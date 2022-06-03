О детских книжных закладках времен СССР

Такие закладки делали из кожи, металла - в том числе и серебра, кости, оргстекла, различных текстильных материалов. Ну и конечно же, их форма, виды декоративной отделки тоже были представлены в очень широком ассортименте.

Ну а ближе к концу 60-х гг. наконец-то стало очевидно, что этому ассортименту явно не хватает продукции, рассчитанной на юного потребителя - так появились детские книжные закладки.