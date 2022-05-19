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30 лучших фото животных от фотографов со всего мира

30 лучших фото животных от фотографов со всего мира

Автор:
19 мая 2022 17:38
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   в мире   дикая природа   животные   подборка   природа   фото   фотографии   фотографы   
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Фото с животными занимают большую часть просторов сети. Мы любим животных - наблюдать за ними, взаимодействовать с ними и учиться у них безусловному счастью и любви. Издание The Decisive Moments собрало лучшие фото с самыми разными животными, которые в очередной раз напомнят, какие они удивительные создания и как важно их оберегать.
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Источник:

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Метки: Питомцы   в мире   дикая природа   животные   подборка   природа   фото   фотографии   фотографы   
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