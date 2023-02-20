Пользователь Reddit путешествует во времени с помощью искусственного интеллекта

Я был большим поклонником фильма «Назад в будущее», и когда у меня появилась возможность самому «построить» машину времени, я решил, что нужно как следует повеселиться.

Создатель Стельфи рассказал, что начал разрабатывать проект в октябре, а запустил в декабре 2022 года.

Стельфи — моё альтер-эго, мне 41 год, у меня чёрные волосы и чёрная борода, поэтому я подумал, что было бы весело, если бы он был бритым и лысым. Он приколист и относится ко всему с иронией. А ещё он удачливый путешественник, убегающий от обычной жизни в измерение, где возможно всё.

Что ж, пора отправиться вместе со Стельфи в его путешествия во времени и посмотреть, как он встречается и делает селфи с Альбертом Эйнштейном, Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи и много кем ещё!