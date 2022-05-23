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В индийском городе Бера мирно сосуществуют леопарды и люди

В индийском городе Бера мирно сосуществуют леопарды и люди

Автор:
23 мая 2022 16:47
Сообщество : Животные
Метки: Индия   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   леопарды   фото   фотографии   хищники   
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В индийском штате Раджастан есть маленький город Бера - он считается единственным местом в мире, где в гармонии существуют люди и леопарды. Хищники могут спокойно сидеть на холмах недалеко от домов, или даже просто разгуливать по улицам. В чём секрет такого мирного сосуществования? Узнаем несколько интересных версий.

Источник:

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Метки: Индия   дикая природа   дикие животные   животные   звери   истории   леопарды   фото   фотографии   хищники   
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5  комментариев
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161
Lexx 6 часов назад
Главное вовремя кормить.
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Семен 4 часа назад
Секрет прост: живой кожаный мешок принесет больше мяса
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2k
perekrestok 4 часа назад
Кошки они конечно красивые, но хищную сущность никто не отменял. Так что любоваться можно издали, ну или из автомобиля.
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964
Никитка 4 часа назад
В гармонии, пока не наступает время обеда
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Доктор Джонс 8 часов назад
У них мирный договор...
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