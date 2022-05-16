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«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы

«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы

Автор:
16 мая 2022 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   героизм   журналист   память   солдаты   статья   
1963
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Он заявил, что героизм польских солдат, воевавших с нацистами, в его стране больше не ценят.


В связи с последними событиями в мире поднялось много шума. Особенно со стороны «западных партнёров» - уж они-то придумывают что угодно, лишь бы выставить нашу страну не в лучшем свете. Не особенно получается, но они стараются.

Но и там есть разумные люди. Один из них - Михал Радзиковски, журналист издания Myśl Polska. Вот что он пишет:

«День окончания Второй мировой войны, хотя формально и остается государственным праздником как Национальный День Победы (пусть и с измененной датой с 9 на 8 мая), уже давно игнорируется и маргинализируется в обществе. Более того, согласно действующему толкованию, победа над Германией во время Второй мировой войны была не победой, а «началом новой оккупации.

Те, кто сравнивает период оккупации с послевоенным периодом, наверное, не знают (или сознательно этого не учитывают), что победа Германии означала бы уничтожение польского народа, а в лучшем случае — радикальную депопуляцию. По замыслу Генерального плана Ост, помимо полного истребления евреев предполагалось уничтожение большинства славян. В случае с поляками предполагалось оставить в живых лишь около 3-4,8 миллионов человек в качестве рабочей силы. Это означало смертельную угрозу биологическому существованию польского народа.

Тезисы о «новой оккупации» и «коммунизме, принесенном на штыках» — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками под Ленино, Студзянками, в борьбе за Поморский Вал, или, наконец, при штурме Берлина. Был среди них и мой дед Леонард Лукашевский, который прошел весь боевой путь до Берлина. Дед, вступая в Польскую армию, не руководствовался ни идеологическими, ни политическими мотивами, как тысячи других солдат. К сожалению, их героизм сегодня не в цене.

Отрицание победы во Второй мировой войне автоматически ставит нас в один ряд с побежденными. Кроме того, сомнения в послевоенном порядке — пресловутая вода на мельницу для всех тех, кто отрицает или в будущем захочет отрицать территориальные договоренности после Второй мировой войны. Таким образом, основание исторической политики на таком нарративе явно противоречит польским интересам. Боюсь также и того, не приведут ли антироссийские предрассудки и фобии в ближайшее время к приуменьшению гитлеровских преступлений — так же, как это уже произошло в случае злодеяний, совершенных бандеровцами во время Второй мировой войны».

Это точно поляк написал? Что-то у них явно поломалось, раз такие статьи появляются в СМИ. А может дело в другом - официальная позиция властного меньшинства не сильно совпадает с мнением миллионов обычных граждан. Их сейчас не слышат, но это ничего - скоро услышат.

Просто посмотрите этот ролик, где поляк ходит и «клизмует» беглецов из незалежной. Вот это и есть «глас народа»:

«Идите домой, идите работать, бандера! Есть ли у вас совесть, раз вы защищаете нацизм?»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Польша   героизм   журналист   память   солдаты   статья   
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4  комментария
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8k
Ф Ив Час назад
С точки зрения количества жертв относительно численности населения Польша является самой пострадавшей - 16,12%. Если там есть люди, которые понят об этом, то значит еще не все потеряно для Польши.
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27k
Ashabad 15 минут назад
Поляки в большинстве своём нормальные люди. Как и украинцы, например. Или немцы тоже.
А вот руководители Польши, как и руководители Украины, Германии... да и других Западных стран - это капиталисты. И они ощущают угрозу от грядущего системного капиталистического кризиса. Поэтому и ведут себя так, как они ведут.
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6k
maclay 49 минут назад
Так его дед был фашистом и неудивительно, что он строит из себя Пьера Гандона, он должен пожизненно у свиней убирать, поганец !
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14k
куджо 58 минут назад
Войско польское достойно воевали с красной армией, мне кажется они достойное Франции быть в числе представителей победителей 45года... Да, думаю так, но время показало что Польша остаётся Польшой, большой злой с не удовлетворенными амбициями страной. Которой топчется и по могиоам своих воинов павших в борьбе с немецким фашизмом...
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