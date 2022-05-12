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"Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами

"Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами

Автор:
12 мая 2022 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   интересное   литвинова   мнение   париж   фото   шоу бизнес   
13448
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Рената Литвинова вместе со своей "подружкой" Земфирой одна из первых покинула Россию и укатила в Париж. Там "подружки" уже живут третий месяц. Уехав из страны, Литвинова подвела своих коллег: сорваны гастроли в Санкт-Петербурге, Хабенский спешно подменяет Литвинову в МХТ имени Чехова. Теперь Литвинова жалеет о своём отъезде.

В своём микроблоге Литвинова делится подробностями жизни в Париже. Актриса начала изучать французский. Это значит, что пока возвращаться в Россию Литвинова не планирует. Судя по всему, её тут никто и не ждёт. Спешно покинув страну, Литвинова подвела своих коллег по театру. Сорваны гастроли в Санкт-Петербурге, Хабенский спешно подменяет Литвинову в МХТ имени Чехова.

Несколько раз Литвинова в своём блоге сообщала, что может быть и вернулась бы в Россию, но сюда ей путь заказан.

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На сей раз Литвинова рассказала, как проходят дела в её окружении. Судя по всему, артисты и знаменитости все на измене.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   интересное   литвинова   мнение   париж   фото   шоу бизнес   
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75  комментариев
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8k
сеньор Леонсио 7 часов назад
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25
Agrippa Полчаса назад
А она что думала? Что её окопы отправят рыть под Москву?
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8k
alex9845 37 минут назад
Первое что надо не забывать так то что особо удачной карьеры ни у кого не было, кто даже бежал из союза. Это единицы вроде Барышникова.Второе, она ожидала что сейчас Россия развалится под санкциями и начнётся голод, но увидев что всё очень даже не плохо сразу как то захотела обратно. Продолжаем наблюдать за "звёздами" осудивших действия Путина и спешно отправившимися "в отпуск".Прямо не дождусь как Галкин передумает и захочет домой.
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2k
Vad 43 минуты назад
Противная бездарная гавноедка...пусть не возвращается...
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5k
ПЕТР Час назад
Кем заказан то, Галкиным что ли?) Да половина уехавших как тот неуловимый Джо, который нах. никому не нужен. Написала бы лучше...мы с Земфирой немного дристанули, вот и дернули. Как тока шухер пройдет, снова Родину будем любить.
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11k
Krapiv 2 часа назад
"Я теперь институтка... "
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4k
Макс73 2 часа назад
Ну она ещё ничего так. Может и на панель пойти.
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11k
Denissg 2 часа назад
Простите, а как Хабенский подменяет Литвинову? Как в персидском театре?
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2k
cfhfwby 3 часа назад
Тоска эта называется- безденежье, там она- обычная вонючая эмигрантка, объедающая местных, к тому же, ее там НИКТО не знает. Это тут ее совали в каждую дырку, или ей совали в каждую дырку, хрен знает этих "артистов" с их тонкими натурами. Все мы знаем, что власть и популярность- две самые заразные вещи, без которых, познавший это, человек уже не может жить.
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9k
Сол Гудман 3 часа назад
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7k
amrita 3 часа назад
кто их гнал из страны?
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3k
Aristarx 3 часа назад
Нет в нашей стране политической воли.
Группка эффективных менеджеров и их детей, крепко сидят на всех управленческих и финансовых инициативах.
В наших сми по прежнему литвиновы и улюкаевы, галкины и алкины.
Зачем мне знать про галкина, литвинову? Зачем мне его интервью?

Где-то там, какие-то солдаты зачем-то там воююют с кем-то. А у нас литвинова. Написала. Галкин. Сказал. Улюкаев проехал мимо....

Меня просто тошнит от моей сегодняшней страны, в которую превратили моё Отечество.
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2k
Вадим 4 часа назад
"Актриса начала изучать французский", ну и накуя, пускай арабский лучше учит!
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
а хто эта ?
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952
Алексей 4 часа назад
Меня удивляет отношение к работе и договорённостям повыехавших граждан. Доделай, выполни обязательства, предай дела и иди на все четыре стороны. Нет же, кинут всех, да ещё помоями обольют.
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11k
Администратоp 4 часа назад
я вообще эту шушеру звездную не понимаю. вы в России были "звездами". про вас писали, вас приглашали. вы здесь чтились. не всеми, но у каждого была своя армия фанатов. вы здесь, в России, заработали себе авторитет, репутацию, деньги.
а потом когда Россия решила себя защитить, чтобы окончательно не превратиться в сырьевой придаток запада - вы все сказали что Россия это ничто и вы ее ненавидите... после всего того, что дала вам эта Страна!
я по другому как предательство это никак не могу назвать. предателей нигде не любят.
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13k
banzai7 4 часа назад
К сожалению выехали не все. Внутренних врагов и на самом верху ещё хватает.
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2k
ili 5 часов назад
Да... С её "талантом" и конкурентками на подходящую профессию (одну из древнейших) с украины тяжеловато ей будет.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−1
11k
Kostick 5 часов назад
мне оно в одной роли запомнилось

Ссылка youtu.be
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