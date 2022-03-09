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15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России

15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России (16 фото)

Автор:
09 марта 2022 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   забавно   инженеры   подборка   прикол   фото   
1474
16

Любой другой человек в подобного рода ситуациях истратит кучу денег или пригласит специалиста.

Но только не в нашей стране!

1. Сушилка для белья

×
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2. Детская горочка

3. Рыбу готовим

4. Шашлык сосисочный

5. Душ и туалет - два в одном

6. Что вы там говорили о лестницах Хогвартса?

7. Инфраструктура

8. Икея нервно курит в сторонке

9. Дроном еще никто не свете ТАК не пользовался

10. Комната для ленивых

11. Альтернатива русской рулетке - электрическое джакузи

12. Если джакузи вас не убило, усаживайтесь поудобнее и попробуйте этот вариант

13. Однажды у каждого уважающего себя человека будет свой собственный вертолет

14. Кино на открытом воздухе

15. Наш инженер поправит даже самую непоправимую ситуацию

Эта статья создана п

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   забавно   инженеры   подборка   прикол   фото   
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7  комментариев
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496
Шурман 2 часа назад
Здесь на любителя , если есть желание неделю в вони сидеть то это хорошо , я лучше на балконе или в гараже развешу , на балконе быстрей а в гараже вентиляция плохая там дольше , да и развешивать лучше за хвосты т.к посол будет вытекать через голову вы ее все равно не едите .
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1k
Григорий Водениктов 23 минуты назад
"Эта статья создана п" - чувствуется лёгкая недосказанность, вызывающая массу догадок.
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−33
496
Шурман Час назад
Поднимет но и пролетит не дальше 4-10 метров потом начнется писанина перегрев моторов и потеря батареи , на выходе на этом фантоме можно будет яичницу жарить , кстати а снимать как будут , здесь только 1 вариант срезать и не попасть под лопасти , опыт имею .
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