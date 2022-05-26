"Я знаю правду. Любимой Одессы больше нет": Лариса Долина объяснила свою позицию и назвала Россию "настоящим домом"

Лариса Долина является одной из патриотично настроенных российских артистов. Она вступила с концертом в Донецке, после которого на неё накинулись подписчики с вопросами, почему же Долина не поддерживает родную Одессу. Артистка ответила всем.
После выступления в Донецке подписчики обратились к Долиной с вопросами. В течение трёх месяцев артистка молчала, но на этот раз впервые высказалась об этом. По словам певицы, родной Одессы больше нет.
«Я много думаю сейчас... В моем сердце соединились разные чувства, и они пытаются договориться между собой. А я с собой с самого начала договорилась. Все вижу и все знаю. Знаю правду. Я люблю Каспий — там родилась, бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю», — сказала 66-летняя звезда на своей странице.
Долина призналась, что именно Россия стала её домом. Тут она обрела в нашей стране настоящих поклонников своего творчества и реализовалась как певица.
«Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад — Россию. Здесь я обрела себя в профессии, стала счастливой, состоялась как личность, обрела настоящих поклонников своего творчества. В России я обрела огромное количество друзей творческих профессий и именно в России смогла и еще смогу реализоваться как артист. Спасибо за то, что выслушали», — отметила певица.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
- "Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян
- "Можете меня в мусор выкинуть!": Ингеборга Дапкунайте рассказала об отъезде и своём отношении к России
- "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями
- "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
Русская Пугачева - в Израиле.
Ирония судьбы - вагончик у кого-то тронулся...
=========================================================================
Дык, Одессу еще не взяли кого там поддерживать-то?
Просто все оказываются в разных местах. Кто в Израиле, кто во Франции, она вот в России оказалось. Рупь за сто, у нее просто паспорта заграничного нет.
Но я надеюсь Одесса проснется и повторит с палицаями-нациками то, что сделала в конце ВОВ перед приходом красной армии.