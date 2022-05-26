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"Я знаю правду. Любимой Одессы больше нет": Лариса Долина объяснила свою позицию и назвала Россию "настоящим домом"

"Я знаю правду. Любимой Одессы больше нет": Лариса Долина объяснила свою позицию и назвала Россию "настоящим домом"

Автор:
26 мая 2022 08:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   долина   интересное   мнение   одесса   правда   фото   шоу бизнес   
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Лариса Долина является одной из патриотично настроенных российских артистов. Она вступила с концертом в Донецке, после которого на неё накинулись подписчики с вопросами, почему же Долина не поддерживает родную Одессу. Артистка ответила всем.

После выступления в Донецке подписчики обратились к Долиной с вопросами. В течение трёх месяцев артистка молчала, но на этот раз впервые высказалась об этом. По словам певицы, родной Одессы больше нет.

«Я много думаю сейчас... В моем сердце соединились разные чувства, и они пытаются договориться между собой. А я с собой с самого начала договорилась. Все вижу и все знаю. Знаю правду. Я люблю Каспий — там родилась, бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю», — сказала 66-летняя звезда на своей странице.

Долина призналась, что именно Россия стала её домом. Тут она обрела в нашей стране настоящих поклонников своего творчества и реализовалась как певица.

«Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад — Россию. Здесь я обрела себя в профессии, стала счастливой, состоялась как личность, обрела настоящих поклонников своего творчества. В России я обрела огромное количество друзей творческих профессий и именно в России смогла и еще смогу реализоваться как артист. Спасибо за то, что выслушали», — отметила певица.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   долина   интересное   мнение   одесса   правда   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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4k
Горожанин 4 часа назад
Еврейка Долина - с Россией и в России.
Русская Пугачева - в Израиле.
Ирония судьбы - вагончик у кого-то тронулся...
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27k
lem02 17 минут назад
"...Долина не поддерживает родную Одессу... По словам певицы, родной Одессы больше нет..." читаю слова певицы - "...люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю..." как бы не одно и тоже.
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−16
prilja vlad 24 минуты назад
Родина-это не жопа путина! Походу,многие комментаторы что-то перепутали...
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20k
иванов дмитрий 46 минут назад
не удивлюсь , если ветер изменится и она вдруг вспомнит что одесса всегда была в ее сердце и тд и тп. сейчас у нее деньги здесь. завтра все может измениться.
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1k
Sergius SPb Час назад
Она вступила с концертом в Донецке, после которого на неё накинулись подписчики с вопросами, почему же Долина не поддерживает родную Одессу.
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Дык, Одессу еще не взяли кого там поддерживать-то?
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10k
Roy Batty 2 часа назад
Кудельман уже переобулась
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285
elenika7812281 2 часа назад
Лариса Долина настоящей оказалась,а не как все эти... Даже слов нет. Все эти Гребенщиковы,(про которого я правду написала,то какие -то уроды минусов налепили!!!...) Шевчуки-предатели...
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8k
antonium 3 часа назад
Родина у них там где жопа в тепле. Насрать ей на Одессу. Даже если завтра ее с землей сравняют, скажет: "ну так надо, что теперь".
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62
Aleks antonium 2 часа назад
Классическое из Брата 2, родина там, где задница в тепле.
Просто все оказываются в разных местах. Кто в Израиле, кто во Франции, она вот в России оказалось. Рупь за сто, у нее просто паспорта заграничного нет.
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62
Aleks antonium 2 часа назад
Фамилия Кудельман за себя говорит, судьба закинет в Грузию, станет Далидзе и будет прилюдно рыдать от счастья, что обрела настоящую родину.
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43k
Соломей 3 часа назад
да,вот поражает всё таки, оказывается более русскими, в ментальном смысле люди, от кого не ожидаешь,и им респект.и Долина и Ваганыч, и Лепс...
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49k
Хельги 3 часа назад
Естественно, после 2-го мая 2014 года от настоящей Одессы осталось только молчаливое подполье.
Но я надеюсь Одесса проснется и повторит с палицаями-нациками то, что сделала в конце ВОВ перед приходом красной армии.
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1k
Ян 4 часа назад
Во время ВОВ такие как она подымали воинский дух на передовой, а не такие как она... Мы сейчас видим
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