"Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями

За последние два месяца Россию покинули Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие. Юрий Лоза не понимает, почему все так обозлились на тех, кто покинул Россию. Сейчас многие имеют недвижимость за рубежом.

«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда. Мне там скучно. За рубежом же делать нечего. Вы поймите, что тот же Израиль — это другая страна. Я же не еврей. А Максим Леонидов и Андрей Макаревич — евреи, поэтому им проще уехать в Израиль и там жить», — заявил 68-летний исполнитель хита «Плот».