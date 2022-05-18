"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию

Марина Овсянникова прославилась на всю страну тем, что ворвалась в эфир Первого канала с провокационным плакатом. После этого скандала Овсянникова потеряла не только работу: от неё отвернулся муж, мать и сын. Она лишилась страны и уважения своих коллег.
После своей выходки Овсянникова сбежала в Берлин. Там она смогла устроиться в местную газету Die Welt. Несмотря на то, что журналистку поддержали за рубежом, живётся на чужбине её несладко.
«Все поменялось, я каждый день общаюсь с новыми людьми. И уже даже это тяжело психологически. Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу. Я пока не возвращаюсь в Москву, но, конечно, намерена это сделать. Вот такой вот я теперь человек — даже не знаю, кто я сейчас. Продолжаю, борюсь, не теряю сил и оптимизма», — отметила она.
У Марины двое детей. Дочь общается с матерью, а вот сын нет. Женщина винит в этом своего мужа. Редактор уверена, что наследника против нее настраивает бывший муж.
«Диалог не получается, потому что его отец работает на RT, он промывает ему мозги со своей стороны. У сына сейчас такой непростой возраст — ему 17 лет — у них с отцом мужская солидарность, направленная против меня. Мама — предательница, разрушила всю жизнь нашу. А дочке 11 лет. Она каждый раз говорит, когда я звоню: «Мамочка, когда же ты вернешься?» Я ей все время отвечаю: через неделю, через неделю. И она говорит: «Мам, неделя прошла, а тебя все нет». Так мы с ней общаемся. Мне, конечно, плакать хочется», — поделилась Овсянникова.
Надо сказать, что отношения с мужем у Овсянниковой тоже испортились. Супруг подал на журналистку в суд. Мать тоже не поддержала дочь и назвала предательницей. Марина надеялись перевезти всю семью в Европу, но её никто не поддержал.
«Сын не хочет никуда ехать, а дочь я не могу забрать даже на каникулы, потому что у детей закончился срок загранпаспортов. И я не могу сделать документы, потому что нахожусь в Берлине. А бывший муж не хочет давать разрешение на выезд детей за рубеж, не хочет делать паспорта. Я несколько раз звонила, через сына просила, но он не хочет пошевелить и пальцем. У меня даже была запись назначена на подачу документов, но он не пошел...» — жалуется бывшая сотрудница Первого канала.
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АНТИФИШКИ
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Предатель актуален один раз, как изделие №2 например.
Ну и как говориться, у каждого свой выбор ...
Но есть большая разница. "врут" незнакомые люди незнакомым людям. А она в открытую [мат]*?*т свою дочь обещая приехать через неделю зная что не собирается этого делать. Хехе.
ИЗУЧАЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ КАПИТУЛЯЦИЯ И РЕПАРАЦИИ !
ВАШ МАМИН ОЧКО РВЁТСЯ И МНЁТСЯ ! ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х/УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ...
УБИТЫЙ ПУТЛЕРОВЕЦ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ !
И до сих пор разводят. Сколько у нас таких потенциальных овсянниковых?
Хотя,пиар себе делает исправно.
ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ ВООРУЖИЛА УКРАИНУ РАКЕТМИ Brimstone !
ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .
ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
У дочки сейчас такой возраст, ей НУЖНА мать! Была бы она на несколько лет старше - тоже пиши пропало было бы...
Проблема даже не в том, что она показала там плакат, сделала глупость и прочее. Проблема в том, что потом она начала это дело защищать, плевать на всех, уехала за кардон и оттуда поливает грязью страну. Ошибку может сделать каждый, мы не роботы, все ошибаются. Другое дело, КАК ты потом эту ошибку исправляешь, признаешь ли, извинишься, или как идиот будешь давить до победного, который в большинстве случаев не обернется тебе честью...
Посмотрим, что будет...
Это к чему!?
А к тому, что думать наперед надобно!