Тяжело ли живется российским оленеводам сегодня?

Оксана родилась в семье оленевода в маленьком национальном поселке Сё-Яха («Горло реки» на ненецком языке — ред.) — самом северном национальном поселении на полуострове Ямал. Вместе с родителями она кочевала, научилась следить за пастбищем оленей, спиливать рога и поддерживать дом в чистоте. И, по ее словам авария на снегоходе — далеко не главная опасность, с которой могут столкнуться оленеводы.

Раннее взросление в тундре

Поселок Сё-Яха с населением не больше 3 тыс человек, где родилась Оксана, расположился в 3 километрах от Обской губы. Оксана жила в поселке вместе со своей сестрой, пока училась в школе, а на каникулах приезжала в тундру к родителям. Мама работала фельдшером, а отец помогал матери и разводил оленей.

«Мама ездила по чумам (переносное жилище оленеводов — ред.), лечила людей, порой на месте принимала роды. Погода на полуострове, особенно зимой, суровая. Сильные бури и метель были частыми, поэтому отец часто возил мать, так как он всегда находил дорогу к нужному чуму. А мы с сестрой иногда во время каникул тоже ездили и бывали во многих чумах, это одно из самых сильных воспоминаний детства», — вспоминает Оксана.