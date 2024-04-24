Шуточный и актуальный словарь, в котором каждое слово - гениально

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"Слово дня" - честный шуточный словарь. Авторы регулярно публикуют разные фразы и объясняют их в юмористической манере. На паблик подписаны более 1 млн человек. Давайте посмотрим на новые и забавные обозначения, которые придумали авторы.
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