Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой

После скандальных интервью на Чулпан Хаматову обрушилась волна критики от российских артистов, актёров, певцов и других знаменитостей. К ним присоединился и актёр Сергей Никоненко. Он жёстко высказался в адрес актрисы.
После поспешного отъезда из России, где Хаматова годами жила и работала, актриса обосновалась в Латвии. Там она себе прикупила домик и начала раздавать интервью. В них Хаматова знатно проехалась по России и по россиянам. После этих высказываний на актрису обрушилась волна критики от коллег. Сергей Никоненко тоже не смог пройти мимо.
«Хаматова — набитая дура, а если получает деньги, то проститутка. Можно не только тело продавать, но и душу. И пошли они все в жопу со своей позицией. Россия без них проживет, а они без России — нет. Вот моя позиция», — подытожил Никоненко. Слова актёра передаёт СтарХит.
Надо сказать, что Хаматова неплохо устроилась в Латвии. Её пригласил в театр латвийский режиссёр и скоро она выйдет на сцену. Но в Латвии не ко всем россиянам там тепло относятся. Министр культуры Латвийской Республики Наурис Пунтулис накануне заявил, что страна разрывает все соглашения с Россией в сфере культуры.
Сергей Никоненко на это заявление тоже ответив, назвав Латвию картофельным огородом.
«Что такое Латвия? Огород картофельный у России был! У Латвии государственности не было! Это Советская власть им государство подарила. У Латвии никогда ничего не было», — сказал актер.
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АНТИФИШКИ
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Имеет право!
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Чтиво еще то.