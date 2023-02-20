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Пользователь Reddit путешествует во времени с помощью искусственного интеллекта

Пользователь Reddit путешествует во времени с помощью искусственного интеллекта

Автор:
20 февраля 2023 19:32
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   забавно   искусственный интелект   путешествие во времени   селфи   цифровое искусство   цифровой художник   
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Пользователь Reddit StelfieTT осуществил то, о чём мечтают многие: построил машину времени и отправился в прошлое. С помощью программы искусственного интеллекта Stable Diffusion и парочки графических программ он сумел перенестись в разные периоды истории и сделать селфи (или «стелфи») с некоторыми из самых известных исторических личностей. Этот юмористический проект уже приобрёл множество поклонников!

Я был большим поклонником фильма «Назад в будущее», и когда у меня появилась возможность самому «построить» машину времени, я решил, что нужно как следует повеселиться.


Создатель Стельфи рассказал, что начал разрабатывать проект в октябре, а запустил в декабре 2022 года.


Стельфи — моё альтер-эго, мне 41 год, у меня чёрные волосы и чёрная борода, поэтому я подумал, что было бы весело, если бы он был бритым и лысым. Он приколист и относится ко всему с иронией. А ещё он удачливый путешественник, убегающий от обычной жизни в измерение, где возможно всё.

Что ж, пора отправиться вместе со Стельфи в его путешествия во времени и посмотреть, как он встречается и делает селфи с Альбертом Эйнштейном, Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи и много кем ещё!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   забавно   искусственный интелект   путешествие во времени   селфи   цифровое искусство   цифровой художник   
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9  комментариев
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Alf Час назад
В прошлое это конечно хорошо. Но мне больше хочется посмотреть, что будет на земле в будущем, эдак лет через 100...
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32
Vidvar 10 минут назад
А мне понравилось , несмотря на горящие пердаки комментаторов других )
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
"Да, Клеопатра расстроена, но у Юлия определённо отличный вкус. Подробнее рассказать не могу… пока" - я конешно дико извиняюсь, но несмотря на использование искусственного интеллекта мечты этого 3,14дора - явно не путешествия во времени.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Нынче прям в моду вошло всё, что связано и ИИ. Но, как правило, такое - фуфель. Верю и потому. что всё к тому идёт, что ИИ станет реально значим и инересен. Но нынче....
Это просто какой-то пиарс смеси с маразомом и гнилятина.
Будет ли хоть день, коджа на "фишках" не будет постов про то, как и что псевдо ИИ нарисовал, понял и изобраил? На настоящем этапи зачатечного развития темы всё - полный шлак и придурь! Во всяком случае то, что постят тут и над ругих подобных ресурсах.
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1k
Просто прохожий 39 минут назад
Затрахали с искусственным интеллектом. Интеллекта нет у 99,99% нормальных людей, а с искусственным это просто фантастика.
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