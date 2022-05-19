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Умора: забавные и странные фото с птицами

Умора: забавные и странные фото с птицами

Автор:
19 мая 2022 14:16
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   подборка   природа   птица   птицы   смешные животные   фото   фотографии   
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Птицы - удивительные, грациозные существа, но они тоже могут быть смешными! Особенно если сделать фото с ними в самый нужный момент. Хотя в сети мы обычно видим невероятно красивые и детальные снимки птиц, у них тоже есть "неидеальные" кадры. Посмотрим на несколько таких забавных примеров.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   подборка   природа   птица   птицы   смешные животные   фото   фотографии   
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Антон 2 часа назад
ДЕРЖИ ЛЕЩА!!!
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