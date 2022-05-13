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"Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями

"Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями

Автор:
13 мая 2022 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Леонтьев   Россия   Юмор   интересное   лоза   майами   мнение   фото   шоу бизнес   
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Юрий Лоза не раз удивлял нас своим мнением. На этот раз он заявил, что его совсем не винит тех звёзд, кто уехал из России. В пример музыкант привёл Леонтьева, который давно уже живёт в Майами, а в Россию летает на работу.

За последние два месяца Россию покинули Андрей Макаревич, Максим Леонидов, Алла Пугачева, Максим Галкин и другие. Юрий Лоза не понимает, почему все так обозлились на тех, кто покинул Россию. Сейчас многие имеют недвижимость за рубежом.

«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда. Мне там скучно. За рубежом же делать нечего. Вы поймите, что тот же Израиль — это другая страна. Я же не еврей. А Максим Леонидов и Андрей Макаревич — евреи, поэтому им проще уехать в Израиль и там жить», — заявил 68-летний исполнитель хита «Плот».

По мнению Лозы, знаменитости, покинувшие Россию, обязательно вернутся в страну. По его мнению, многие просто пережидают трудные времена.

«Люди иногда просто уезжают переждать все происходящее. Они же не отказываются от гражданства. Артисты — не воины, не политологи, они, возможно, перепугались. Как можно их осуждать? Вы поймите, что все люди разные. Кто-то «ура-патриот», другой — не очень, третий вообще не патриот. Медиасфера — это просто срез нашего общества. Я вчера говорил с человеком, который категорически был против спецоперации. Мы с ним поговорили ровно полчаса, и сейчас он двумя руками «за», — заключил Юрий Эдуардович.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Леонтьев   Россия   Юмор   интересное   лоза   майами   мнение   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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2k
Copycat Полчаса назад
Да ладно бы просто уезжали, мы это и не осуждаем! Мы осуждаем тех что пафосно хлопают дверью со словами "прощая немытая россия", а потом ещё из-за рубежа РФ и русских грязью поливают

а так нет никаких проблем, мы все адекватные люди и если человек говорит что то типа "русские дураки они живут не правильно думают не правильно голосуют за неправильных и по этому у русских в стране бардак" - мне как гипотетическому русскому как относиться к человеку который такое сказал? ну извините подвиньтесь для меня этот человек будет вычеркнут из моей реальности
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2k
lekha-fil 3 минуты назад
Леонтьев всегда был на отдалении от политики и всякой гламурной хрени.
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5k
Алексей 17 минут назад
Эдуардыч всё просто и понятно объяснил, без брызгания слюной от гнева. Согласен с ним.
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6k
Алексей Полчаса назад
А ещё, по его мнению, земля плоская.
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