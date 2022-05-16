О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах

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Забавно наблюдать за изменами со стороны. Другое дело – оказаться посреди всего этого. Юмористический взгляд на привычное (почти) для всех деяние.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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