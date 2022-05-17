"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян

Галкин, Гребенщиков и Макаревич ещё в феврале негативно высказались о спецоперации и тут же укатили из страны. Некоторые даже считают, что Пугачёва с мужем и детьми вовсе не собирается в Россию, так как продают своё замок в посёлке Грязь.

Впрочем, 73-летняя артистка уточняла, что она вместе с семьей всего лишь проводит отпуск за границей. В Израиле, где находятся сейчас супруги, с легкостью собралась компания из российских певцов. Как удачно и хорошо, когда у всех отпуска совпадают!