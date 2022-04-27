20+ захватывающих снимков с дикими животными

59-летний фотограф Педро Харке Кребс родился в Лиме, Перу. За много лет работы он получил ряд наград в области фотографии, в том числе Sony World Photography Awards, SipaContest, IPA и Px3. Кроме этого, фотограф также привлекает внимание к проблемам исчезновения животных - таким как тот факт, что за последние 50 лет было уничтожено более половины популяций животных на нашей планете.