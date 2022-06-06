Соцсети на костях: поразительный гаджет родом из тундры

Каждая сторона пластины – это полугодие. По центру имеется углубление, от которого в обе стороны идут зарубки в количестве 30 или 31 штуки. Что составляет 4 месяца. Ещё 2 разлинованы на выступе-хребте, который идет в обе стороны от отверстия.

Аналогично календарь выглядит и с другой стороны. Центральное круглое отверстие символизирует собой солнце. Календарь начинался от него, и счёт шёл против часовой стрелки.