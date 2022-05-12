"Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами

Рената Литвинова вместе со своей "подружкой" Земфирой одна из первых покинула Россию и укатила в Париж. Там "подружки" уже живут третий месяц. Уехав из страны, Литвинова подвела своих коллег: сорваны гастроли в Санкт-Петербурге, Хабенский спешно подменяет Литвинову в МХТ имени Чехова. Теперь Литвинова жалеет о своём отъезде.
В своём микроблоге Литвинова делится подробностями жизни в Париже. Актриса начала изучать французский. Это значит, что пока возвращаться в Россию Литвинова не планирует. Судя по всему, её тут никто и не ждёт. Спешно покинув страну, Литвинова подвела своих коллег по театру. Сорваны гастроли в Санкт-Петербурге, Хабенский спешно подменяет Литвинову в МХТ имени Чехова.
Несколько раз Литвинова в своём блоге сообщала, что может быть и вернулась бы в Россию, но сюда ей путь заказан.
На сей раз Литвинова рассказала, как проходят дела в её окружении. Судя по всему, артисты и знаменитости все на измене.
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АНТИФИШКИ
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В наших сми по прежнему литвиновы и улюкаевы, галкины и алкины.
Зачем мне знать про галкина, литвинову? Зачем мне его интервью?
Где-то там, какие-то солдаты зачем-то там воююют с кем-то. А у нас литвинова. Написала. Галкин. Сказал. Улюкаев проехал мимо....
Меня просто тошнит от моей сегодняшней страны, в которую превратили моё Отечество.
а потом когда Россия решила себя защитить, чтобы окончательно не превратиться в сырьевой придаток запада - вы все сказали что Россия это ничто и вы ее ненавидите... после всего того, что дала вам эта Страна!
я по другому как предательство это никак не могу назвать. предателей нигде не любят.