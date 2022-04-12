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Пост для тех, кому нужны религиозные атрибуты: 20 креативных крестов

Пост для тех, кому нужны религиозные атрибуты: 20 креативных крестов (21 фото)

Автор:
12 апреля 2022 20:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   атрибутика   красота   креатив   крест   фантазия   
1404
21

Да, несомненно, крест можно сделать из чего угодно - соединил две палочки, получите, распишитесь. Но если подойти с каплей креатива к этому вопросу, то можно вот так - не дорого и очень необычно.

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Источник:

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Метки: Фабрика идей   атрибутика   красота   креатив   крест   фантазия   
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10  комментариев
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1k
Пошляк Стебаныч 2 часа назад
За такой креатив батюшка может и кадилом ох... Окрестить.
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27k
Aqueronte 2 минуты назад
Есть пара эпичных моделей. Такими и вампира забить можно и гопника
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−5
Игорь 13 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо
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11k
Pochiniks 13 минут назад
А представляете, какой бы сейчас был здесь срач, если бы был представлен хоть один полумесяц!
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2k
Мефодий Полчаса назад
конструктор вот даже есть...
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30k
Teodor 38 минут назад
Святотатство, но плюсую - пару идей для дачного интерьера присмотрел...
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3k
Veprь в напряге Час назад
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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14k
Bill 2 часа назад
Два последних креста можно спокойно на разборки возить в качестве оберега.
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