25 забавных и нелепых фотографий на документы

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Кто сказал, что документы, удостоверяющие личность, должны быть стерильными и безжизненными? Почему бы не немного оживить обстановку, сделав шутливое фото? Американские школьники и студенты, например, очень любят специально корчить рожи на таких фотографиях. И они не единственные.
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3. "Никогда не забуду, как привёз свою кошку в ветеринарную клинику и её сфотографировали для личной карточки пациента"
5. "В школьную идентификационную камеру встроена функция обрезки лица. Судя по всему, она все еще работает над распознаванием лиц на футболках"
10. "Судя по всему, банк Wells Fargo не утруждает себя проверкой фотографий на документы, которые вы им отправляете"
11. Мужчине из Новой Зеландии разрешили сфотографироваться на водительские права с дуршлагом для макарон на голове. Он заявил, что это делается в религиозных целях
13. "Итак, сегодня утром меня сфотографировали на студенческий билет, и вот что получилось"
14. "У меня давнее соревнование с приятелем на самое нелепое удостоверение личности с фотографией
Жена предложила мне надеть ярко-розовый халат моей матери и сделать прическу а-ля Гэри Бьюзи для моего нового фото на водительские права, что я и сделал".
15. "Во время обучения новой системе идентификации заключённых в 1998 году я решил сделать фотографию на память для своих внуков. Надеюсь, они помнят, что у меня было чувство юмора"
17. "Студенческий билет моего приятеля, 80-е годы. Мы соревнуемся с ним на самую дурацкую фотографию на документах уже несколько десятилетий"
18. "Парень предоставил 2 формы удостоверения личности у нас на работе. Я думаю, в этом и есть разница между фотографированием в пятницу и в понедельник"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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