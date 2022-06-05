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Трудности советской моментальной лотереи

Трудности советской моментальной лотереи

Автор:
05 июня 2022 09:20
Сообщество : СССР
Метки: СССР   выигрыш   интересно   лотерея   люди   факты   фото   
1974
11

Моментальных лотерей в Советском Союзе было всего-навсего две: одна из них - книжная, вторая - "Спринт". Суть этих лотерей чрезвычайно проста: в отличие от знаменитого "Спортлото", здесь не нужно было ломать голову над угадыванием выигрышной комбинации цифр, а потом заполнять билет да еще ждать тиража, чтобы сверить билет с таблицей, напечатанной в газете.

В моментальной лотерее приобретенный билетик тут же на месте распечатывался и становилось понятно, с выигрышем остался покупатель, или же стоит попытать судьбу еще раз. С книжными лотереями все было просто: специальные вращающиеся ящички из прозрачного пластика стояли во многих книжных магазинах, и если билет выигрывал, то на сумму этого выигрыша можно было либо набрать книжной продукции (мы, дети, обычно предпочитали открытки и блокнотики), либо взять еще билетиков.

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Лотерея "Спринт" предусматривала более интересные призы. Конечно же, они были не столь внушительны, как те, что предлагались в "Спортлото", но и эти выигрыши могли доставить немало радости. Денежные суммы составляли от 1 до 2000 руб. (чуть позже эту сумму подняли до 10 000 руб., как в "Спортлото"), также среди призов встречались различные дефицитные товары - техника и предметы быта, ну и конечно же, иногда разыгрывались и автомобили.

Самый первый розыгрыш "Спринта" состоялся осенью 1976 года, и за первые несколько дней столичные жители купили около 2 млн билетов. Сами билеты были двух типов: одни стоили 50 коп., другие - 1 руб., но разница была не только в цене, но и в том, что по более дорогим билетам разыгрывалось в три раза больше автомобилей.

Моментальная лотерея оказалась настолько популярной и востребованной, что благодаря "Спринту" только за один год удалось пополнить бюджет страны на 100 млн рублей. И возможно, эта цифра выглядела бы еще более внушительной, но неожиданно возникли очень серьезные организационные проблемы.

Казалось бы - что может быть проще: люди охотно покупают лотерейные билетики, добровольно пополняют казну государства, готовы делать это на регулярной основе и помногу - так дайте им эту возможность, и все будут довольны. Но, как выяснилось, желающих купить билетик оказалось гораздо больше, чем самых лотерейных билетов...

Билеты моментальной лотереи нуждались в дополнительной защите от "подглядывания", поэтому в продажу они поступали запечатанными в конвертик-обертку. И трудностей с печатью билетов не возникало: советские полиграфические комбинаты справлялись с этой задачей легко. Но при этом ни одно из них не могло обеспечить запечатывание готового билета в конвертик, т.к. для этой задачи нужна была специальная техника, которой СССР не располагало.

За помощью пришлось обратиться в одну из капстран, с которой и был подписан контракт на поставку оборудования, которое могло не просто напечатать билет и упаковать его в обертку, но и снабдить несколькими степенями защиты - особенно важно это было для билетов с очень крупным выигрышем, для них предусматривалась собственная система защиты, не как у остальных билетов.

На дворе стоял 1976 год, запуск "Спринта" проходил в рамках предолимпийских мероприятий, но в то время собственных валютных средств у оргкомитета "Олимпиада-80" еще не имелось. Поэтому пришлось брать кредит сроком на год: это, кстати, был первый и последний случай, когда олимпийский комитет получил в долг валюту - более 3 млн долларов США.

Но и на этом производственные трудности, как выяснилось, не закончились. Как выяснилось, ни на одном из предприятий Москвы и области не оказалось столько свободных площадей, чтобы на них можно было разместить новое оборудование, а строить новый полиграфический комбинат уже не было времени.

Выход из ситуации был найден благодаря упорству одного из членов оргкомитета, которому удалось найти одну полиграфию, которая вела довольно жалкое существование и потому с радостью переориентировалась на печать лотерейных билетов. Без реконструкции и перестройки здания, правда, не обошлось, но все было сделано за рекордно короткие сроки - примерно за год.

