Белая Муха
Пранкеры насмехаются над обществом потребления
Автор:
15 декабря 2022 08:30
Компания пранкеров придумывает и размещает в сети в формате рекламы мемы о продуктах, которые никогда не были выпущены. И хотя, по большей части, их творения - всего лишь шутки, некоторые из них по-настоящему хочется купить.
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Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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