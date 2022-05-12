"Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами

В своём микроблоге Литвинова делится подробностями жизни в Париже. Актриса начала изучать французский. Это значит, что пока возвращаться в Россию Литвинова не планирует. Судя по всему, её тут никто и не ждёт. Спешно покинув страну, Литвинова подвела своих коллег по театру. Сорваны гастроли в Санкт-Петербурге, Хабенский спешно подменяет Литвинову в МХТ имени Чехова.

Несколько раз Литвинова в своём блоге сообщала, что может быть и вернулась бы в Россию, но сюда ей путь заказан.