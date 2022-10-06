Фото в стиле "Дорогая, я все починил!" от горе-инженеров

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Креативные и смекалистые люди приходят к изощренным способам решения проблем. Правда порой можно было обойтись и самым логичным способом, но они не ищут легких путей. Перед вами реальные кадры из жизни.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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тут работает как ароматизатор салона, вместо елочки
я бы такие измельчители у нас в унитазы ставил - с привычкой некоторых граждан смывать всякую дрянь в туалет которую смывать не стоит (памперсы, пакеты, кто то даже простыни умудряется) это очень нужно как я смотрю
у меня у друга регулярно подвал топит канализацией из-за таких
а на тему сифона: прямоточный S-образный не забивается никогда, в отличие от бутылочных, 14 лет собственного опыта, однако
Поставил себе такой. Офигенная вещь! Мусор выношу раз в неделю. И нефиг рукожопить.