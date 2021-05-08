45 главных достопримечательностей Нижнего Новгорода

Среди достопримечательностей есть и величественные старинные монастыри, и оборонительные сооружения, и музеи с интересными коллекциями. Важное место занимает старинный Нижегородский кремль с древним Михайло-Архангельским собором. Большинство памятников архитектуры и культуры расположены в историческом центре города. Особо насыщены шедеврами архитектуры Большая Покровская и Рождественская улицы.

Нижегородский Кремль

Древний комплекс, являющийся архитектурным «сердцем» города и популярным туристическим объектом. Построен в начале XVI века. Масштабная реконструкция кремля прошла в конце XX века, восстановлены разрушенные стены и башни. По толстым стенам разрешены прогулки, также доступны для посещения несколько башен. На территории кремля расположены церкви и памятники, музеи, административные корпусы, сувенирные лавки.