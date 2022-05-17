Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать

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Порция годных приколюх, до которых могли додуматься только люди с техническим складом ума. Осторожно, встречаются баяны (в том числе модифицированные рюмками).
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Источник:
АНТИФИШКИ
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