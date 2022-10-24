30 снимков, за которые мамкиным блогерам ничуть не стыдно

Селекционеры долго работали и вывели новую породу людей. Это люди-инфлюенсеры, они же "лидеры мнений". Особенности породы: буквально живут в соцсетях, выкладывают множество фотографий и видео, беспардонны, готовы на всё ради хайпа, идеального кадра и увеличения числа подписчиков.

0

1. "Лидер мнений в дикой природе" 0 Источник:

×

×

2. "Если бы инопланетяне вернулись посмотреть, что мы сделали с технологиями, которые они нам дали, они бы просто взорвали нашу планету к чертям" 0 Источник:

3. "Так выглядит попоболь" 0 Источник:

4. "Чуть не захлебнулась" 0 Источник:

5. "Не сфотографировал - не поел" 0 Источник:

6. "На что не пойдешь ради крутого снимка" 0 Источник:

7. "Остерегайтесь рогов Мо. Это написано прямо на табличке рядом" 0 Источник:

8. "Так вот из-за кого я опоздал сегодня на работу?" 0 Источник:

9. "Я одновременно завидую и не завидую самоуверенности таких людей" 0 Источник:

10. "Наверное, делает себе новую фотографию для сайта знакомств" 0 Источник:

11. "Переоценила свои возможности" 0 Источник:

12. "Мужик, ты сел не в тот самолёт" 0 Источник:

13. "У Вселенной отличное чувство юмора" 0 Источник:

14. "Вот именно поэтому вы всегда должны мыть фрукты и овощи" 0 Источник:

15. "Рассекреченные кадры процесса эволюции" 0 Источник:

16. "Это не объект, с которым можно позировать. Никакого уважения!" 0 Источник:

17. "Я на второй фотографии, в воде" 0 Источник:

18. "Этот чувак явно делает фотографию для Linkedin" 0 Источник:

19. "А можно просто не пускать таких в аэропорт?" 0 Источник:

20. "Если вы устраиваете пробку, чтобы сделать фото для соцсетей, водителю же можно вас немножко сбить и ему за это ничего не будет?" 0 Источник:

21. "Водитель этой машины — настоящий святой. Даже не сигналил" 0 Источник:

22. "Она снимает свой идиотский музыкальный клип в вагоне метро. Как будто метро в Нью-Йорке и так недостаточно паршивое" 0 Источник:

23. "Бедная девушка. На нее напала акула и порвала ей штаны?" 0 Источник:

24. "Папа уводит свою маленькую дочь, и улыбка на его лице говорит обо всем. Нет, малышка, тебе не нужно это видеть..." 0 Источник:

25. "Мамочки-блогеры — это отдельная порода людей" 0 Источник:

26. "Высший пилотаж" 0 Источник:

27. "Я не понимаю, почему эти люди думают, что они такие крутые. Пожалуйста, объясните" 0 Источник:

28. "За каждой великой женщиной - акробат с камерой" 0 Источник:

29. "Это могли бы быть мы, но я боюсь высоты" 0 Источник: