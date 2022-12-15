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Пранкеры насмехаются над обществом потребления

Пранкеры насмехаются над обществом потребления

Автор:
15 декабря 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   все на продажу   забавно   несуществующий товар   пранки   смешно   шутки   
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Компания пранкеров придумывает и размещает в сети в формате рекламы мемы о продуктах, которые никогда не были выпущены. И хотя, по большей части, их творения - всего лишь шутки, некоторые из них по-настоящему хочется купить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   все на продажу   забавно   несуществующий товар   пранки   смешно   шутки   
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6k
Roman 45 минут назад
Автор и клочки сена.
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4k
brotherirk 9 минут назад
Байден и Наталья Селезнева украли мою идею для стартапа((((
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8k
Борис Карабанов 46 минут назад
Ребёнка травой кормила? Конечно, блеванёшь. Чёртовы веганы!
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