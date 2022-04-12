Пост для тех, кому нужны религиозные атрибуты: 20 креативных крестов

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Да, несомненно, крест можно сделать из чего угодно - соединил две палочки, получите, распишитесь. Но если подойти с каплей креатива к этому вопросу, то можно вот так - не дорого и очень необычно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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