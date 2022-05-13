"Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями

Юрий Лоза не раз удивлял нас своим мнением. На этот раз он заявил, что его совсем не винит тех звёзд, кто уехал из России. В пример музыкант привёл Леонтьева, который давно уже живёт в Майами, а в Россию летает на работу.
За последние два месяца Россию покинули Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие. Юрий Лоза не понимает, почему все так обозлились на тех, кто покинул Россию. Сейчас многие имеют недвижимость за рубежом.
«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда. Мне там скучно. За рубежом же делать нечего. Вы поймите, что тот же Израиль — это другая страна. Я же не еврей. А Максим Леонидов и Андрей Макаревич — евреи, поэтому им проще уехать в Израиль и там жить», — заявил 68-летний исполнитель хита «Плот».
По мнению Лозы, знаменитости, покинувшие Россию, обязательно вернутся в страну. По его мнению, многие просто пережидают трудные времена.
«Люди иногда просто уезжают переждать все происходящее. Они же не отказываются от гражданства. Артисты — не воины, не политологи, они, возможно, перепугались. Как можно их осуждать? Вы поймите, что все люди разные. Кто-то «ура-патриот», другой — не очень, третий вообще не патриот. Медиасфера — это просто срез нашего общества. Я вчера говорил с человеком, который категорически был против спецоперации. Мы с ним поговорили ровно полчаса, и сейчас он двумя руками «за», — заключил Юрий Эдуардович.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а так нет никаких проблем, мы все адекватные люди и если человек говорит что то типа "русские дураки они живут не правильно думают не правильно голосуют за неправильных и по этому у русских в стране бардак" - мне как гипотетическому русскому как относиться к человеку который такое сказал? ну извините подвиньтесь для меня этот человек будет вычеркнут из моей реальности