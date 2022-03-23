Почти получилось: хитрости, которые не советуем повторять

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Люди изо всех силы пытаются облегчить себе жизнь, сэкономить и придумать что-то необычное. Иногда такие эксперименты проваливаются и получаются совсем бесполезные вещи.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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