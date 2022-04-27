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20+ захватывающих снимков с дикими животными

20+ захватывающих снимков с дикими животными

Автор:
27 апреля 2022 21:17
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
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Дикие животные - величественные и красивые создания, правда, наблюдать за некоторыми из них лучше только издалека. Перуанский фотограф дикой природы Педро Харке Кребс (Pedro Jarque Krebs) - мастер своего дела. Он известен своими "портретами" диких животных в студийном стиле. Его работы завораживают, и кажутся нарисованными!
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Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
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