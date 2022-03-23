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Почти получилось: хитрости, которые не советуем повторять

Почти получилось: хитрости, которые не советуем повторять (17 фото)

Автор:
23 марта 2022 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   лайфхаки   люди   подборка   прикол   смекалка   фото   
2274
17

Люди изо всех силы пытаются облегчить себе жизнь, сэкономить и придумать что-то необычное. Иногда такие эксперименты проваливаются и получаются совсем бесполезные вещи.

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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   лайфхаки   люди   подборка   прикол   смекалка   фото   
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Andy 2 часа назад
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Самка Хорька Полчаса назад
Из этого водку пить надо!
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Доктор Джонс 3 часа назад
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WhiteRat

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