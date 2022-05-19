30 лучших фото животных от фотографов со всего мира

Издание The Decisive Moments собирает самые разные снимки от фотографов со всего мира, и публикует победителей в разных категориях. В этот раз они показали лучшие фото с животными - дикими и домашними, в естественной среде обитания и на улице. Миссия проекта - еще раз показать, как важно оберегать братьев наших меньших. Посмотрим на лучшие кадры: