Гриф, колки и завиток: 26 фантастических фигур из жизни струнных

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Музыка чарует, завораживает, дает нам радость, счастье и поддержку. Она всегда с нами. И производители музыкальных инструментов понимают это, а также то, что эстетическое удовольствие видеть как звуки выходят из прекрасного инструмента тоже важно. Посмотрите на эту фантастику и насладитесь талантом мастеров.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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