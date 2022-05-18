"Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию

У Марины двое детей. Дочь общается с матерью, а вот сын нет. Женщина винит в этом своего мужа. Редактор уверена, что наследника против нее настраивает бывший муж.

«Диалог не получается, потому что его отец работает на RT, он промывает ему мозги со своей стороны. У сына сейчас такой непростой возраст — ему 17 лет — у них с отцом мужская солидарность, направленная против меня. Мама — предательница, разрушила всю жизнь нашу. А дочке 11 лет. Она каждый раз говорит, когда я звоню: «Мамочка, когда же ты вернешься?» Я ей все время отвечаю: через неделю, через неделю. И она говорит: «Мам, неделя прошла, а тебя все нет». Так мы с ней общаемся. Мне, конечно, плакать хочется», — поделилась Овсянникова.