Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой

Надо сказать, что Хаматова неплохо устроилась в Латвии. Её пригласил в театр латвийский режиссёр и скоро она выйдет на сцену. Но в Латвии не ко всем россиянам там тепло относятся. Министр культуры Латвийской Республики Наурис Пунтулис накануне заявил, что страна разрывает все соглашения с Россией в сфере культуры.

Сергей Никоненко на это заявление тоже ответив, назвав Латвию картофельным огородом.