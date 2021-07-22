Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха

Природа нашего мира полна невероятного разнообразия и красоты - и порой она в самых простых вещах. Благодаря фотографам дикой природы, которые часами проводят время в естественной среде обитания животных, нам удается очень близко прикоснуться к деталям природы. Индийский фотограф Рахул Сингх (Rahul Singh) занимается съемкой диких обитателей, а особенно птиц, уже много лет. Вот небольшая подборка его удивительных работ!