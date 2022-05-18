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У автомастерской нашли лисят, которые застряли головами в колёсах

У автомастерской нашли лисят, которые застряли головами в колёсах

Автор:
18 мая 2022 21:35
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   лисицы   лисы   природа   фото   фотографии   
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Жители заметили в одном из районов Лондона нескольких лисят, которые застряли головами в колёсах. Видимо, малыши пытались найти еду, но засунув голову в колесо, уже никак не могли вылезти обратно.

Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   лисицы   лисы   природа   фото   фотографии   
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1  комментарий
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77k
parallax 3 часа назад
В поисках еды??? По моему, это банальное детское любопытсво.
Сам в детсве застревал между прутьями забора, но еду при этом не искал. :[
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