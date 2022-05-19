Умора: забавные и странные фото с птицами

Птицы - удивительные, грациозные существа, но они тоже могут быть смешными! Особенно если сделать фото с ними в самый нужный момент. Хотя в сети мы обычно видим невероятно красивые и детальные снимки птиц, у них тоже есть "неидеальные" кадры. Посмотрим на несколько таких забавных примеров.

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Неловкий момент: скопа взлетает 0 Источник:

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Голубь недоумевает 0 Источник:

У птиц тоже бывают плохие дни 0 Источник:

Это стиль, это элегантность 0 Источник:

"Да зачем тебе этот павлин? Тут я есть" 0 Источник:

Пеликан счастлив встрече со смотрителем 0 Источник:

"Хватит уже меня фотографировать!" 0 Источник:

Фотобомба с уткой 0 Источник:

Удачный кадр 0 Источник:

Лебеди - грациозные существа.. 0 Источник:

"Хотел сделать красивый снимок взлетающей птицы, а получил вот этот "пук" 0 Источник:

"Думал, что это орёл - а оказалась ворона с огромным куском белого хлеба" 0 Источник:

Когда заметил, что тебя снимают 0 Источник:

"Мы тебе сказали, лучше молчи!" 0 Источник:

Слишком длинный червяк 0 Источник:

Вызывайте экзорциста 0 Источник:

"Сделал панорамное фото, и заметил, что в панораму попала чайка.." 0 Источник:

Обед сопротивляется 0 Источник:

На релаксе 0 Источник:

Ничего необычного, птица с зубами 0 Источник:

Притяженья больше нет 0 Источник:

Психанул, бывает 0 Источник:

"Этот товарищ часто стоит напротив окна нашего офиса, и злобно на нас смотрит" 0 Источник:

В любой компании есть такой сумасшедший.. гусь 0 Источник:

"Ай, холодная!" 0 Источник:

"С ним всё в порядке. Просто он иногда прилетает в наш сад, и загорает в странных позах" 0 Источник:

Кажется, ваш попугай сломался 0 Источник:

"Только попробуй предположить, что это был я.." 0 Источник: