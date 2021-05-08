45 главных достопримечательностей Нижнего Новгорода

Удивительный город, соединивший атмосферу купеческой России и современного мегаполиса. Здесь протекает великая русская река Волга, оценить пейзажи которой можно с Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережной, а также с высоты Канатной дороги. Особенно живописным местом является Стрелка – место слияния Оки с Волгой. На ней расположено много интересных зданий – собор Александра Невского и стадион «Нижний Новгород».
Среди достопримечательностей есть и величественные старинные монастыри, и оборонительные сооружения, и музеи с интересными коллекциями. Важное место занимает старинный Нижегородский кремль с древним Михайло-Архангельским собором. Большинство памятников архитектуры и культуры расположены в историческом центре города. Особо насыщены шедеврами архитектуры Большая Покровская и Рождественская улицы.
Нижегородский Кремль
Древний комплекс, являющийся архитектурным «сердцем» города и популярным туристическим объектом. Построен в начале XVI века. Масштабная реконструкция кремля прошла в конце XX века, восстановлены разрушенные стены и башни. По толстым стенам разрешены прогулки, также доступны для посещения несколько башен. На территории кремля расположены церкви и памятники, музеи, административные корпусы, сувенирные лавки.
Нижне-Волжская набережная
Живописная протяженная улица в историческом центре города. Одно из любимых мест для прогулок у гостей и жителей города. Здесь можно насладиться красотой знаменитой реки Волги и местом ее слияния с Окой, а также осмотреть знаковые для города достопримечательности – Чкаловскую лестницу, катер «Герой», символ города – серебряного оленя, несколько десятков арт-фигур. На Речном вокзале можно приобрести путевки на речные круизы.
Верхне-Волжская набережная
Красивая улица на берегу Волги имеет протяженность около 2 км. Ее преображение началось по распоряжению Николая II. На бульваре обустроили Александровский сад – парковая зона в английском стиле. Вдоль набережной расположено множество старинных особняков и усадеб, монументальных построек сталинских времен, макет самолета «Ньюпор». Сидя в небольших уютных кафе, можно насладиться чудесным волжскими пейзажами.
Улица Большая Покровская
Главная туристическая улица города, пешеходный участок которой составляет 1200 метров. Ранее эта старинная улица считалась дворянской. В настоящее время на ней всегда многолюдно – туристов привлекают старинные дома, многие из которых являются памятниками архитектуры, необычные скульптуры и памятники. Здесь, как и на московском Арбате, собираются уличные художники и музыканты, ремесленники.
Нижегородская канатная дорога
Является средством передвижения для жителей города и популярным туристическим местом для гостей Нижнего Новгорода. Канатная дорога соединяет город Бор и Нижний Новгород. Протяженность ее 3661 метр. Это отличная возможность насладиться с высоты красотой Волги. Кабины комфортны, через окна открывается прекрасный вид на красоту природы. Длительность прогулки составляет 12 минут в одну сторону.
Печерский Вознесенский монастырь
Одна из главных архитектурных достопримечательностей города. Монастырь основан в 1328 году в красивом месте на берегу Волги. Основу архитектурного ансамбля составляют церкви, возведенные в XVI веке. Центральной фигурой является Вознесенский собор и колокольня. Ознакомиться с историей создания монастыря можно в музее, экспозицию которого составляют архивные документы и древние находки. По монастырю проводят экскурсии.
Нижегородский государственный художественный музей
Основной корпус расположен на территории Нижегородского кремля. Основан в 1896 году. За это время в его фондах собралась внушительная коллекция произведений искусств. Выставлены картины таких художников как Репин, Маковский, Боголюбов. Одну из постоянных экспозиций составляет коллекция художественного серебра. В корпусе на Верхневолжской набережной представлены коллекции произведений западноевропейских мастеров.
Музей-заповедник «Щёлоковский хутор»
Этнографический музей под открытым небом. На обширной территории расположены архитектурные шедевры деревянного зодчества периода конца XVII-начала XX века. В наглядном виде посетителям показаны быт и уклад деревенской жизни. Всего представлено 16 построек. Есть избы, построенные без единого гвоздя, амбары, мельницы, дома зажиточных купцов. Внутри воссоздана обстановка – колыбели, полати, печь, иконы.
