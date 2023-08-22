Мультголова
17 попавших на плёнку моментов, которые похожи на глюки видеоигр
Автор:
22 августа 2023 15:16
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
1. Лес как будто дышит! Всё из-за сильного ветра
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
2. «Кровоточащее» дерево. Чертовски много сока!
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
3. Эти бейсболисты выглядят так, как будто они братья-близнецы. Их зовут одинаково, они одинаково одеваются...
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
Этот мир очень тесен, но парни никак не связаны — просто такое вот замечательное совпадение
4. Баскетболисты НБА делают быстрый прорыв с идеальной синхронностью. Следите за игроками в белой форме
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
5. Во время бейсбольного матча брошенный мяч вдруг исчезает из игры
Вот здесь видно, что он попал прямо в карман рубашки судьи!
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
6. Ещё одно идеально синхронное движение спортсменов
7. Рестлер Роман Рейнс легко и непринуждённо поймал брошенный в него микрофон. Впечатляет!
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
8. Рэпер Флипп Динеро бросил свою шляпу — и она вернулась в его руку, как бумеранг. Ветер постарался
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
9. Реинкарнация Майкла Джексона?
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
10. Этот подпрыгивающий люк выглядит так, будто игра в жизнь дала сбой
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
11. Зонтик, который умыл руки и сделал ноги
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
12. Облако, похожее на замаскированный НЛО
13. Во время ТВ-программы Inside the NBA Шакил О'Нил (крайний слева) застыл в одной позе с открытым ртом, пока все остальные говорили. Он лютый тролль!
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
14. У Кэти Перри во время концерта что-то случилось с глазами. Казалось, что глаз закрывается помимо её воли
Фанаты забеспокоились, но певица сказала, что всё в порядке и волноваться не о чем
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
15. Дождевое облако, которое вас преследует
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
16. Игрок с номером 77 всю игру стоит в одном положении. Наверное, так и было задумано тренером, но выглядит очень забавно
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
17. И напоследок — взгляните на эту стаю скворцов. Выглядит как движущийся скринсейвер
2023-08-22T15:16:49+03:00
Некоторые из этих видеомоментов настолько странные, будто это не реальность, а какой-то сбой в Матрице. Что ж, настоящая жизнь круче, чем любая фантазия.
Источник:
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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