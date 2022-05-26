"Я знаю правду. Любимой Одессы больше нет": Лариса Долина объяснила свою позицию и назвала Россию "настоящим домом"

После выступления в Донецке подписчики обратились к Долиной с вопросами. В течение трёх месяцев артистка молчала, но на этот раз впервые высказалась об этом. По словам певицы, родной Одессы больше нет.

«Я много думаю сейчас... В моем сердце соединились разные чувства, и они пытаются договориться между собой. А я с собой с самого начала договорилась. Все вижу и все знаю. Знаю правду. Я люблю Каспий — там родилась, бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю», — сказала 66-летняя звезда на своей странице.

Долина призналась, что именно Россия стала её домом. Тут она обрела в нашей стране настоящих поклонников своего творчества и реализовалась как певица.