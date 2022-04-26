Хакеры – они такие хакеры: особенности создания киношных образов компьютерных взломщиков

Почему-то представители именно этой не совсем законной сферы деятельности даже в серьёзных фильмах получаются примерно такими, какими их видят бабули на скамейке у подъезда или детсадовцы средней группы.
В случае с российскими комедиями ещё можно понять и простить, когда «хакеры» используют очень эффективный алгоритм поиска по типу «Смотреть всем. Ржака. Максимальный репост». Но когда речь идёт о более серьёзном кино, то тут образ хакера вызывает, мягко говоря, вопросы.
- играючи хакнуть любую базу без доступа, пароля, Сети и, пожалуй, и компьютера;
- подбор нужного пароля простым хаотичным перебором пальцев по клавишам. Может, вся соль в «Соло на клавиатуре», и это и есть секретная хакерская методичка?;
- пребывание в максимально серьёзном и сосредоточенном состоянии в каком-то бункере без освещения. Форма одежды – толстовка с капюшоном, джинсы, солнцезащитные очки. Лохматость и небритость приветствуются;
- находить в течение 5 секунд досье с фото и биографией до седьмого колена на любого человека в какой-то суперсекретной базе;
- анализировать данные одновременно с пяти мониторов;
- печать со скоростью 1000 знаков в минуту с полным игнорированием пробела.
При встрече с хакером главный герой обычно превращается в парнягу, страдающего как минимум лёгкой степенью УО. Или выдаёт перлы в стиле:
- в этом компе 8 ядер (просто глядя на монитор);
- если я знаю IP, можно пробить его фактический адрес?;
- скачай мне секретную базу КГБ (ЦРУ, ФСБ и т.д.).
Проги, которые используют хакеры, зачастую самые обычные.
Вероятно, зрителю достаточно продемонстрировать картинку со множеством непонятных значков. А уж до того, что прога очень сложная и крутая, он должен дойти сам.
Каждый комп в кино подключен к Сети, даже если действо разворачивается во льдах Антарктиды или в космосе. И скорость… Нам о такой мечтать и мечтать (привет провайдеру!).
А гигабайты инфы за секунды до (нападения инопланетян, взрыва бомбы, начала ядерной войны, долгожданного поцелуя главной героини/злодейки) уютно укладываются на флешку. Её нужно вставить в комп. И больше ничего не нужно делать. А пароль от электронного почтового ящика так вообще подбирается за доли секунды.
А чем вам кажется странным поведение киношных хакеров?
Источник:
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Но данный пост не отличается ни чем в лучшую сторону.
программисты ожидание и реальность
Смешной такой.
Слава, меньше требуйте от других))) А то ещё заставите и автомобили не взрываться от окурка. Смотрите фильмы с удовольствием или не смотрите. Ничего не изменится.
А фильмы, как-то, в последнее время, не получается смотреть с удовольствием. Очень много всякого нереального бреда и откровенного идиотизма.
Ужастик: надо держаться вместе, расходимся в разные стороны и заходим в тёмные помещения, где ничего не видно, и не забываем спрашивать нет ли кого.
Боевики: прячемся за опрокинутый стол, снимаем как пули пробивают этот стол, но герой остаётся невредимым. Про точность стрельбы вообще не говорим.
Фантастика: Кули бы не спрыгнуть со звездолёта на землю с метров так дохера, экзоскелет выдержит. Экзоскелет может и выдержит, но с телом произошло бы тоже самое, что и с тачкой на краш тесте.
Драма: миллионер влюбился в бабу из деревни, она ведь умная с вышкой, интеллектуально развита, хорошая хозяйка, готовящая вкусно и следящая за порядком и при этом, видимо, хороша в постели, раз герой весь без ума. И знает этикет, в каждой деревне же этому учат, сразу после того, как управишься у скотины. А олигар - это не сгусток жирной мрази, а лучший представитель общества.
Триллер: элементарно, Ватсон, у продавщицы была прическа на правый бок, а последние 27 лет она зачёсывалась на левый, стеллаж с батонами и круглыми булками были поменяны местами. Владелец того ресторана вышел в помятом пиджаке, а беспризорники играли мятой газетой за завтрашний день. На сталилетейном заводе среди двухсот человек взгляд одного указывал на кабинет начальника и говорил, что там находится кто-то, кого он раньше тут не встречал. И всё это означает, что мармоны под предводительством жидо-массонов на деньги русских царей готовят покушение на королевскую особу, дабы обвинить вьетнамского короля в ущемлении прав геев и начать войну в Камбоджи.
Исторические фильмы: нацисты убили всю её семью, три раза изнасиловали взводом и она влюбляется в одного из нацистов и у них Роман. А потом НКВДшники её арестовывают за невинную любовь и лично Сталин отдал приказ расстрелять, но один из НКВДшников оказался потомком дворянской семьи и спрятал её в Сибири у знакомого егеря подальше в тайге, а егерь - сосланный после какого-либо восстания три десятка лет до этого старший брат дяди однокашника из лицея.
Сидит значит парень за компьютером, типа программирует. Заходит в комнату его девушка, пытается его отвлечь от компа.Она так и сяк, с приоткрытой грудью становится в разных соблазнительных позах. Парень на нее ноль внимания, продолжает пялиться в монитор и стучать по клавиатуре. Она наконец не выдерживает и говорит:
- Милый, ты знаешь, я беременна!
Парень не отрываясь от экрана:
- Abort? Retry? Ignore?
Как раз такая сцена: нужно вычислить его по IP. Хакер пишет ping 192.168... ну и т.д. Всё, вот он! Едем его брать!
И да, хакеры никогда не пользуются мышкой!