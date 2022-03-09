15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России

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Любой другой человек в подобного рода ситуациях истратит кучу денег или пригласит специалиста.
Но только не в нашей стране!
1. Сушилка для белья
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2. Детская горочка
3. Рыбу готовим
4. Шашлык сосисочный
5. Душ и туалет - два в одном
6. Что вы там говорили о лестницах Хогвартса?
7. Инфраструктура
8. Икея нервно курит в сторонке
9. Дроном еще никто не свете ТАК не пользовался
10. Комната для ленивых
11. Альтернатива русской рулетке - электрическое джакузи
12. Если джакузи вас не убило, усаживайтесь поудобнее и попробуйте этот вариант
13. Однажды у каждого уважающего себя человека будет свой собственный вертолет
14. Кино на открытом воздухе
15. Наш инженер поправит даже самую непоправимую ситуацию
Эта статья создана п
Источник:
АНТИФИШКИ
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