Первая партия билетов, составлявшая 2 млн штук, была распродана буквально за несколько часов. У некоторых киосков "Спортлото", где велась продажа "Спринта" (хотя в некоторых городах встречались и отдельные "спринтовские" киоски) в очередях царил такой ажиотаж, что порядок приходилось восстанавливать с помощью милиции.

Уже через 3-4 года продажа билетов достигала солидной цифры в 550 млн, что позволяло существенную часть дохода направлять на подготовку советских спортсменов к Олимпиаде.

А вам приходилось что-нибудь выигрывать в советских моментальных лотереях? Крупный был выигрыш?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   выигрыш   интересно   лотерея   люди   факты   фото   
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16  комментариев
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5k
VL Час назад
Лейтенантствуя, ехал во Львов на ВЛК с 1 рублём на двоих в кармане (+1 р на билет). Что мы теряли, покупая билет Спринта, да ничего. Что делать во Львове с одним рублём? На остановке купили с другом билет и ... оппа, приз в 25 рублей. Комиссия пофигу и вот мы уже в Янтаре пьём пиво, закусывая его острейшими люля и печёным картофелем под гуцульские мелодии.... Начмед в полку проникся ситуацией и не заложил нас командиру, позавидовав незлобно нашему везению )))
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5k
Exsiter 11 секунд назад
.
Я как-то выигывал 30 и 50 рублей, в 90-х. Но это юыла уже какая-то другая мгновенная лотерея.

А про "книжную лотерею" я даже ничего и не слышал :-D
.
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86
Sumrak58100 7 минут назад
Будучи курсантом на каникулах выиграл 25 рублей, кои и были благополучно пропиты с друзьями. Несколько раз выигрывал по 10 рублей.
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4k
Krap 23 минуты назад
Папа в лотерее выиграл советкий видеомагнитофон. Я ещё думал, странно, магнитофон выиграл а платить всё равно за него надо.
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749
ilukste Полчаса назад
я в 1990-м году выиграл в Спринт 25 рублей
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5k
heta Полчаса назад
Рубль выигрывал в спринт. И тут же просаживал на покупку еще одного билетика, который, разумеется, уже без выигрыша.
В обычную лотерею выиграл и рубль и три и даже духи (забрал вместо духов 5 руб. в сберкассе, а билетов купил несколько десятков
, так что профит - все равно отрицательный). Так что свой лимит удачи на лотерее потратил еще в детстве, скорее всего.
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3k
Gusev 38 минут назад
У меня отец в 1977 году выиграл 25 рублей, а потом проиграл и выигрыш и свои 200 р.
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952
kirill15 39 минут назад
Максимум 3 рубля выигрывал )))
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2k
perekrestok 43 минуты назад
Выигрывал несколько раз в книжную лотерею. Добрая продавщица посоветовала купить у нее книгу и тут же сдать в букинистический отдел. В результате получил наличные с небольшим дисконтом. Так же поступал и дальше. спасибо той доброй продавщице!
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624
alex.alex 49 минут назад
Дед рассказывал, видел как женщина выиграла в спринт 50 рублей, и сразу их проиграла
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4k
Egoro 55 минут назад
ТС, так в чем же "Трудности советской моментальной лотереи"?
По теме - благодаря спринту я не играю больше в азартные игры с 1985 года, когда получил свои 57 руб 50 коп стипендии и шёл в ЦуМ за обувью, остановился купить билетик и простоял у ларька с 10 до 18 часов, проиграв всю степуху и искурив пачки три сигарет за это время три раза выиграл 50 рублей, чуть больше 25 рублей, более низкие выигрыши бессчетно, особенно "билет лотереи Спринт". Тогда понял, что я человек азартный, больше с той поры на деньги не играл ни во что.
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21k
Mike Miller Час назад
Разворачиваешь конвертик, и первым на глаза попадается "ша".
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236
Lexx 2 часа назад
Друган как то выиграл 50р. А у меня больше рубля никогда не выигравалось. А вот, что бы кто машину выиграл, тем более Волгу, про такое даже не слышал.
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25k
Ваня 2 часа назад
да, выигрывал... 50к, 1р, 3р, 5р, регулярно, более крупные реже, а вот больше 100 рублей ни разу...
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