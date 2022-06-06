Почему Антарктида никому не принадлежит, хотя на её территорию заявляют права разные государства?

Кто открыл Антарктиду?

Застолбить открытые земли за тем или иным государством несколько столетий было несложно. Достаточно было высадиться на нее и объявить владением своего монарха. Конечно, после этого нужно было защищать новые приобретения силой и держать там войска. Но в мире действовал принцип «кто открыл, тому и принадлежит».

С Антарктидой ситуация другая. Прежде всего, в мире нет согласия в том, кто её обнаружил. В России считается, что открыла шестой континент русская экспедиция под руководством Беллинсгаузена и Лазарева.

28 января (по григорианскому стилю) 1820 года русские моряки действительно видели могучий шельфовый ледник. Но видеть землю и высадиться на ней – не одно и то же. К слову, в тот год к южным землям отправились сразу 3 экспедиции. И кроме русских, Антарктику видели британцы и американцы.