Мемориал «Горьковчане – фронту»
Представляет собой выставку военной техники под открытым небом у стен Нижегородского кремля. Представлены образцы вооружения, которую производили заводы города в военное время – танк Т-34, броневики, истребитель ЛА-5, БМ-13 Катюша, миномет, пушки и рубка подводной лодки С-13. У входа установлены гранитные мемориальные плиты с памятными словами. Ежегодно у мемориала проводят торжественные митинги.
Стрелка Оки и Волги
Одна из главных городских достопримечательностей, представляющая собой место слияния двух рек. Пройти на эту территорию нельзя – она огорожена забором. Однако красивые виды на Стрелку открываются с противоположного берега – с набережной реки Волги или со смотровой площадки Дятловых гор. С нее можно увидеть достопримечательности Стрелки – стадион Нижний Новгород, кафедральный собор Александра Невского.
Архитектурные достопримечательности Нижнего Новгорода
Памятники архитектуры и градостроительства. Интересные здания и сооружения города.
Чкаловская лестница
Находится между набережной Волги и Нижегородским кремлем. 15-метровая лестница имеет чуть более 500 ступеней. Построена в виде цифры «8», кольца цифры символизируют немецкие войска, державшие Сталинград в осаде. С обзорных площадок лестницы открывается живописный вид на Волгу и Оку. Особенно чудесны виды в темное время, когда стены кремля освещаются подсветкой. На площадке вверху лестницы установлен памятник летчику Чкалову.
Здание Государственного банка
Построено в 1911 году и является одним из самых узнаваемых зданий Нижнего Новгорода. За свою более чем столетнюю историю здание ни разу не меняло свой облик и назначение. Своим видом напоминает древнерусский терем. Стиль постройки сочетает черты романской архитектуры и русского зодчества XVII веков. В начале XX века в отделении Нижегородского Государственного банка хранился практически весь золотой запас страны.
Главный Ярмарочный дом
Великолепное здание поражает роскошью отделки и размахом. Это самый узнаваемый и красивый корпус комплекса Нижегородской ярмарки. Он построено в 1890 году в древнерусском стиле, популярном в то время среди купеческих домов. На первом его этаже размещалось 70 магазинов. В настоящее время в нем находятся выставочные залы, а в главном помещение расположена мультимедийная выставка «Россия – моя история».
Усадьба С. М. Рукавишникова
Величественный особняк в стиле итальянских дворцов построен в конце XIX века на Верхне-Волжской набережной. Среди прочих исторических зданий города усадьба Рукавишникова выделяется особой изысканностью оформления. В настоящее время в нем располагается один из филиалов Нижегородского музея истории и архитектуры. Проводятся детские интерактивные мероприятия «На балу у феи», «Ученье – свет», «В купеческом доме».
Дмитриевская башня
Одна из башен Нижегородского кремля. Считается одним из символов города и главными крепостными воротами. Построена в начале XVI века. Современный облик псевдорусского стиля получила в 1895 году. Сейчас в башне располагается выставочный зал, в котором проходят исторические выставки. В проезде башни расположены сувенирные лавки. В ночное время башня освещается подсветкой и очень красиво выглядит со стороны фасада.
Дом-коммуна «Культурная революция»
Интересное сооружение советского периода в стиле конструктивизма. Несколько жилых домов 30-ых годов XX века соединены подвесными переходами, отдельно выделены коммунальные блоки. Среди прочих аналогичных построек дом-коммуна выделяется уникальными размерами и архитектурной формой строений. Одно из немногих подобных строений в стране, которое до сих пор используется по первоначальному предназначению.
Культурные достопримечательности Нижнего Новгорода
Самые известные и популярные музеи и театры города.
Нижегородский театр драмы имени М. Горького
Один из самых старых в стране. Его история насчитывает более 200 театральных сезонов. За это время он сменил более 10 названий. Начиная с 1901 года на его сцене поставлены все пьесы Максима Горького, а также инсценировано несколько отрывков из прозы. В составе театральной труппы есть заслуженные артисты РФ. Театр успешно гастролирует, участвует в российских и международных крупных театральных фестивалях.
Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»
Находится в главном Ярмарочном доме. Представляет собой интерактивную выставку, рассказывающую об истории России с древних времен до современности. Площадь всей экспозиции составляет 4500 м². Является частью грандиозного проекта, охватывающего всю страну. Идея выставки – представить историю в ярком и увлекательном виде, дать возможность посетителям быть сопричастным к истории Отечества.
Музей истории художественных промыслов
Находится на Большой Покровской улице. Его фонды состоят из 4000 произведений мастеров декоративно-прикладного творчества. Экспозиции выставлены в интерьерах, стилизованных под купеческий дом, жилище крестьянина, сельский храм. На первом этаже здания расположен популярный магазин «Народные промыслы», а на третьем этаже находится Технический музей. Его выставки рассказывают об механизмах XIX века.
Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина
Основан в 1935 году. Расположен в здании Народного дома 1903 года проекта Малиновского. В 2016 году здание подверглось масштабной реконструкции – обновлены фасады, интерьер, зрительный зал. Театр вмещает более 1000 зрителей. Ежегодно с 1996 года на сцене тетра проводят всероссийский фестиваль «Болдинская осень». В настоящее время постановки театра сочетают эстетические современные требования и культурные традиции.
Музей истории ОАО «ГАЗ»
Формирование автомобильной коллекции музея началось в середине XX века. Часть уникальных экспонатов не имеют более аналогов в мире. Каждый раритетный автомобиль подвергся тщательной реставрации. Некоторые машины участвовали в съемках таких культовых фильмов как «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля». Также выставлены архивные документы, чертежи, предметы советской эпохи.
Нижегородский планетарий и Цирк
Два учреждения культуры находятся в соседних зданиях на берегу Оки. Один из самых старых планетариев в стране, основанный в 1948 году, расположен в современном здании. Первый его этаж занимает уникальные проектор звездного неба, спроектированный в 1923 году. На втором этаже размещается цифровой планетарий. Каменное здание цирка возведено в 1964 году и имеет вместимость 1719 мест. Программа цирка меняется каждый сезон.
Музей «Паровозы России»
Расположен под открытым небом у Сортировочного озера. Для обозрения выставлено 20 образцов отреставрированной железнодорожной техники. В часть локомотивов можно зайти, сделать фотографии, потрогать технические детали. У каждого экспоната расположен информационный стенд. В исторической части музея расположены макеты старых поездов и вокзалов, проводят экскурсии. Вход в музей бесплатный.
Русский музей фотографии
В нем собрана коллекция фотолитературы, фототехники, фотографий периода XIX-XX веков. На базе музея проводят всероссийские и международные фестивали фотографий. В фондах музея за его 15-летнюю историю скопилось около 175 000 экспонатов. Музей расположен в здании усадьбы Польцевой XIX века. Ранее в ее помещениях располагалось фотоателье всемирно известных фотографов Дмитриева и Карелина.
Культовые места – церкви и храмы
Места силы, красивые религиозные сооружения с интересной древней историей.
Александро-Невский Новоярмарочный собор
Входит во всех путеводители города. Собор входит в тройку самых высоких в стране. Его высота – 87 метров. Расположен на Стрелке у слияния Оки и Волги, недалеко от ярмарочных корпусов, откуда и получил свое название. Собор построен в конце XIX века в стиле архитектурной эклектики. В нем хранится большое количество святынь – мощи и иконы. Около кафедрального собора установлен 4-хметровый колокол весом в 60 тонн.
Михайло-Архангельский собор
Самый древний из уцелевших каменных храмов города. Белокаменный собор расположен на территории Нижегородского кремля. Его история началась в начале XIII века. Собор несколько раз перестраивали, современный облик он принял в 1631 году. У входа в собор установлены памятники Суздальскому епископу Семену и основателю Нижнего Новгорода Юрию Всеволодовичу. Неподалеку расположен мемориальный комплекс с Вечным огнем.
