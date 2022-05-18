У автомастерской нашли лисят, которые застряли головами в колёсах

По словам спасателей, в последнее время у них по странной случайности было четыре подобных случая в разных районах Лондона. Доставать лисят им помогали сотрудники пожарной бригады. "Маленькие лисята - очень любопытные, поэтому нам часто поступают звонки о связанных с ними инцидентах. Но несколько таких случаев подряд - странно. Видимо, лисята засовывают голову в колесо в поисках еды, но вылезти обратно они уже никак не могут," - рассказывает сотрудник RSPCA.