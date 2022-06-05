Дома, которые никто не хочет покупать даже несмотря на привлекательную цену

Покупка недвижимости - это один из самых важных этапов в жизни человека, который требует много размышлений и… много денег. Хотя в некоторых уголках земного шара есть дома, которые никто не хочет покупать даже с дисконтом в 2-3 раза. Но не спешите радоваться и планировать переезд.
Эти дома, несмотря на свою красоту, размеры и архитектуру, отпугивают всех потенциальных покупателей по самым разным причинам, которые порой достойны лечь в основу сценария какого-нибудь голливудского фильма.
"Дом с привидениям в Хеме"
На севере Франции, в небольшой деревушке Хем, что расположена недалеко от Вильнёв-д'Аск, находится печально известный дом с привидениями.
Как говорят местные жители, это здание, построенное в 1939 году, "не знало ни одного счастливого дня". Сначала в его стенах развернулась очень грустная семейная драма - здесь умер 5-летний ребёнок и произошло это при очень странных обстоятельствах.
Дом несколько раз покупали, перепродавали, а затем много лет сдавали в аренду. Но из-за звука шагов, смеха и плача детей последующие жильцы не задерживались там больше месяца.
Говорят, что там умерло по меньшей мере 8 человек, кто-то совершил самоубийство, кто-то погиб при более подозрительных обстоятельствах.
Другой странный факт - рабочие, которые несколько раз приезжали, чтобы начать делать ремонт, оставляли все как есть, потому что по разным причинам не могли начать ремонт. Иногда само собой отключалось электричество, иногда ломался инструмент, а порой оттуда просто исчезали строительные материалы.
С тех времён дом приобрёл довольно мрачную репутацию, ведь все его последние жители уверяли, что там обитает призрак маленького мальчика и женщины без головы.
Неудивительно, что долгое время никто не осмеливался купить этот дом, арендовать его или просто войти внутрь. Об этом "нерушимом и призрачном" доме, ставшем знаменитым во всей Франции, ходят и другие слухи, которые можно перечислять бесконечно.
В конце концов, этот дом за символическую сумму купила евангелическая церковь, в которой служил пастор Эммануэль Камонджи. Это вселяло некоторую надежду на то, что призраки его покинут, но в 2014 году там произошел пожар, причину которого установить не удалось и здание решили снести. Вот так закончилась история этого мрачного дома.
Дом Гранот Лома
Кто-нибудь из вас хотел стать владельцем домика на берегу живописного озера да ещё и по очень заманчивой цене? Но поспешу вас предупредить, описанный ниже дом попал в эту статью не просто так.
Гранот Лома - роскошное поместье на берегу озера Мичган. Это самый большой деревянный особняк в США. Он занимает площадь 26 000 м2 и расположен в красивой лесистой местности в 233 гектара. Настоящая мечта для любителей природы.
В "домике" имеется 23 спальни и 13 ванных комнат. Рядом стоит ферма на 200 голов скота, гостевой 4-х комнатный дом, игровой домик для детей, дом для прислуги, четыре гаража и теннисный корт.
Гранот Лома был построен в 1923 году по заказу бизнесмена Луи Кауфмана. В его возведении приняли участие 22 архитектора и более 400 рабочих. Даже в те времена дом обошёлся в космические 5 миллионов долларов, что эквивалентно современным 70 000 000 $.
После смерти Луи Кауфмана (в 1942-м) там несколько лет жила его супруга, но и она вскоре (в 1947 году) отправилась вслед за мужем. Затем там пыталась жить Джоана, одна из дочерей пары. Такое уединённое и огромное здание оказалось ей не по душе и к 1950-му дом стал чем-то вроде дачи.
В конечном счёте потомки Кауфмана продали дом Тому Болдуину, трейдеру с Уолл-стрит. Он отремонтировал дом, но тут кому-то в голову пришла "замечательная" идея внести особняк в Национальный реестр исторических мест США. Непонятно почему Болдуин согласился (разве что из-за налоговых льгот), хотя, возможно, его даже не спросили.
С того момента дом "считается зданием, заслуживающими сохранения из-за своего исторического значения". Это подразумевает, что владелец не может вносить изменения в интерьер, менять мебель, убирать чучела животных и много другое. Фактически дом стал музеем.
Поэтому, когда в 2015 году Болдуин выставил этот дом на продажу за 40 миллионов долларов (половина от стоимости покупки и ремонта) никто не был заинтересован в его покупке.
Спустя пару лет стоимость этой "великолепной" недвижимости снизилась до 20 миллионов долларов, что было ниже вложенных средств почти в 4 раза. Кем бы ни был будущий покупатель, но он должен обладать огромными деньгами и иметь… специфический вкус.
Чтобы подхлестнуть интерес к дому, в 2022 году владелец хотел разместить рядом с ним... космопорт, который по задумке должен был функционировать в тандеме с базой ВВС Вуртсмит в Мичигане.
"Кровоточащий дом"
В небольшом городке Сен-Кантен, с населением 60 000 человек, есть очень необычный дом. Его странности заметили ещё первые жильцы: через месяц после заселения они услышали странные звуки, доносившиеся из под земли. Они походили на скрип мела по доске и протяжные стоны, принадлежавшие тяжелобольным или умирающим людям.
А спустя несколько недель новосёлы стали замечать, что на обоях проявляются красные подтёки - дом в буквальном смысле стал "истекать кровью".
Подумав, что это краска, они убрали её и поклеили новые обои, но через месяц всё повторилось. Владельцы снесли те стены, на которых появлялось больше всего пятен и отстроили их заново. Это немного улучшило ситуацию, но красные подтёки все равно появлялись.
Когда жильцы рассказали об этом соседям, то эта история вызвала такой ажиотаж, что стала известна даже за пределами страны. Несмотря на это, владельцы дома прожили там ещё несколько лет, но всё же продали его за бесценок в 1986 году.
Новые обитатели столкнулись с ещё более жуткими паранормальными явлениями: странными звуки, доносившимися из стен, жутким шепотом, появляющимся по ночам и шаркающими шагами.
Поэтому они решили провести эксперимент, посыпав пол дома мукой и опечатав его на неделю, чтобы в него никто не мог войти.
Через 7 дней они сломали пломбы и вошли в дом. На полу не было никаких следов, но... на стенах проявились красные пятна. Тогда супруги пригласили священника, который сказал, что это дело рук Дьявола и посоветовал разрушить дом.
Домовладельцы, предполагая, что это место населено привидениями, попросили священника освятить жилище. Увы, но сверхъестественные явление продолжались. В конце концов, дом снова выставили на продажу.
Оказалось, что никто не хочет покупать здание с такой жуткой историей даже с огромной скидкой. После нескольких лет владельцы поняли - они не смогут продать этот дом и решили его снести.
Самое удивительно произошло при возведении нового фундамента. Под домом были обнаружены останки пятидесяти немецких солдат, лежавших прямо на месте старого дома.
Неизвестно, было ли это связано с "кровоточащими стенами" и странными звуками. Похоже, что правду мы никогда не узнаем, так как паранормальные явления в новом доме больше не наблюдались.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как в Болгарии появился Каменный лес
- Деревья квадратной формы в панамской деревушке
- Зачем деревья в лесу Ома раскрасили в разные цвета
- Понтеведра: испанский город, в котором запрещены автомобили
- Как живут люди в «плоских» домах