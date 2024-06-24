20 человек, которые любят начать рабочий день с шутки

Есть люди, которые любят смешить своих коллег — и, возможно, заслуживают за это прибавки к зарплате. Ведь они заставляют нас улыбаться, разряжают скучную или напряженную обстановку и просто делают каждый день лучше.
«У нас на работе принято обклеивать весь стол пузырьками и засыпать воздушными шарами ваш кабинет на день рождения. Я попросила коллег сделать все по-тихому. И вот как они вышли из этой ситуации».
2. «Я отметил 4 года трезвости! Мои сослуживцы подарили мне "набор для поддержания чистоты"»
3. «Я спросил своего босса, можем ли мы попозировать с (частью) наших денег (это реквизит для съемок) в конце дня. Он настоял, чтобы мы использовали все»
4. «Я вышел на работу в автомастерской, и это произведение искусства было оставлено над моим рабочим местом»
«Во избежание серьёзных увечий не учи меня делать мою работу».
5. «Пожалуйста, не отвлекайте! Пусть он помоет мини-погрузчик. Это необходимо сделать сегодня до конца рабочего дня. (Он любит поболтать.) Подпись: начальник»
8. «Мой босс предложил мне 300 долларов за то, чтобы я сбрил усы, и я сделал для него картинку в рамке»
«Усы за 300 долларов».
12. «Наша цель — сделать так, чтобы туалет оставался чистым. Господа: цельтесь лучше, вставайте ближе. Он короче, чем кажется. Дамы (и Натан): пожалуйста, делайте все свои дела не пытаясь встать в процессе»
11. «Я призналась своим коллегам, что никогда не пробовала соленые огурцы. Они устроили для меня дегустацию»
12. «Одна из наших юристов уходит в другую фирму. Мы как одна семья, и мы очень расстроены тем, что она от нас уходит. Она знает, что мы ее любим»
«Для нас ты умерла. Надеемся, что тебя ждет провал».
«И не возвращайся».
18. «Меня заставляют участвовать в соревновании по шагам на Fitbit в офисе. Но я их обхитрил»
19. «Мой коллега принимал заказы клиентов, надев маску Человека-паука, чтобы поднять им настроение»
«Он очень обрадовался, когда ребенок на заднем сиденье машины помахал ему рукой».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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