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Хакеры – они такие хакеры: особенности создания киношных образов компьютерных взломщиков

Хакеры – они такие хакеры: особенности создания киношных образов компьютерных взломщиков

Автор:
26 апреля 2022 09:44
Сообщество : Кино
Метки: кино   компьютер   программисты   факты   фильм   фото   хакеры   
4870
7

Почему-то представители именно этой не совсем законной сферы деятельности даже в серьёзных фильмах получаются примерно такими, какими их видят бабули на скамейке у подъезда или детсадовцы средней группы.

В случае с российскими комедиями ещё можно понять и простить, когда «хакеры» используют очень эффективный алгоритм поиска по типу «Смотреть всем. Ржака. Максимальный репост». Но когда речь идёт о более серьёзном кино, то тут образ хакера вызывает, мягко говоря, вопросы.

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  • играючи хакнуть любую базу без доступа, пароля, Сети и, пожалуй, и компьютера;
  • подбор нужного пароля простым хаотичным перебором пальцев по клавишам. Может, вся соль в «Соло на клавиатуре», и это и есть секретная хакерская методичка?;
  • пребывание в максимально серьёзном и сосредоточенном состоянии в каком-то бункере без освещения. Форма одежды – толстовка с капюшоном, джинсы, солнцезащитные очки. Лохматость и небритость приветствуются;
  • находить в течение 5 секунд досье с фото и биографией до седьмого колена на любого человека в какой-то суперсекретной базе;
  • анализировать данные одновременно с пяти мониторов;
  • печать со скоростью 1000 знаков в минуту с полным игнорированием пробела.

При встрече с хакером главный герой обычно превращается в парнягу, страдающего как минимум лёгкой степенью УО. Или выдаёт перлы в стиле:

  • в этом компе 8 ядер (просто глядя на монитор);
  • если я знаю IP, можно пробить его фактический адрес?;
  • скачай мне секретную базу КГБ (ЦРУ, ФСБ и т.д.).

Проги, которые используют хакеры, зачастую самые обычные.

Вероятно, зрителю достаточно продемонстрировать картинку со множеством непонятных значков. А уж до того, что прога очень сложная и крутая, он должен дойти сам.

Каждый комп в кино подключен к Сети, даже если действо разворачивается во льдах Антарктиды или в космосе. И скорость… Нам о такой мечтать и мечтать (привет провайдеру!).

А гигабайты инфы за секунды до (нападения инопланетян, взрыва бомбы, начала ядерной войны, долгожданного поцелуя главной героини/злодейки) уютно укладываются на флешку. Её нужно вставить в комп. И больше ничего не нужно делать. А пароль от электронного почтового ящика так вообще подбирается за доли секунды.

А чем вам кажется странным поведение киношных хакеров?


Источник:

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Метки: кино   компьютер   программисты   факты   фильм   фото   хакеры   
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58  комментариев
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3k
Andy 3 часа назад
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3k
VPJ 10 минут назад
Вы зачем на хакеров гоните!!!! Я сам в кино видел как через черно белую камеру слежения, с разрешением в 360, хакер снял отпечатки пальцев, сетчатку глаза и потом распечатал цветные удостоверения (пропуск) в 600 дпи, и сделал отпечатки и линзы, с помощью которых взломал сверхсекретную какуютосверсекретную чего то. Вы чё кино не смотрите!!???)))))))
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8k
JeanLuk 24 минуты назад
Пользуйтесь, тоже самое, что и в кино:

https://hackertyper.net/https://hackertyper.net/
https://geekprank.com/hacker/typer/https://geekprank.com/hacker/typer/
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10k
Oleg 47 минут назад
Помню прекрасный фильм - пароль рыба-меч. всё здорово, всё классно, но взлом всего что угодно в графическом редакторе - это ж ... здорово! чих пых, кубики составил и получил всё )
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4k
Убийца Прохиндеев 48 минут назад
То, что 100% голливудских фильмов, где показывают действия кулхацкеров, это просто за гранью идиотизма - это правда.
Но данный пост не отличается ни чем в лучшую сторону.
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154
Джонни 52 минуты назад
Хакеры – они такие хакеры: особенности создания киношных образов компьютерных взломщиковПосмотреть
Хакеры – они такие хакеры: особенности создания киношных образов компьютерных взломщиков
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730
Gaijin 2 часа назад
жизненно.....

