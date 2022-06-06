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Соцсети на костях: поразительный гаджет родом из тундры

Соцсети на костях: поразительный гаджет родом из тундры

Автор:
06 июня 2022 14:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Событие   интересно   календарь   кость   оленевод   счёт   тундра   фото   
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И смартфон, и планшет, и все соцсети вместе взятые заменяет оленеводам эта неказистая с виду штуковина. Которая и подзарядки не требует, и в электричестве не нуждается.

Придумали эту штучку несколько веков назад, и, несмотря на цифровую эру, она не теряет актуальности и уступать позиции не собирается. Оленеводы, которые не знали элементарной грамоты и не умели читать и писать, вполне успешно применяли такой кусок обработанной кости для ведения учёта и в качестве календаря.


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Это эдакое многофункциональное приложение, рассчитанное на один год. В качестве материала брали и древесину, но более продвинутые оленеводы такие календарики делали из кости: надёжнее и долговечнее, не разрушается, не темнеет, не боится влаги и насекомых.


Каждая сторона пластины – это полугодие. По центру имеется углубление, от которого в обе стороны идут зарубки в количестве 30 или 31 штуки. Что составляет 4 месяца. Ещё 2 разлинованы на выступе-хребте, который идет в обе стороны от отверстия.

Аналогично календарь выглядит и с другой стороны. Центральное круглое отверстие символизирует собой солнце. Календарь начинался от него, и счёт шёл против часовой стрелки.


Возле некоторых символов имеются зарубки. Фактически это аналоги современных сторис в социальных сетях. Так человек обозначал важное событие: конец полярной ночи, праздники. Сеть в начале ноября символизирует начало зимней рыбалки.


В апреле человек сделал пометку о богатом улове, отметил Вербное воскресенье и Пасху. В мае начался отёл оленей, о чём тоже имеется соответствующая пометка.

Нерест рыбы, начало сбрасывания рогов у оленей, пополнение в семье или уход в вечность кого-то из предков – тоже соответствующие пометки-насечки. Начало полярной ночи и зимы и другие ключевые моменты, которых, в общем, в небогатой событиями жизни оленеводов не так много.


Такие календари многие делают и поныне. Не выбрасывают по окончании года, а бережно хранят в чуме: мало ли, нужно будет аналитику провести и сравнить, когда, к примеру, начался гон оленей в позапрошлом году, или когда рыба пошла на нерест прошлой весной. И, конечно, это реальная напоминалка о событиях, касающихся потомков и предков. Очень символичная, интересная и даже стильная штука.

А вообще стоит взять на заметку: кто знает, какое будущее ждёт эру смартфонов…

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Событие   интересно   календарь   кость   оленевод   счёт   тундра   фото   
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3  комментария
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
И санкции-то не наложишь!
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Sasa 20 минут назад
Это ни что иное как ежедневник. Только у европейцев он ведется на бумаге, а оленеводов на костях.
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Клёст 2 часа назад
Клёво))
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