FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10484 поста • 1252 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха

Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха (19 фото)

Автор:
22 июля 2021 21:10
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   природа   птицы   фото   фотограф   фотографии   
141
19

Природа нашего мира полна невероятного разнообразия и красоты - и порой она в самых простых вещах. Благодаря фотографам дикой природы, которые часами проводят время в естественной среде обитания животных, нам удается очень близко прикоснуться к деталям природы. Индийский фотограф Рахул Сингх (Rahul Singh) занимается съемкой диких обитателей, а особенно птиц, уже много лет. Вот небольшая подборка его удивительных работ!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   природа   птицы   фото   фотограф   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
597
sos1960sos 4 часа назад
У природы нет плохой породы, даже и Гульманы хороши...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии Точно в цель: фотограф заснял скопу за ловлей рыбы Точно в цель: фотограф заснял скопу за ловлей рыбы Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020 Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020 25 невероятных портретов красавиц-птиц 25 невероятных портретов красавиц-птиц
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

373154



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
1
179
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
Полезные советы: порция настоящей годноты
2
69
Полезные советы: порция настоящей годноты
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Умельцы из Индии превратили Hyundai Accent в подобие Ford Mustang 1969 года выпуска
0
6
Умельцы из Индии превратили Hyundai Accent в подобие Ford Mustang 1969 года выпуска
Коллекторам хотят разрешить выбивание долгов за ЖКХ
0
52
Коллекторам хотят разрешить выбивание долгов за ЖКХ
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены (9 фото + 1 видео)
Антисекс-кровати и не только: в каких условиях проводят отдых олимпийские спортсмены...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#СССР#картинки#фотографии#приколы#аварии#познавательно#истории
#фото#Россия#люди#автомир#ynews#дтп#подборка#новости#Украина#космос
#интересно#история#автомобили#прикол#интересное#кино#в мире#прикольные#авария дня#сша

На что жалуетесь?

Вернуться