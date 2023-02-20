Пользователь Reddit путешествует во времени с помощью искусственного интеллекта

Пользователь Reddit StelfieTT осуществил то, о чём мечтают многие: построил машину времени и отправился в прошлое. С помощью программы искусственного интеллекта Stable Diffusion и парочки графических программ он сумел перенестись в разные периоды истории и сделать селфи (или «стелфи») с некоторыми из самых известных исторических личностей. Этот юмористический проект уже приобрёл множество поклонников!
Я был большим поклонником фильма «Назад в будущее», и когда у меня появилась возможность самому «построить» машину времени, я решил, что нужно как следует повеселиться.
Создатель Стельфи рассказал, что начал разрабатывать проект в октябре, а запустил в декабре 2022 года.
Стельфи — моё альтер-эго, мне 41 год, у меня чёрные волосы и чёрная борода, поэтому я подумал, что было бы весело, если бы он был бритым и лысым. Он приколист и относится ко всему с иронией. А ещё он удачливый путешественник, убегающий от обычной жизни в измерение, где возможно всё.
Что ж, пора отправиться вместе со Стельфи в его путешествия во времени и посмотреть, как он встречается и делает селфи с Альбертом Эйнштейном, Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи и много кем ещё!
«Меня зовут Стельфи, мне 41 год. Благодаря современным технологиям Stable Diffusion я путешествую во времени и снимаю стелфи»
«Это мой пульт дистанционного управления, работающий от солнечной энергии. Он отображает уровень солнечной энергии, состояние батареи, плотность искажения времени и так далее»
1. Происхождение мема, Рим, 46 г. до н.э.
2. Подарок художника, 1952 г.
3. Путешествие в Готику, 1930 г.
4. Ледниковый период: Погоня
5. Встреча с Эйнштейном, 1941 г.
6. Врата Эльдорадо, 1541 г.
7. Плавание с викингами, 937 г. н.э.
8. Это Спарта!
9. Прогулка в звёздную ночь, 1889 г.
10. Марс, 2022 г.
11. Барбер для художника, 1961 г.
12. Гора Рашмор до создания барельефов, 1862 г.
14. Встреча с Дарвином, 1872 г.
15. Египет, 1801 г. до н.э.
18. Матч с Али, 1963 г.
20. Одиссей и троянский конь
23. На диком Западе
24. Англия, 1266 г.
25. Жестокая схватка, 1703 г.
26. Корабль Колумба, 1492 г.
27. Никола Тесла, 1887 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это просто какой-то пиарс смеси с маразомом и гнилятина.
Будет ли хоть день, коджа на "фишках" не будет постов про то, как и что псевдо ИИ нарисовал, понял и изобраил? На настоящем этапи зачатечного развития темы всё - полный шлак и придурь! Во всяком случае то, что постят тут и над ругих подобных ресурсах.