Почему в теннисе такой странный счет: 15, 30, 40

Площадка каждого игрока имела расстояние до сетки в 60 пье (французская мера длины, эквивалентная английскому футу, то есть длина стопы или короткого шага, около 32 см). На поле, параллельно сетке, были размечены линии на расстоянии 15, 30 и 40 пье / шагов от края.

После каждого удачного розыгрыша игрок имел право перейти на следующую линию, ближе к сетке, и таким образом получал перед соперником преимущество в подаче.

Если первые две линии сокращали расстояние до сетки каждый раз примерно на четверть, то третий рубеж сделали не в 15 шагах от сетки, а в двадцати, иначе получалось слишком близко.