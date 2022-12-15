Пранкеры насмехаются над обществом потребления

Компания пранкеров придумывает и размещает в сети в формате рекламы мемы о продуктах, которые никогда не были выпущены. И хотя, по большей части, их творения - всего лишь шутки, некоторые из них по-настоящему хочется купить.

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