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Шуточный и актуальный словарь, в котором каждое слово - гениально

Шуточный и актуальный словарь, в котором каждое слово - гениально

Автор:
24 апреля 2024 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: Актуально   Юмор   забавно   словарь   слово дня   фразы   шутки   
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"Слово дня" - честный шуточный словарь. Авторы регулярно публикуют разные фразы и объясняют их в юмористической манере. На паблик подписаны более 1 млн человек. Давайте посмотрим на новые и забавные обозначения, которые придумали авторы.

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Метки: Актуально   Юмор   забавно   словарь   слово дня   фразы   шутки   
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2  комментария
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Victor Час назад
Чем отличается от "на..х..уй надо"?

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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1638 постов (1590 в горячем)

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