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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5851 пост • 728 подписчиков подписаться
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"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию

"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию

Автор:
18 мая 2022 07:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Германия   Овсянникова   Россия   интересное   мнение   первый канал   фото   шоу бизнес   
2454
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Марина Овсянникова прославилась на всю страну тем, что ворвалась в эфир Первого канала с провокационным плакатом. После этого скандала Овсянникова потеряла не только работу: от неё отвернулся муж, мать и сын. Она лишилась страны и уважения своих коллег.

После своей выходки Овсянникова сбежала в Берлин. Там она смогла устроиться в местную газету Die Welt. Несмотря на то, что журналистку поддержали за рубежом, живётся на чужбине её несладко.

«Все поменялось, я каждый день общаюсь с новыми людьми. И уже даже это тяжело психологически. Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать. Вот такой вот я теперь человек — даже не знаю, кто я сейчас. Продолжаю, борюсь, не теряю сил и оптимизма», — отметила она.

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У Марины двое детей. Дочь общается с матерью, а вот сын нет. Женщина винит в этом своего мужа. Редактор уверена, что наследника против нее настраивает бывший муж.

«Диалог не получается, потому что его отец работает на RT, он промывает ему мозги со своей стороны. У сына сейчас такой непростой возраст — ему 17 лет — у них с отцом мужская солидарность, направленная против меня. Мама — предательница, разрушила всю жизнь нашу. А дочке 11 лет. Она каждый раз говорит, когда я звоню: «Мамочка, когда же ты вернешься?» Я ей все время отвечаю: через неделю, через неделю. И она говорит: «Мам, неделя прошла, а тебя все нет». Так мы с ней общаемся. Мне, конечно, плакать хочется», — поделилась Овсянникова.

Надо сказать, что отношения с мужем у Овсянниковой тоже испортились. Супруг подал на журналистку в суд. Мать тоже не поддержала дочь и назвала предательницей. Марина надеялись перевезти всю семью в Европу, но её никто не поддержал.

«Сын не хочет никуда ехать, а дочь я не могу забрать даже на каникулы, потому что у детей закончился срок загранпаспортов. И я не могу сделать документы, потому что нахожусь в Берлине. А бывший муж не хочет давать разрешение на выезд детей за рубеж, не хочет делать паспорта. Я несколько раз звонила, через сына просила, но он не хочет пошевелить и пальцем. У меня даже была запись назначена на подачу документов, но он не пошел...» — жалуется бывшая сотрудница Первого канала.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Овсянникова   Россия   интересное   мнение   первый канал   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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3k
SNZV Час назад
Предательство имеет высокую цену, но продается дешево.
Предатель актуален один раз, как изделие №2 например.
Ну и как говориться, у каждого свой выбор ...
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0
insane jack 3 секунды назад
Предатель первого канала и его ценностей. Точно, там присягают и клятву дают. Предала всех зрителей, обманула. Пущай теперь мучается без своих детей.
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72
Дмитрий Минуту назад
Говнопост! Говнофишек!
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10k
Николай 2 минуты назад
Забавно, она написала что "...здесь вам врут..."
Но есть большая разница. "врут" незнакомые люди незнакомым людям. А она в открытую [мат]*?*т свою дочь обещая приехать через неделю зная что не собирается этого делать. Хехе.
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−22
0DDAFC2322 3 минуты назад
РУССО ФЮРА ФАШИСТО ПУТЛЕРИЗМО !

ИЗУЧАЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ КАПИТУЛЯЦИЯ И РЕПАРАЦИИ !

ВАШ МАМИН ОЧКО РВЁТСЯ И МНЁТСЯ ! ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х/УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ...

УБИТЫЙ ПУТЛЕРОВЕЦ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ !
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5k
Джейсон Вурхиз 4 минуты назад
Вот странная баба. Бороться за кукраину. Разве это не придаёт оптимизму?
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1k
Sergius SPb 4 минуты назад
Пф,весь Советский Союз так развели на сказочках о "прекрасном западном далеко".
И до сих пор разводят. Сколько у нас таких потенциальных овсянниковых?
Хотя,пиар себе делает исправно.
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10k
Бендер Родригес 6 минут назад
Это хорошо, когда есть гражданская позиция, она может совпадать с "политикой партии" Или нет. Плохо, когда еë нет. Но, есть одно большое НО.. Доказывать свою гражданскую позицию, ровно как и нести ответственность за свои слова и поступки нужно ЗДЕСЬ, иначе это не гражданская позиция, а словоблудство и предательство.
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−22
0DDAFC2322 7 минут назад
РУССО ФЮРА ФАШИСТО ПУТЛЕРИЗМО !

ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ ВООРУЖИЛА УКРАИНУ РАКЕТМИ Brimstone !

ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .

ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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1k
bosayk 10 минут назад
может пусть при людно покается, ну там розгами высечь на площади и простить, баба дура, что с нее взять, задним местом думала)
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6k
RIZ deadening 11 минут назад
Эта гнида даже Госуслугами пользоваться не умеет, там все документы подаются не выходя из дома!!!
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13k
Голос Вселенной 13 минут назад
Ну конечно, все вокруг виноваты и предали ее. Одна она ангел и никем не понята...
У дочки сейчас такой возраст, ей НУЖНА мать! Была бы она на несколько лет старше - тоже пиши пропало было бы...
Проблема даже не в том, что она показала там плакат, сделала глупость и прочее. Проблема в том, что потом она начала это дело защищать, плевать на всех, уехала за кардон и оттуда поливает грязью страну. Ошибку может сделать каждый, мы не роботы, все ошибаются. Другое дело, КАК ты потом эту ошибку исправляешь, признаешь ли, извинишься, или как идиот будешь давить до победного, который в большинстве случаев не обернется тебе честью...
Посмотрим, что будет...
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31k
Григорий 13 минут назад
Вот дура, на ровном месте просрала всю жизнь себе.
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3k
OLDer 16 минут назад
Дорогие радиослушатели вы послушали монолог под названием "Плач Иуды"
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2k
NIS 18 минут назад
На спецоперацию ее отправить ! Донором !
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38k
Aleksandr 18 минут назад
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7k
Trenzel2003 21 минуту назад
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Это к чему!?
А к тому, что думать наперед надобно!
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13k
Элитный тигр 21 минуту назад
А где написано , что она в Россию обратно собралась? Не нужна она тут. Выехала - скатертью дорожка, теперь сиди и не ной.
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29k
Slonyash Полчаса назад
Нет уж, спасибо, накуй!
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68k
Доктор Джонс Час назад
Ой, а что так?
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867
idhr Час назад
что было в оригинале у неё на плакате написано?
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