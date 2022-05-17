"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян

С конца февраля многие знаменитости покинули Россию и местом для "пережидания" выбрали Израиль. Уехавших из страны артистов тут же клеймили предателями и назад их не ждут.
Галкин, Гребенщиков и Макаревич ещё в феврале негативно высказались о спецоперации и тут же укатили из страны. Некоторые даже считают, что Пугачёва с мужем и детьми вовсе не собирается в Россию, так как продают своё замок в посёлке Грязь.
Впрочем, 73-летняя артистка уточняла, что она вместе с семьей всего лишь проводит отпуск за границей. В Израиле, где находятся сейчас супруги, с легкостью собралась компания из российских певцов. Как удачно и хорошо, когда у всех отпуска совпадают!
«Три звезды — три светлых повести», — подписал снимок Максим Галкин и выложил его в соцсетях.
Однако подписчики не поддержали оптимизм кумира. Многие высказались против отъезда звёзд и прямо в комментариях назвали артистов предателями.
"И не стыдно? Свалили и радуются!"
"Должны были наших ребят поддерживать, а они уехали и по ресторанам ходят."
"Скатертью дорожка!", - пишут пользователи в запрещённой соцсети.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Киселёв со своей семьёй почти месяц гудел на широкую ногу в Дубае, почему же вы не оррёте что он враг России?
Или это другое?
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки ,, русского мира,,.
Тленом и кровью,плешивым ,, мессией,,
Чуете вонь? Это запах России!