Дома, которые никто не хочет покупать даже несмотря на привлекательную цену

Эти дома, несмотря на свою красоту, размеры и архитектуру, отпугивают всех потенциальных покупателей по самым разным причинам, которые порой достойны лечь в основу сценария какого-нибудь голливудского фильма.

"Дом с привидениям в Хеме"

На севере Франции, в небольшой деревушке Хем, что расположена недалеко от Вильнёв-д'Аск, находится печально известный дом с привидениями.

Как говорят местные жители, это здание, построенное в 1939 году, "не знало ни одного счастливого дня". Сначала в его стенах развернулась очень грустная семейная драма - здесь умер 5-летний ребёнок и произошло это при очень странных обстоятельствах.