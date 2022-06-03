Фотограф отправился на Байкал - и сделал удивительные фото нерп

"Моей целью было найти и сфотографировать байкальских нерп в их естественной среде обитания. Это получается не у многих, но мне очень хотелось показать миру красоту озера и этих удивительных существ," - рассказал фотограф. Нерп не так просто увидеть, а тем более поймать в объектив. Дмитрий уже пробовал их сфотографировать во время первой поездки на Байкал в ноябре 2021 года, но к сожалению, ему это не удалось. Озеро замерзает примерно в середине января, и найти нерпу в открытой воде было довольно сложно.