Огородное совершенство: 20 овощных клумб для тех, кто уважает посадки и выращивание

Онлайн-опрос, проведенный в 2020 году в 17 странах мира, показал, что почти треть респондентов ежедневно или еженедельно работают на садовых участках. Сюда входят, в том числе, 24 процента тех, кто занимается садовыми работами хотя бы раз в неделю и 7 процентов – ежедневно или почти каждый день. При этом людей, которых садоводство, видимо, не интересует, оказалось меньше – 24 процента опрошенных сказали, что никакими работами в саду они не занимаются.