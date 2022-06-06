Соцсети на костях: поразительный гаджет родом из тундры

И смартфон, и планшет, и все соцсети вместе взятые заменяет оленеводам эта неказистая с виду штуковина. Которая и подзарядки не требует, и в электричестве не нуждается.
Придумали эту штучку несколько веков назад, и, несмотря на цифровую эру, она не теряет актуальности и уступать позиции не собирается. Оленеводы, которые не знали элементарной грамоты и не умели читать и писать, вполне успешно применяли такой кусок обработанной кости для ведения учёта и в качестве календаря.
Это эдакое многофункциональное приложение, рассчитанное на один год. В качестве материала брали и древесину, но более продвинутые оленеводы такие календарики делали из кости: надёжнее и долговечнее, не разрушается, не темнеет, не боится влаги и насекомых.
Каждая сторона пластины – это полугодие. По центру имеется углубление, от которого в обе стороны идут зарубки в количестве 30 или 31 штуки. Что составляет 4 месяца. Ещё 2 разлинованы на выступе-хребте, который идет в обе стороны от отверстия.
Аналогично календарь выглядит и с другой стороны. Центральное круглое отверстие символизирует собой солнце. Календарь начинался от него, и счёт шёл против часовой стрелки.
Возле некоторых символов имеются зарубки. Фактически это аналоги современных сторис в социальных сетях. Так человек обозначал важное событие: конец полярной ночи, праздники. Сеть в начале ноября символизирует начало зимней рыбалки.
В апреле человек сделал пометку о богатом улове, отметил Вербное воскресенье и Пасху. В мае начался отёл оленей, о чём тоже имеется соответствующая пометка.
Нерест рыбы, начало сбрасывания рогов у оленей, пополнение в семье или уход в вечность кого-то из предков – тоже соответствующие пометки-насечки. Начало полярной ночи и зимы и другие ключевые моменты, которых, в общем, в небогатой событиями жизни оленеводов не так много.
Такие календари многие делают и поныне. Не выбрасывают по окончании года, а бережно хранят в чуме: мало ли, нужно будет аналитику провести и сравнить, когда, к примеру, начался гон оленей в позапрошлом году, или когда рыба пошла на нерест прошлой весной. И, конечно, это реальная напоминалка о событиях, касающихся потомков и предков. Очень символичная, интересная и даже стильная штука.
А вообще стоит взять на заметку: кто знает, какое будущее ждёт эру смартфонов…
Источник:
АНТИФИШКИ
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