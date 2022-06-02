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25 забавных и нелепых фотографий на документы

25 забавных и нелепых фотографий на документы

Автор:
02 июня 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   забавно   и такое бывает   корчат рожи   корчить рожи   нелепо   фото на документы   шутки   
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Кто сказал, что документы, удостоверяющие личность, должны быть стерильными и безжизненными? Почему бы не немного оживить обстановку, сделав шутливое фото? Американские школьники и студенты, например, очень любят специально корчить рожи на таких фотографиях. И они не единственные.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   забавно   и такое бывает   корчат рожи   корчить рожи   нелепо   фото на документы   шутки   
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HalloFreeSpace 45 минут назад
Дурь какая-то ...
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