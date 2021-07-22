Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха

141
19
Природа нашего мира полна невероятного разнообразия и красоты - и порой она в самых простых вещах. Благодаря фотографам дикой природы, которые часами проводят время в естественной среде обитания животных, нам удается очень близко прикоснуться к деталям природы. Индийский фотограф Рахул Сингх (Rahul Singh) занимается съемкой диких обитателей, а особенно птиц, уже много лет. Вот небольшая подборка его удивительных работ!
Представляете, как сложно получить такие кадры? Фотограф дикой природы Рахул Сингх уже много лет делает фото обитателей дикой природы в лесах родной Индии. Он часами выжидает животных, и у него есть пара мгновений, чтобы успеть сделать эти удивительные снимки, и выбрать лучшие.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Удивительные фото птиц с конкурса Audubon Photography
- Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии
- 25 невероятных портретов красавиц-птиц
- Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков
- Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников
11
Понравилось11
Новости партнёров