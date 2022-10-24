30 снимков, за которые мамкиным блогерам ничуть не стыдно

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Селекционеры долго работали и вывели новую породу людей. Это люди-инфлюенсеры, они же "лидеры мнений". Особенности породы: буквально живут в соцсетях, выкладывают множество фотографий и видео, беспардонны, готовы на всё ради хайпа, идеального кадра и увеличения числа подписчиков.
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2. "Если бы инопланетяне вернулись посмотреть, что мы сделали с технологиями, которые они нам дали, они бы просто взорвали нашу планету к чертям"
20. "Если вы устраиваете пробку, чтобы сделать фото для соцсетей, водителю же можно вас немножко сбить и ему за это ничего не будет?"
22. "Она снимает свой идиотский музыкальный клип в вагоне метро. Как будто метро в Нью-Йорке и так недостаточно паршивое"
24. "Папа уводит свою маленькую дочь, и улыбка на его лице говорит обо всем. Нет, малышка, тебе не нужно это видеть..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор блогеры забавно и такое бывает инфлюенсеры смешные фотографии соцсети фото из соцсетей хайпожоры
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дважды пережёванное дерьмо вкуснее не становится
После такого, боюсь мыть это уже бесполезное занятие, их сразу сжечь придется.