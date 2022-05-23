В индийском городе Бера мирно сосуществуют леопарды и люди

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В индийском штате Раджастан есть маленький город Бера - он считается единственным местом в мире, где в гармонии существуют люди и леопарды. Хищники могут спокойно сидеть на холмах недалеко от домов, или даже просто разгуливать по улицам. В чём секрет такого мирного сосуществования? Узнаем несколько интересных версий.
В Индии некоторые города, поселения и деревни расположены близко к хищным обитателям дикой природы, из-за чего периодические столкновения неизбежны. Однако, в штате Раджастан есть маленький город Бера - он считается единственным местом в мире, где в гармонии существуют люди и леопарды. Кроме того, в Бере и окружающих территориях насчитывается самая большая плотность леопардов в мире. Там обитает около 100 особей, и за сотни лет в Бере не наблюдалось ни одного нападения леопарда на человека, или другого конфликта с этими хищниками.
Даже когда местные запустили туристические сафари в городе, ситуация осталась гармоничной. В чем секрет того, что леопарды и местные жители существуют так мирно в этом городе? По словам представителей этнической группы рабари, которая в большинстве населяет Беру, всё дело в особом отношении жителей к хищникам, выработанном годами. Рабари поклоняются индуистскому богу Шиве и относятся к животным как к ангелам-хранителям, даже если иногда они теряют из-за них свой скот.
Когда леопарды нападают на домашний скот рабари, они не держат зла на хищника. Они верят, что Шива примет это как подношение, и после этого многократно увеличит их скот. Также, по словам фото-журналиста Дирадж Мали, местные большие кошки уже привыкли к присутствию человека на территории, поэтому им удаётся мирно обитать рядом с поселениями людей. Леопардов можно увидеть сидящими на холмах, камнях недалеко от домов, или же просто гуляющими по улицам.
Такое гармоничное сосуществование хищника и человека удивляет любого туриста: “Многие туристы испытывают шок, когда видят леопардов, свободно передвигающихся по деревенскому храму, и как спокойно священник продолжает проводить свои ритуалы. Однако, жизнь в Бере всегда была именно такой," - рассказывает Дилип Сингх Деора, организатор местных сафари-туров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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