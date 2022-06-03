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О детских книжных закладках времен СССР

О детских книжных закладках времен СССР

Автор:
03 июня 2022 11:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   закладка   интересно   книга   факты   фото   
300
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Примерно лет десять назад в одной из крупных столичных библиотек прошла необычная выставка с забавным названием "Книги - наши, закладки - ваши". Как можно понять из названия, в качестве экспонатов выступали различные предметы, которые посетители библиотеки забывали в книгах.

Как выяснилось, самыми распространенными закладками были денежные купюры различного номинала, семейные или портретные фото, поздравительные открытки, календарики, фантики и этикетки. Иногда встречались и довольно неожиданные предметы вроде сплющенной катушки ниток с воткнутой иголкой, ножа от механической советской мясорубки или засохших ломтиков сыра/колбасы.

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Вообще, такое видовое разнообразие книжных закладок - явление нормальное. Только раньше, когда бумажные книги еще не имели альтернативы в виде электронного варианта. закладки представляли собой определенный пласт культуры. Например, в 50-е годы промышленность практически не выпускала детских закладок, специализируясь исключительно на продукции для взрослых.

Такие закладки делали из кожи, металла - в том числе и серебра, кости, оргстекла, различных текстильных материалов. Ну и конечно же, их форма, виды декоративной отделки тоже были представлены в очень широком ассортименте.

Ну а ближе к концу 60-х гг. наконец-то стало очевидно, что этому ассортименту явно не хватает продукции, рассчитанной на юного потребителя - так появились детские книжные закладки.

К тому моменту одним из самых дешевых материалов становился картон и бумага, вот они-то и стали основой для детских сюжетных закладок. В отличие от продукции для взрослых, имеющей больше эстетическое значение, закладки для детей должны были не только облегчать поиск нужной страницы, но и выполнять обучающую, расширяющую кругозор или просто развлекательную роль.

Поэтому закладки часто выпускались в виде тематических наборов, рассчитанных на разные возрастные группы. Для тех, кто помладше - герои мультфильмов и сказок с цитатами и изречениями из них, для детей постарше на закладках печатали подсказки из различных школьных дисциплин вроде таблицы умножения, единицы площади, правил правописания и пр.

Благодаря такому разнообразию, закладки нередко становились объектом коллекционирования, причем, особенно высоко ценились те, что были выполнены в формате "переливашек", ну да эта красота была востребована советскими детьми в любом виде, не только в форме закладок )).

Конечно же, наряду с покупными, в ходу были и самодельные закладки. Так, например, во многих школах на уроках труда в младших классах мастерили закладки из фотопленки - благо, в советские времена многие увлекались любительской съемкой.

С пленки смывали фоточувствительный слой, отрезали часть и складывали ее пополам. Затем края этого отрезка сшивали, пропуская через отверстия красивую тесьму, ленточку или просто накладывая декоративный шов яркими нитками.

Затем в получившийся "футляр" вставляли что-нибудь красивое и яркое - фрагмент открытки, картинки, выполненную на отдельной полоске бумаги аппликацию.

Помните какие-нибудь свои любимые детские закладки?

Источник:

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Метки: СССР   закладка   интересно   книга   факты   фото   
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6  комментариев
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
слово "закладка" уже сильно испортили наркоманы
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25k
Ваня Час назад
были закладки в детстве разные, щас же использую визитки, благо у меня большая их коллекция...
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
По сей день люблю закладки из тонкого картона, где на одной стороне рисунок, другая пустая. Часто делал там какие-то записи и всегда оставляю в книге, которая понравилась, на случай если захочется перечитать и сравнить впечатления.
Проф. литература же читается без всяких закладок, отследить можно по пометкам на полях. В электронном виде это делать куда как сложнее.
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бон ли 2 часа назад
в детстве закладкой служила перфокарта, а сейчас либо запоминаю страницу, или уголок страницы загибаю
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