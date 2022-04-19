Гриф, колки и завиток: 26 фантастических фигур из жизни струнных

Музыка чарует, завораживает, дает нам радость, счастье и поддержку. Она всегда с нами. И производители музыкальных инструментов понимают это, а также то, что эстетическое удовольствие видеть как звуки выходят из прекрасного инструмента тоже важно. Посмотрите на эту фантастику и насладитесь талантом мастеров.