Рождественская (Строгановская) церковь
Федеральный памятник, являющийся прекрасным образцом строгановского барокко-стиля. Строительство церкви начиналось в 1696 году, но из-за сильного пожара закончилось только в 1719 году. Пятиглавый храм украшен пышным декором. Белокаменные детали – виноградные лозы, плоды, причудливый орнамент – делают церковь, по мнению многих туристов, одной из самых красивых в городе. Здание построено на высоком откосе недалеко от берега Волги.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу
Расположена на площади Народного Единства. Предполагаемая дата постройки – XV век. С паперти именно этой церкви, тогда еще деревянной, Кузьма Минин собирал народное ополчение. За долгие годы церковь неоднократно переделывали, последняя масштабная реконструкция прошла в 2000-ых годах. Церковь построена на холме, у подножия стен Новгородского кремля. Венчают церковь пять позолоченных глав с крестами.
Спасский Староярмарочный собор
Основан в 1818 году. Является одним из самых старых сооружений, относящихся к Нижегородской ярмарке. Стиль постройки – поздний классицизм, основу архитектурного облика составляют строгие прямые линии. Белокаменный величавый собор составляет в высоту 40 метров и до 2009 года был кафедральным собором города. Иконостас его оформлен по православным канонам. Святынями храма являются несколько икон с частицами мощей святых.
Благовещенский монастырь
Расположен у места слияния Оки и Волги. Это величественный памятник русского зодчества, состоящий из нескольких белокаменных храмов. Рядом находится освященный Горячий ключ. Монастырь строился практически одновременно со строительством города. Он пережил несколько пожаров, разорения, какое-то время в его стенах размещался Нижегородский планетарий. Сейчас это место, которое внушает благоговение даже нерелигиозным людям.
Нижегородская соборная мечеть
Главный храм мусульман в городе. Работает с 1915 года. Находится на Казанской набережной, рядом со станцией Нижегородской канатной дороги. Имеет интересный архитектурный облик со своеобразной стилистикой. Вместимость мечети – 5000 человек, при этом она не выглядит мощным и монументальным сооружением. Изящное и стройное здание гармонично сочетается с расположенным рядом особняком Домбровского.
Памятники известным людям
Известные памятники украшающие площади и улицы города.
Памятник Минину и Пожарскому
Представляет собой уменьшенную копию знаменитого памятника на Красной площади в Москве. Памятник в Нижнем Новгороде находится на площади Народного Единства близ церкви Рождества Иоанна Предтечи. Московский памятник изначально отливали для Нижнего Новгорода, однако распоряжением Александра I его оставили в столице. Нижегородский памятник появился только в 2005 году. Над ним работал скульптор Зураб Церетели.
Памятник Валерию Чкалову
Памятник знаменитому советскому летчику установлен в 1940 году. Автором памятника стал друг Чкалова, И.А. Менделевич. Установлен на краю склона, у Чкаловской лестницы. На этом волжском откосе Чкалов и Менделевич мечтали поставить памятник Максиму Горькому. На пьедестале памятника изображены карты Северного полюса, что символизирует подвиг легендарного летчика – беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.
Памятник Максиму Горькому
Открыт в 1952 году в сквере имени Горького. В высоту памятник составляет 7 метров. Скульптор – Вера Мухина, авторы проекта – Штеллер и Лебедев. Писатель изображен молодым, в период жизни в Нижнем Новгороде, когда он написал легендарную «Песнь о Буревестнике». Четырехгранный постамент как будто является продолжением гранитной скалы. Памятник является объектом наследия культуры как регионального, так и федерального значения.
Памятник Петру I
Установлен на Нижне-Волжской набережной в 2014 году. Расположен напротив Зиновьевской башни Нижегородского кремля. Авторами являются скульптор Щитов и архитектор Шорохов. Бронзовая фигура Петра I составляет в высоту 3,7 метра. Массивный постамент изготовлен из бетона и гранита. Царь как будто осматривает волжские просторы, раскинувшиеся перед ним, и держит в руке свиток с указом об основании Нижегородской губернии.
Городские сады и парки
Приятные места, куда можно сходить погулять, подышать свежим воздухом.
Сормовский парк Культуры и Отдыха
Одно из любимых мест для отдыха горожан, а также жителей города. Большую часть парка площадью 146 га составляет бор из реликтовых сосен. Есть участки смешанного леса, липовые и вязовые аллеи, дубовая роща. Среди зелени парка уютно расположилось большое озеро с лебедями и утками. Парк благоустроен – есть кафе, места для развлечений и активного отдыха, аттракционы, в том числе Колесо обозрения, зоопарк.
