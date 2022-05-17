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"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян

"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян

Автор:
17 мая 2022 08:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Макаревич   Пугачёва   Россия   интересное   предатели Родины   фото   шоу бизнес   
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С конца февраля многие знаменитости покинули Россию и местом для "пережидания" выбрали Израиль. Уехавших из страны артистов тут же клеймили предателями и назад их не ждут.

Галкин, Гребенщиков и Макаревич ещё в феврале негативно высказались о спецоперации и тут же укатили из страны. Некоторые даже считают, что Пугачёва с мужем и детьми вовсе не собирается в Россию, так как продают своё замок в посёлке Грязь.

Впрочем, 73-летняя артистка уточняла, что она вместе с семьей всего лишь проводит отпуск за границей. В Израиле, где находятся сейчас супруги, с легкостью собралась компания из российских певцов. Как удачно и хорошо, когда у всех отпуска совпадают!

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«Три звезды — три светлых повести», — подписал снимок Максим Галкин и выложил его в соцсетях.

Однако подписчики не поддержали оптимизм кумира. Многие высказались против отъезда звёзд и прямо в комментариях назвали артистов предателями.

"И не стыдно? Свалили и радуются!"

"Должны были наших ребят поддерживать, а они уехали и по ресторанам ходят."

"Скатертью дорожка!", - пишут пользователи в запрещённой соцсети.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Макаревич   Пугачёва   Россия   интересное   предатели Родины   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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8k
сеньор Леонсио 45 минут назад
Главное чтобы обратно не приезжали,там у них лежбище,а в России кормовая база! Хоть отдохнем от её голубых огоньков!

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25k
SerGProS 2 минуты назад
Крыса, Пи.до.рас и Мадам Брошкина
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1k
smokes 12 минут назад
ну как бы все логично.. возьмите всю "элиту" музыкантов, депутатов, чиновников.. у всех основные накопления в долларах и евро... недвижка за рубежом.. и кому охото все это терять... вот патриотизм и закончился.. а то выскажись в поддержку России, и все "что нажито непосильным трудом" европейцы и иже с ними отожмут..
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7k
Енот Потаскун 16 минут назад
Ну эти хотя бы не скрывают. А сколько лет власти ведут антинародную деятельность, грабят свой народ и все чёт не возмущаются, всех всё устраивает.
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505
HalloFreeSpace 17 минут назад
Да что они такого делают для общества, что к ним такое пристальное внимание ? MD и то больше жалко ...
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1k
Александр 17 минут назад
Это уехала эпоха людей, которые жили в мирной, открытой, дружелюбной России...К сожалению, с путиным пришла другая эпоха- ненависти и убийств своих соседей. Им с такой эпохой не по пути. Правильно сделали что уехали.
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3k
sers 17 минут назад
Да глубоко пох с кем и где эта старая грымза сидит. Раньше ее не уважал и недостойна она внимания и журналистской строки.
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42
WORLD 21 минуту назад
То-есть Путинским пропаГАНДОНам тусоваться за границей можно, а остальным нельзя?
Киселёв со своей семьёй почти месяц гудел на широкую ногу в Дубае, почему же вы не оррёте что он враг России?

Или это другое?

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1k
lerich 24 минуты назад
Не пойму, чего всех так беспокоит место жительства этих "товарищей". Можно подумать, если бы они не уехали, то наши дела на Донбассе резко пошли бы в гору.
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−40
873545 Полчаса назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки ,, русского мира,,.
Тленом и кровью,плешивым ,, мессией,,
Чуете вонь? Это запах России!
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3k
Frank Borman 38 минут назад
Ой, вей! Таки почему предатели то? Макаревич, Галкин, Пугачева - они все кошерные. Свою родину Израиль они никогда не предавали. Ну подумаешь, пожили немножко в России. Но ведь вернулись же в родную землю, как все патриотичные евреи.
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1k
Старичок 46 минут назад
и что, кому то действительно интересно как проводят время эти кашолки?
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21k
Добрый Алабай Час назад
Эта старая облезлая падла обещала вернуться в Россию к сентябрю. Сегодня утром в новостях показали.
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