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О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах

О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах

Автор:
16 мая 2022 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   измена   измены   любовный треугольник   любовь   подборка   прикол   
1891
16
Забавно наблюдать за изменами со стороны. Другое дело – оказаться посреди всего этого. Юмористический взгляд на привычное (почти) для всех деяние.
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Источник:

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Метки: Юмор   измена   измены   любовный треугольник   любовь   подборка   прикол   
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2  комментария
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Доктор Джонс 8 минут назад
Вот Вы говорите, что лучший любовный треугольник - это самса.
Лучший любовный треугольник - это эчпочмак (учпучмак)...
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