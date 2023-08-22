FISHKINET
Сообщество Юмор 17424 поста • 3603 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
17 попавших на плёнку моментов, которые похожи на глюки видеоигр

17 попавших на плёнку моментов, которые похожи на глюки видеоигр

Автор:
22 августа 2023 15:16
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Приколы   Юмор   глюки   и такое бывает   моменты видео   сбой   сбой в матрице   странности   
1616
2
19

Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Приколы   Юмор   глюки   и такое бывает   моменты видео   сбой   сбой в матрице   странности   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105860



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса
Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса
Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля
Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля
Набирающие популярность в сообществах
Спасение человечества увидели в парусах
Спасение человечества увидели в парусах
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
Бесполезная игрушка или реально нужная штука?
Бесполезная игрушка или реально нужная штука?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#аварии#интересное#люди#интересно#Приколы#подборка#женщины#Россия
#машина#Юмор#авто аварии#забавно#Прикол#кино#СССР#природа#картинки#красота
#автомобили#ДТП#история#животные#дети#позитив#Автовсячина#Москва#факты#девушки
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам 25+ доказательств того, что в России - своя атмосфера, которую сложно понять иностранцам 17 фотографий, которые оставят у вас больше вопросов, чем ответов 17 фотографий, которые оставят у вас больше вопросов, чем ответов 25 забавных и нелепых фотографий на документы 25 забавных и нелепых фотографий на документы "У женщин после 40-ка появляется новая хромосома": 15+ людей с альтернативным мышлением, не поддающимся логике "У женщин после 40-ка появляется новая хромосома": 15+ людей с альтернативным мышлением, не... Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке

На что жалуетесь?

Вернуться