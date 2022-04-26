Хакеры – они такие хакеры: особенности создания киношных образов компьютерных взломщиков

Каждый комп в кино подключен к Сети, даже если действо разворачивается во льдах Антарктиды или в космосе. И скорость… Нам о такой мечтать и мечтать (привет провайдеру!).

А гигабайты инфы за секунды до (нападения инопланетян, взрыва бомбы, начала ядерной войны, долгожданного поцелуя главной героини/злодейки) уютно укладываются на флешку. Её нужно вставить в комп. И больше ничего не нужно делать. А пароль от электронного почтового ящика так вообще подбирается за доли секунды.

А чем вам кажется странным поведение киношных хакеров?

