12 портретов известных фотографов, которые позируют со своими легендарными снимками

Джон Леннон попросил меня зайти к нему в пентхаус на восточной стороне Нью-Йорка, чтобы сделать снимки для обложки его альбома Walls and Bridges. После того, как мы сделали серию портретов для обложки пластинки, мы сделали ещё несколько неформальных снимков для рекламы. Я спросил у него, осталась ли у него футболка «Нью-Йорк Сити», которую я подарил ему годом ранее. Он надел её, и мы сделали это фото.