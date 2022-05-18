У автомастерской нашли лисят, которые застряли головами в колёсах

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Жители заметили в одном из районов Лондона нескольких лисят, которые застряли головами в колёсах. Видимо, малыши пытались найти еду, но засунув голову в колесо, уже никак не могли вылезти обратно.
Жители района в Лондоне заметили маленьких лисят, которые застряли головами в колёсах. Те лежали возле автомастерской, и видимо, малыши угодили в колёса в поисках еды. Люди связались с центром спасения RSPCA, чьи сотрудники сразу выехали на помощь. Оказывается, такие случаи - не редкость.
По словам спасателей, в последнее время у них по странной случайности было четыре подобных случая в разных районах Лондона. Доставать лисят им помогали сотрудники пожарной бригады. "Маленькие лисята - очень любопытные, поэтому нам часто поступают звонки о связанных с ними инцидентах. Но несколько таких случаев подряд - странно. Видимо, лисята засовывают голову в колесо в поисках еды, но вылезти обратно они уже никак не могут," - рассказывает сотрудник RSPCA.
В такой ситуации лучше не терять время - неизвестно, сколько животное пробыло в колесе, поэтому вызывать спасателей и действовать нужно быстро. К счастью, спасатели помогли всем лисятам, которые попали в подобную "ловушку", и малыши оказались целыми и невредимыми. После небольшого осмотра и кормления их отпустили обратно в дикую природу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сам в детсве застревал между прутьями забора, но еду при этом не искал. :[