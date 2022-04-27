20+ захватывающих снимков с дикими животными

310
30
Дикие животные - величественные и красивые создания, правда, наблюдать за некоторыми из них лучше только издалека. Перуанский фотограф дикой природы Педро Харке Кребс (Pedro Jarque Krebs) - мастер своего дела. Он известен своими "портретами" диких животных в студийном стиле. Его работы завораживают, и кажутся нарисованными!
59-летний фотограф Педро Харке Кребс родился в Лиме, Перу. За много лет работы он получил ряд наград в области фотографии, в том числе Sony World Photography Awards, SipaContest, IPA и Px3. Кроме этого, фотограф также привлекает внимание к проблемам исчезновения животных - таким как тот факт, что за последние 50 лет было уничтожено более половины популяций животных на нашей планете.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- У них тоже есть чувства: сильные фото африканских животных
- Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных
- Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии
- Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников
- Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха
Новости партнёров