Фотограф отправился на Байкал - и сделал удивительные фото нерп

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Фотограф Дмитрий Кох (Dmitry Kokh) отправился на красивейшее озеро Байкал, чтобы сделать снимки с местными обитателями - нерпами. Байкальская нерпа является эндемиком озера, а в настоящее время популяция нерпы составляет около 100 тысяч особей. Их не так просто поймать в объектив - фотограф уже пытался сделать это во время первой поездки в ноябре, но сделать удивительные кадры с нерпами у него получилось только недавно.
"Моей целью было найти и сфотографировать байкальских нерп в их естественной среде обитания. Это получается не у многих, но мне очень хотелось показать миру красоту озера и этих удивительных существ," - рассказал фотограф. Нерп не так просто увидеть, а тем более поймать в объектив. Дмитрий уже пробовал их сфотографировать во время первой поездки на Байкал в ноябре 2021 года, но к сожалению, ему это не удалось. Озеро замерзает примерно в середине января, и найти нерпу в открытой воде было довольно сложно.
Но фотограф не сдался - и вернулся на Байкал в апреле этого года, когда тает снег и сияет солнце, хотя поверхность озера все еще покрыта толстым слоем льда. Кстати, детеныши нерпы обычно очень пугливы и быстро ускользают из поля зрения, - но за взрослыми особями можно с легкостью понаблюдать. Логовища (норы) нерп обычно выходят из–подо льда на поверхность озера. Сначала у фотографа была задача найти норы, нырнуть, а затем найти и собственно сфотографировать нерп. Найти норы ему помогала местная собака по кличке Пулька, обученная выполнять эту важную работу.
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"После нескольких погружений и усилий Пульки, я наконец достиг заветной цели. Медленно подбираясь к логовищу снизу, я заметил движение. Там был любопытный малыш нерпы. Конечно, он был очень удивлен, увидев странное существо, нагруженное снаряжением. Он оставался со мной около 15 минут – держался на расстоянии, но кружил вокруг, чтобы получше меня рассмотреть," - рассказал фотограф.
Источник:
АНТИФИШКИ
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