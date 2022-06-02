25 забавных и нелепых фотографий на документы

Кто сказал, что документы, удостоверяющие личность, должны быть стерильными и безжизненными? Почему бы не немного оживить обстановку, сделав шутливое фото? Американские школьники и студенты, например, очень любят специально корчить рожи на таких фотографиях. И они не единственные.

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1. Тот случай, когда всё равно какую фотографию клеить на паспорт 0 Источник:

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2. Будьте здоровы! 0 Источник:

3. "Никогда не забуду, как привёз свою кошку в ветеринарную клинику и её сфотографировали для личной карточки пациента" 0 Источник:

4. "Мой дедушка пошел сфотографироваться на паспорт, но нажал не на ту кнопку" 0 Источник:

5. "В школьную идентификационную камеру встроена функция обрезки лица. Судя по всему, она все еще работает над распознаванием лиц на футболках" 0 Источник:

6. "Я выгляжу как 4 разных человека на 4 моих действительных удостоверениях личности" 0 Источник:

7. "Моей подруге сделали вот такой красивый паспорт" 0 Источник:

8. "Вот так мы делали фотографию на паспорт малышу Лиаму" 0 Источник:

9. "Моя фотография на студенческом билете" 0 Источник:

10. "Судя по всему, банк Wells Fargo не утруждает себя проверкой фотографий на документы, которые вы им отправляете" 0 Источник:

11. Мужчине из Новой Зеландии разрешили сфотографироваться на водительские права с дуршлагом для макарон на голове. Он заявил, что это делается в религиозных целях 0 Источник:

12. "Мой брат обожает делать нелепые фотографии на документы" 0 Источник:

13. "Итак, сегодня утром меня сфотографировали на студенческий билет, и вот что получилось" 0 Источник:

14. "У меня давнее соревнование с приятелем на самое нелепое удостоверение личности с фотографией 0 Источник: Жена предложила мне надеть ярко-розовый халат моей матери и сделать прическу а-ля Гэри Бьюзи для моего нового фото на водительские права, что я и сделал".

15. "Во время обучения новой системе идентификации заключённых в 1998 году я решил сделать фотографию на память для своих внуков. Надеюсь, они помнят, что у меня было чувство юмора" 0 Источник:

16. "Одно из лучших поддельных водительских удостоверений, которые я когда-либо видел" 0 Источник:

17. "Студенческий билет моего приятеля, 80-е годы. Мы соревнуемся с ним на самую дурацкую фотографию на документах уже несколько десятилетий" 0 Источник:

18. "Парень предоставил 2 формы удостоверения личности у нас на работе. Я думаю, в этом и есть разница между фотографированием в пятницу и в понедельник" 0 Источник:

19. Попытка сфотографировать ребёнка на паспорт 0 Источник:

20. Ещё один креативный студенческий билет 0 Источник:

21. А это школьная карточка 0 Источник:

22. "Водительское удостоверение, на котором написано "Донор органов" 0 Источник:

23. Девушки-студентки не отстают 0 Источник:

24. И школьницы тоже! 0 Источник: