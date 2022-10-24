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30 снимков, за которые мамкиным блогерам ничуть не стыдно

30 снимков, за которые мамкиным блогерам ничуть не стыдно

Автор:
24 октября 2022 17:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блогеры   забавно   и такое бывает   инфлюенсеры   смешные фотографии   соцсети   фото из соцсетей   хайпожоры   
2375
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Селекционеры долго работали и вывели новую породу людей. Это люди-инфлюенсеры, они же "лидеры мнений". Особенности породы: буквально живут в соцсетях, выкладывают множество фотографий и видео, беспардонны, готовы на всё ради хайпа, идеального кадра и увеличения числа подписчиков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   блогеры   забавно   и такое бывает   инфлюенсеры   смешные фотографии   соцсети   фото из соцсетей   хайпожоры   
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14  комментариев
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752k
А.Берестенко 4 часа назад
30 снимков, за которые мамкиным блогерам ничуть не стыдноПосмотреть
30 снимков, за которые мамкиным блогерам ничуть не стыдно
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8k
Regerald 2 часа назад
В некоторых странах умышленное препятствие дорожному движению - очень серьёзное нарушение. Могут горе-блогеры схлопотать такой штраф, что останутся надолго без айфонов.
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
чем лучше тот, кто делает фотки блогеров, делающих фотки себя?
дважды пережёванное дерьмо вкуснее не становится
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
Сигнал от паровоза не помешал бы.
Ссылка www.youtube.com
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44k
Максим Т. 3 часа назад
Е...нутые.
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4k
A 3 часа назад
А я ,вот, не этих блогеров дебилами считаю, а тех кто в огромном количестве на это г0мн0 подписывается и ,тем самым, стимулирует распространение этого позора.
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8k
Shtoppi 3 часа назад
<<14. "Вот именно поэтому вы всегда должны мыть фрукты и овощи">>
После такого, боюсь мыть это уже бесполезное занятие, их сразу сжечь придется.
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