В индийском городе Бера мирно сосуществуют леопарды и люди

В Индии некоторые города, поселения и деревни расположены близко к хищным обитателям дикой природы, из-за чего периодические столкновения неизбежны. Однако, в штате Раджастан есть маленький город Бера - он считается единственным местом в мире, где в гармонии существуют люди и леопарды. Кроме того, в Бере и окружающих территориях насчитывается самая большая плотность леопардов в мире. Там обитает около 100 особей, и за сотни лет в Бере не наблюдалось ни одного нападения леопарда на человека, или другого конфликта с этими хищниками.