Огородное совершенство: 20 овощных клумб для тех, кто уважает посадки и выращивание

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Весна. Дачники потянулись к своим соткам, вытаскивают ящики с рассадой, нарезают картофель на кусочки, удобряют, пашут, сеют, сажают и прочая-прочая. И для самых эстетов - 20 идей обустройства овощных клумб.
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По данным Союза садоводов России в нашей стране около 16 млн.зарегистрированных дачных участков. Однако в общей сложности в стране оказалось 57,8 млн дачных участков, которые не прошли процедуру межевания, а потому не получили закрепленные границы.
Заметим, что с 2018 года сами понятия «дачники», «дачный участок» исчезло – 217-ФЗ исключил такие организационно-правовые формы, как дачные некоммерческие товарищества (ДНТ), потребительские кооперативы и партнерства. Осталось только два вида земельных участков – садовые и огородные.
В садоводческих товариществах можно строить жилые, садовые дома и хозяйственные постройки, в огороднических – только хозпостройки (например, сарай, теплицу, летнюю беседку или баню), поскольку огород – он исключительно для выращивания овощей и фруктов.
Онлайн-опрос, проведенный в 2020 году в 17 странах мира, показал, что почти треть респондентов ежедневно или еженедельно работают на садовых участках. Сюда входят, в том числе, 24 процента тех, кто занимается садовыми работами хотя бы раз в неделю и 7 процентов – ежедневно или почти каждый день. При этом людей, которых садоводство, видимо, не интересует, оказалось меньше – 24 процента опрошенных сказали, что никакими работами в саду они не занимаются.
Среди всех изученных стран самая увлеченная садоводством оказалась Австралия: здесь 45 процентов респондентов работают на приусадебных участках каждый день или еженедельно. Следом идут Китай, Мексика, США и Германия, где таких ответов – около трети или чуть больше в каждой из стран. Зато Россия попала в другую пятерку лидеров – по доле респондентов, которые сказали, что совсем не занимаются садовыми работами. Возглавила список Южная Корея, где более половины (53 процента) опрошенных не увлекаются садоводством, затем – Япония (46 процентов), Испания (44 процента), Россия (40 процентов) и Аргентина (33 процента).
Источник:
АНТИФИШКИ
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