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Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40

Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40 (8 фото)

Автор:
14 ноября 2021 09:34
Сообщество : Спорт
Метки: интересно   познавательно   спорт   счет   теннис   факты   фото   
1348
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Чтобы выиграть гейм, теннисист должен набрать не менее четырех побед в розыгрышах, но счет ведется при этом не по обычному порядку цифр (1,2, 3 очка), а за каждый выигранный розыгрыш объявляется, что у игрока 15, потом 30, потом 40.

Причем эти цифры – это не баллы, это некие абстрактные названия стадий приближения игрока к победе в гейме.

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Это просто счет, который объявляют, чтобы зафиксировать, кто из игроков ближе к победе в гейме (а гейм – это шестая часть партии, сета, выиграть надо несколько партий). По каждому выигранному розыгрышу этот счет нарастает, причем именно ступенями 15, 30 и 40, далее либо победа, либо, если у каждого участника по сорок, играют до разрыва в две победы подряд.

Этот счет – наследие старинных правил прародительницы современного тенниса, изобретенной примерно в 12-13 веке французскими монахами забавы под названием «игра ладонью» (жё-де-пом - jeu de paume). В этой игре нужно было ударами перебрасывать через натянутую сеть или веревку кожаный мяч, пока соперник не ошибется и не пропустит удар, либо ударит не туда.

Играли в специально выстроенных «залах», похожих на деревянные амбары с высокими потолками, или на открытых площадках.

Эта игра получила колоссальную популярность в последующие века. Английский путешественник, в конце 15 века побывавший во Франции, писал: «Французы рождаются с ракеткой в руке... Эта страна усеяна залами для игры в мяч, которых больше, чем церквей, а игроков больше, чем посетителей английских пабов.»

Площадка каждого игрока имела расстояние до сетки в 60 пье (французская мера длины, эквивалентная английскому футу, то есть длина стопы или короткого шага, около 32 см). На поле, параллельно сетке, были размечены линии на расстоянии 15, 30 и 40 пье / шагов от края.

После каждого удачного розыгрыша игрок имел право перейти на следующую линию, ближе к сетке, и таким образом получал перед соперником преимущество в подаче.

Если первые две линии сокращали расстояние до сетки каждый раз примерно на четверть, то третий рубеж сделали не в 15 шагах от сетки, а в двадцати, иначе получалось слишком близко.

Со временем жё-де-пом разделился на разные техники: игра открытой ладонью, игра ладонью в перчатке, битой и ракеткой. Ракетка позволяла делать мощные и быстрые броски мяча через сетку, поэтому правило перехода игрока все ближе к сетке осталось в прошлом.

Но счет сохранился, и в современном теннисе все также отсчитывают удачные розыгрыши: 15, 30, 40.

Есть альтернативные версии, почему в теннисе сложилась такая система подсчета. Например, денежная версия.

В ходящей в 13-18 веках французской монете экю было 60 су (су – это вроде серебряного или медного пятачка). Экю причиталось за победу в гейме, поэтому за каждый из четырех положенных удачных розыгрышей прибавляли по четверти экю (15 су причиталось за один победный розыгрыш, 30 за два).

За три победы считали не 45 су, а 40, якобы, потому что цифру сорок удобнее выкрикнуть.

Недостаток этой версии в том, что экю – это вообще-то крупная монета, золотая или серебряная, на ее стоимость целая семья могла жить несколько недель. Маловероятно, что за победу всего лишь в одном гейме (а это дело нескольких минут) премировали такой существенной суммой. Ведь для победы во встрече нужно было выиграть два или три раза по шесть геймов – это ж целый капитал, если пересчитывать в золоте.

Похожая версия – что на четверти делили циферблат часов, отсюда счет 15 и 30, но тут тоже возникают сложности с объяснением, почему следующая цифра не 45.

В любом случае, французы считают верной только версию с линиями подачи, а версии с деньгами и часами – несоответствующими историческим фактам.

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Метки: интересно   познавательно   спорт   счет   теннис   факты   фото   
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8  комментариев
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4k
magic32 5 минут назад
"Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40?" Ответ: " Линия подачи в теннисе (жё-де-пом) находилась в 60-ти шагах от сетки. Победа в каждой подаче давала право игроку приблизиться на 15 шагов ближе к противнику для очередного броска. Чтобы не оказаться совсем близко к сетке, на третьем заработанном очке продвижение составляло не 15, а только 10 шагов. Таким образом сложилась система счета: первое очко 15 шагов к сетке, второе 30, третье 40." и нечего огород городить
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7k
portmen77 37 минут назад
Вы вставили в текст несколько иллюстраций. Где хоть на одной разделённые зоны?
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−11
3k
Горожанин Час назад
Тот случай, когда автор не способен просто и доходчиво объяснить смысл. Такое явление с мышлением происходит тогда, когда автор сам не понимает, о чем сообщает.
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