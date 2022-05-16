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Порция логичных умозаключений, которым сложно что-то противопоставить

Порция логичных умозаключений, которым сложно что-то противопоставить

Автор:
16 мая 2022 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гениальные идеи   идеи   истина   подборка   прикол   
2012
16
Подборка улыбательных истин, с которыми сложно не согласиться. В данном посте собраны полезные советы, которые помогают не только правильно выстраивать отношения, но и просто... жить.
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Источник:

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Метки: Юмор   гениальные идеи   идеи   истина   подборка   прикол   
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1  комментарий
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312
Тупняк 53 минуты назад
Комментарий к фото
А если аккуратно уложить, то влезет ещё больше.
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Бернгард Кёне

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