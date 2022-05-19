Умора: забавные и странные фото с птицами

208
30
Птицы - удивительные, грациозные существа, но они тоже могут быть смешными! Особенно если сделать фото с ними в самый нужный момент. Хотя в сети мы обычно видим невероятно красивые и детальные снимки птиц, у них тоже есть "неидеальные" кадры. Посмотрим на несколько таких забавных примеров.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки
- 20+ кадров с животными, которые зарядят доброй порцией позитива
- 25 любопытных кадров из дикой природы
- В Мексике сотни птиц упали на асфальт
- Фотограф заснял эпичный побег лягушки из клюва птицы
Новости партнёров