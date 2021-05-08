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45 главных достопримечательностей Нижнего Новгорода

45 главных достопримечательностей Нижнего Новгорода (46 фото)

Автор:
08 мая 2021 11:22
Метки: в мире   города   достопримечательность   красота   нижний новгород   природа   фото   
198
46

Удивительный город, соединивший атмосферу купеческой России и современного мегаполиса. Здесь протекает великая русская река Волга, оценить пейзажи которой можно с Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережной, а также с высоты Канатной дороги. Особенно живописным местом является Стрелка – место слияния Оки с Волгой. На ней расположено много интересных зданий – собор Александра Невского и стадион «Нижний Новгород».

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Метки: в мире   города   достопримечательность   красота   нижний новгород   природа   фото   
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1  комментарий
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БарНалей 2 часа назад
Очень красивый город. Я прям влюбился в этот город. Но засранный до ужаса. В 100 метрах от кремля кучи мусора, все развалено. Исторический центр уничтожается. Такому красивому городу, да достойный уход.
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