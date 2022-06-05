Трудности советской моментальной лотереи

На дворе стоял 1976 год, запуск "Спринта" проходил в рамках предолимпийских мероприятий, но в то время собственных валютных средств у оргкомитета "Олимпиада-80" еще не имелось. Поэтому пришлось брать кредит сроком на год: это, кстати, был первый и последний случай, когда олимпийский комитет получил в долг валюту - более 3 млн долларов США.

Но и на этом производственные трудности, как выяснилось, не закончились. Как выяснилось, ни на одном из предприятий Москвы и области не оказалось столько свободных площадей, чтобы на них можно было разместить новое оборудование, а строить новый полиграфический комбинат уже не было времени.

Выход из ситуации был найден благодаря упорству одного из членов оргкомитета, которому удалось найти одну полиграфию, которая вела довольно жалкое существование и потому с радостью переориентировалась на печать лотерейных билетов. Без реконструкции и перестройки здания, правда, не обошлось, но все было сделано за рекордно короткие сроки - примерно за год.