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Фотограф отправился на Байкал - и сделал удивительные фото нерп

Фотограф отправился на Байкал - и сделал удивительные фото нерп

Автор:
03 июня 2022 21:21
Сообщество : Животные
Метки: Россия   байкал   дикая природа   животные   нерпы   озеро байкал   фото   фотограф   фотографии   
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Фотограф Дмитрий Кох (Dmitry Kokh) отправился на красивейшее озеро Байкал, чтобы сделать снимки с местными обитателями - нерпами. Байкальская нерпа является эндемиком озера, а в настоящее время популяция нерпы составляет около 100 тысяч особей. Их не так просто поймать в объектив - фотограф уже пытался сделать это во время первой поездки в ноябре, но сделать удивительные кадры с нерпами у него получилось только недавно.
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Источник:

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Метки: Россия   байкал   дикая природа   животные   нерпы   озеро байкал   фото   фотограф   фотографии   
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2  комментария
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4k
A Час назад
Какая же милота
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17k
Александр Сучков 59 минут назад
Спасибо большое за эти многие фото- нерпы просто класс! Дай Бог им всем здоровья и что бы жили ДОЛГО!
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mercure

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