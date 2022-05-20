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Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой

Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой

Автор:
20 мая 2022 08:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Хаматова   интересное   латвия   мнение   никоненко   фото   шоу бизнес   
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После скандальных интервью на Чулпан Хаматову обрушилась волна критики от российских артистов, актёров, певцов и других знаменитостей. К ним присоединился и актёр Сергей Никоненко. Он жёстко высказался в адрес актрисы.

После поспешного отъезда из России, где Хаматова годами жила и работала, актриса обосновалась в Латвии. Там она себе прикупила домик и начала раздавать интервью. В них Хаматова знатно проехалась по России и по россиянам. После этих высказываний на актрису обрушилась волна критики от коллег. Сергей Никоненко тоже не смог пройти мимо.

«Хаматова — набитая дура, а если получает деньги, то проститутка. Можно не только тело продавать, но и душу. И пошли они все в жопу со своей позицией. Россия без них проживет, а они без России — нет. Вот моя позиция», — подытожил Никоненко. Слова актёра передаёт СтарХит.

Надо сказать, что Хаматова неплохо устроилась в Латвии. Её пригласил в театр латвийский режиссёр и скоро она выйдет на сцену. Но в Латвии не ко всем россиянам там тепло относятся. Министр культуры Латвийской Республики Наурис Пунтулис накануне заявил, что страна разрывает все соглашения с Россией в сфере культуры.

Сергей Никоненко на это заявление тоже ответив, назвав Латвию картофельным огородом.

«Что такое Латвия? Огород картофельный у России был! У Латвии государственности не было! Это Советская власть им государство подарила. У Латвии никогда ничего не было», — сказал актер.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Хаматова   интересное   латвия   мнение   никоненко   фото   шоу бизнес   
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31  комментарий
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9k
сеньор Леонсио Час назад
Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой(ц)
Имеет право!
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16k
Dobryi_KOT 54 секунды назад
Коротко, ёмко и по существу.
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1
Data Tutashija 6 минут назад
Сергею респект и уважение! Всё правильно высказал! Когда страна воюет против укранацистов, а кто-то оказывается на стороне по сути врагов - это предательство, подлость и мерзость.
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566
HalloFreeSpace 12 минут назад
Хорошо сказал )))
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−1
1k
Mil-ast 22 минуты назад
Высказалась она против войны в Украине. Я тоже против войны и это моё мнение и его никому не навязываю, в отличии от ура-патриотов. Конституция дает мне ещё на это право. А Хаматова, поскольку публичный человек, после высказывания своей точки зрения вынуждена была уехать, как и многие другие, чтобы избежать политического преследования. Да, в такой стране и в такое время нынче живем.
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0
Рудик Хачатурян Mil-ast 6 минут назад
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993
Dimon 23 минуты назад
Насколько я помню Хаматова много лет помогала больным детям, за что ей конечно огромное спасибо! К сожалению да, произошла с ней трансформация практически в предателя, сначала роль в кино Зулейхи, а потом и вовсе отъезд с выливанием помоев на Родину! Ещё одна фигура, гораздо меньшего масштаба Овсянникова, (та самая которая с плакатом на ОРТ), теперь рыдает за кордоном оставшись без денег, работы и самое главное матери, детей и мужа! Все от нее отвернулись! Самое для меня главное, чтобы эти пугалкины и урганты, после нашей победы, не вернулись снова на хлебные места! Я считаю, что после их бегства из страны, только такие же маргиналов могут покупать билеты на их концерты!
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11
Филя Филимонов Dimon 3 минуты назад
Вернутся ,вернутся.И будут их встречать с цветами,т.к. они покаются,как Каин,мол наивные-е ,доверчивые-е и бес попута-ал, пообещал и бросил,а с деньгами не рассчитала.Ну, а покаянную голову не рубят.
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145
Дмитрий 24 минуты назад
Она здесь то была никому не нужна... Где она снималась? Какие великие роди сыграла? Даже в сериалы не звали ее... Одна Зулейха, и то видимо потому что эту погань нудную играть никто не согласился))) однакож у нее и деньги на переезд имеются и домик с ходу купила... я вот думаю, это артисту достаточно в гавеном сериале снятся чтоб дела поправить? Или ей за Руссофобию приплачивали? А может дело вовсе не в этом, а в фонде благотворительном, вот чет не верится мне что она там лицом бесплатно торгавала? Может ее гражданская позиция на спешность отъезда не так уж и сильно повлияла)
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77
Янка из Цесиса Полчаса назад
Правильно сказал! Пусть эта дура квиздует из нашей Латвии куда подальше. У нас и без того своей срани господней предостаточно...
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171
Илья Янка из Цесиса Полчаса назад
Она ещё и живёт недалеко от вашего Цесиса. Надо ей на заборе букву "Z" нарисовать. Вы там как раз рядом...
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2k
Алекс Полчаса назад
Красавчег! И актер достойный!
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2k
MC Полчаса назад
Из новой родины Чулпан (отвратительно звучит ее имя, напоминает с литовского "сосасть" Чулпт) Латвии убегают от голода и нищеты сами латыши! Будет она работать в Рижском театре? Но кому она там нужна? Там свои грызутся со своими за роли, проекты, теплые места! Кому там нужна эта шкура? Приличных денег артисту в Латвии не заработать, не зря же такие как Бусулись, Браиншторм паслись все время в РФ.
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2k
ili 38 минут назад
Аплодисменты С. Никоненко.
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1k
Sergius SPb 42 минуты назад
Слова актёра передаёт СтарХит.
===================================
Чтиво еще то.
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507
partners74 50 минут назад
Красавчег! Все правильно сказал, уважаю его и как актера и как человека!
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2k
perekrestok 53 минуты назад
Население Латвии чуть более 1 800 000. Кто ее там смотреть будет?
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Комментарий удален
−5
73
Lexx Час назад
Это он ещё мягко выразился. Культурный человек.
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5k
VL Час назад
Гммм... Холматова.... Лохматова... А кто это???
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