с нами. И производители музыкальных инструментов понимают это, а также то, что эстетическое удовольствие видеть как звуки выходят из прекрасного инструмента тоже важно. Посмотрите на эту фантастику и насладитесь талантом мастеров.

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Источник:

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Метки: Музыка   Фабрика идей   гриф   искусство   красота   резьба   струнные   фигуры   
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Путинский Бот 8 часов назад
Красиво! но хотелось бы посмотреть полностью балалайку!
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