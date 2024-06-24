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20 человек, которые любят начать рабочий день с шутки

20 человек, которые любят начать рабочий день с шутки

Автор:
24 июня 2024 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   веселые коллеги   коллеги пошутили   офисный юмор   розыгрыши   шутки   шутки на работе   шутники   
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Есть люди, которые любят смешить своих коллег — и, возможно, заслуживают за это прибавки к зарплате. Ведь они заставляют нас улыбаться, разряжают скучную или напряженную обстановку и просто делают каждый день лучше.

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«У нас на работе принято обклеивать весь стол пузырьками и засыпать воздушными шарами ваш кабинет на день рождения. Я попросила коллег сделать все по-тихому. И вот как они вышли из этой ситуации».


«Во избежание серьёзных увечий не учи меня делать мою работу».


«Усы за 300 долларов».


«Для нас ты умерла. Надеемся, что тебя ждет провал».


«И не возвращайся».


«Он очень обрадовался, когда ребенок на заднем сиденье машины помахал ему рукой».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   веселые коллеги   коллеги пошутили   офисный юмор   розыгрыши   шутки   шутки на работе   шутники   
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1  комментарий
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И Ш 8 минут назад
Тупо... Примитивно... В общем, - по гейропейски...
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1910 постов (1825 в горячем)

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