Парк Победы
Находится на Нижне-Волжской набережной. Основан в 1985 году. Среди аллей и клумб расположена выставка военной техники – БМП, Катюша, танки Т-34 и Т-10 М, самолет МИГ-27, пушки, а также гражданская техника и аэроплан. Большая часть техники произведена в Нижнем Новгороде. Все выставленные экземпляры можно потрогать, что особенно нравится детям. В парке проводят различные праздничные мероприятия.
Парк «Швейцария»
Основан в 1903 году. Расположен на берегу Оки. Название получил из-за чудесного вида на реку и лесные просторы, открывающегося из парка. В праздничные дни здесь проводят народные гуляния и развлекательные мероприятия. На площадке в начале парка установлены аттракционы – Колесо обозрения высотой 40 метров, автодром, детский паровозик, карусели, батут. По всей территории парка расположены кафе и рестораны.
Автозаводский парк
Одно из самых популярных мест для отдыха в Нижнем Новгороде. Парк основан в 1935 году, его площадь составляет около 100 га и включает в себя два озера. В парке много зеленых насаждений и красивых аллей, есть фонтаны, зона с тренажерами, две площадки с аттракционами – детский городок «Чиполлино» и «Ретропарк». Работают точки общественного питания, установлены лавочки. Зимой заливают каток и оборудуют горки для катания.
Парк «Дубки»
Парк основан в 1950 году и тех пор развивается и благоустраивается. В нем есть участок с растущими вековыми дубами. У главного входа размещена площадка с аттракционами для детей и взрослых. По парку проложены пешеходные дорожки, установлены лавочки. При последней реконструкции парка смонтировано новое освещение, проложены дорожки для скандинавской ходьбы и лыжня, приведены в порядок зеленые наслаждения.
Зоопарк «Лимпопо»
Входит в список лучших зоопарков страны. Это первый в России частный зоопарк, который основал владелец кафе в Сормовском парке. Однажды он подобрал и выходил раненую сову, после чего люди стали приносить ему животных, нуждающихся в уходе. Всего в зоопарке проживает около 1200 животных 230 разных видов. Территория парка занимает 7 га. В контактной зоне зоопарка можно покормить животных, сделать с ними фото.
Природные достопримечательности Нижнего Новгорода
Мещерское озеро
Расположено в спальном районе недалеко от места слияния Оки с Волгой. Его длина – 1,2 км, ширина – 140 метров. До 2013 года заболоченное озеро зарастало камышом, однако его решили привести в порядок перед проведением Чемпионата мира по футболу. В настоящее время территория озера благоустроена – на пологих берегах оборудовали пляжную зону, детские площадки и SPA. Официально купание в озере запрещено.
Что еще посмотреть и куда сходить?
Футбольный стадион «Нижний Новгород»
Расположен на Стрелке. Представляет собой многофункциональный спортивный комплекс международного класса. Его общая площадь составляет 127 500 м², вместимость – более 45 000 мест. Современное здание классического стиля отлично видно с противоположного берега Волги и вместе со старинным собором Александра Невского они составляют необычный ансамбль, особенно в темное время, при освещении подсветкой.
Набережная Федоровского
По мнению многих туристов является лучшей смотровой площадкой города. Она находится на Окском склоне в историческом районе города. Отсюда прекрасно видно Оку и ее противоположный берег, Стрелку с собором Александра Невского, исторические здания улицы Рожественской, а также Канавинский мост. Этот мост является самой старой переправой в городе – построен в 1930 году. Имеет арочную конструкцию и ажурный стройный облик.
Рождественская улица
Имеет протяженность чуть более 1 километра и сохранившийся исторический облик – на ней расположено 35 памятников архитектуры. Наиболее интересными из них являются Рождественская церковь, Блиновский пассаж, дом Волжско-Камского банка, усадьбы Голицыных и Строгановых. Улица тянется от площади Народного Единства у стен Нижегородского Кремля до Благовещенского монастыря. На ней много необычных кафе, баров, магазинов.
Источник:
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