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Фото в стиле "Дорогая, я все починил!" от горе-инженеров

Фото в стиле "Дорогая, я все починил!" от горе-инженеров

Автор:
06 октября 2022 14:39
Сообщество : Юмор
Метки: гении   забавно   идиоты   инженеры   прикол   смекалка   я все починил   
2903
15

Креативные и смекалистые люди приходят к изощренным способам решения проблем. Правда порой можно было обойтись и самым логичным способом, но они не ищут легких путей. Перед вами реальные кадры из жизни.

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Источник:

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Метки: гении   забавно   идиоты   инженеры   прикол   смекалка   я все починил   
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10  комментариев
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1k
Andrey 43 минуты назад
Комментарий к фото
судя по цвету, это уже давно готово, копчением, скорее всего холодным
тут работает как ароматизатор салона, вместо елочки
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8k
Борис Карабанов 2 минуты назад
Полная мощность пламени свечи ок. 80 вт. минус огромные потери. Прикольную фотку сделать можно, а использовать как водонагреватель только теоретически.
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1k
Росомаха 59 минут назад
Первое фото - прикольный измельчитель! Надо тоже подумать над этим вопросом...
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