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Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать

Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать

Автор:
17 мая 2022 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инженеры   подборка   прикол   смекалка   я у мамы инженер   
780
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Порция годных приколюх, до которых могли додуматься только люди с техническим складом ума. Осторожно, встречаются баяны (в том числе модифицированные рюмками).
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Источник:

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Метки: Юмор   инженеры   подборка   прикол   смекалка   я у мамы инженер   
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