программисты ожидание и реальность
Ссылка www.youtube.com
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17k
RDen 2 часа назад
ну и забыли упомянуть ещё про баян - яркость экрана такая, что изображение проецируется на физиономии...
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23k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
А ещё любой вывод информации на экран в кино сопровождается звуком, даже если это черно-белая консоль а-ля DOS, строчки появляются на экране со звуком - «бззз, титититити, пилик-пилик, бзззз»
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18
Михаил Петров 2 часа назад
А зачем в кино показывать реальную работу хакера, зачем пробивать реальный адрес по ip ? Это уже не кино будет, или вы думаете что в фильмах про войну реально людей мочат.
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
То есть в художественном фильме обязательно честное изображение работы? Приходит такой главный герой и говорит, срочно! Ломай базу!!! И хакер из 1,5 часов фильма подбирает необходимый софт и к концу фильма говорит, что ему нужно ещё пару дней как минимум?
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2k
Andrey G 2 часа назад
Т.е. остальные вещи в фильмах нормальные?
Ужастик: надо держаться вместе, расходимся в разные стороны и заходим в тёмные помещения, где ничего не видно, и не забываем спрашивать нет ли кого.
Боевики: прячемся за опрокинутый стол, снимаем как пули пробивают этот стол, но герой остаётся невредимым. Про точность стрельбы вообще не говорим.
Фантастика: Кули бы не спрыгнуть со звездолёта на землю с метров так дохера, экзоскелет выдержит. Экзоскелет может и выдержит, но с телом произошло бы тоже самое, что и с тачкой на краш тесте.
Драма: миллионер влюбился в бабу из деревни, она ведь умная с вышкой, интеллектуально развита, хорошая хозяйка, готовящая вкусно и следящая за порядком и при этом, видимо, хороша в постели, раз герой весь без ума. И знает этикет, в каждой деревне же этому учат, сразу после того, как управишься у скотины. А олигар - это не сгусток жирной мрази, а лучший представитель общества.
Триллер: элементарно, Ватсон, у продавщицы была прическа на правый бок, а последние 27 лет она зачёсывалась на левый, стеллаж с батонами и круглыми булками были поменяны местами. Владелец того ресторана вышел в помятом пиджаке, а беспризорники играли мятой газетой за завтрашний день. На сталилетейном заводе среди двухсот человек взгляд одного указывал на кабинет начальника и говорил, что там находится кто-то, кого он раньше тут не встречал. И всё это означает, что мармоны под предводительством жидо-массонов на деньги русских царей готовят покушение на королевскую особу, дабы обвинить вьетнамского короля в ущемлении прав геев и начать войну в Камбоджи.
Исторические фильмы: нацисты убили всю её семью, три раза изнасиловали взводом и она влюбляется в одного из нацистов и у них Роман. А потом НКВДшники её арестовывают за невинную любовь и лично Сталин отдал приказ расстрелять, но один из НКВДшников оказался потомком дворянской семьи и спрятал её в Сибири у знакомого егеря подальше в тайге, а егерь - сосланный после какого-либо восстания три десятка лет до этого старший брат дяди однокашника из лицея.
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6k
Кружок 2 часа назад
Блин ... Сколько Миллионов лет этому посту????
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7
kiabrin 3 часа назад
Верните кнопку "Посмотреть новость" под новостью, ироды!
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3k
Атомный Крот 3 часа назад
Ну, судя по качеству и количеству роликов, записываемых сейчас навозовцами в подвалах Азовстали, где отключено и электро-, водоснабжение, проводная телефонная связь и канализация, с интернетом даже в такой дыре проблем и вправду нет.
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13
Alex 3 часа назад
Анекдот вспомнил:
Сидит значит парень за компьютером, типа программирует. Заходит в комнату его девушка, пытается его отвлечь от компа.Она так и сяк, с приоткрытой грудью становится в разных соблазнительных позах. Парень на нее ноль внимания, продолжает пялиться в монитор и стучать по клавиатуре. Она наконец не выдерживает и говорит:
- Милый, ты знаешь, я беременна!
Парень не отрываясь от экрана:
- Abort? Retry? Ignore?
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1k
Mazter 3 часа назад
Примерно также, как любой каратист или просто подкаченный чел может врукопашную целую роту солдат положить.
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18k
nobody® 3 часа назад
Монохромная программа с текстом присутствует (cmd). ipconfig сами знаете что :-) он же "шзсщтапш" чуть выше на экране

Ссылка www.youtube.com
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3k
вася васильев 3 часа назад
И никто не пользуется мышкой или тачпадом!)))))
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21k
Евгений 3 часа назад
Щёлкал по каналам и наткнулся на какой-то наш ментовский сериал.
Как раз такая сцена: нужно вычислить его по IP. Хакер пишет ping 192.168... ну и т.д. Всё, вот он! Едем его брать!
И да, хакеры никогда не пользуются мышкой!
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4k
Дима Шиншилкин 3 часа назад
помнится, в сериале про Каменскую было правдоподобнее - дядя имитировал взлом с помощью SoftIce.
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