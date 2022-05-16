«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы





В связи с последними событиями в мире поднялось много шума. Особенно со стороны «западных партнёров» - уж они-то придумывают что угодно, лишь бы выставить нашу страну не в лучшем свете. Не особенно получается, но они стараются.

Но и там есть разумные люди. Один из них - Михал Радзиковски, журналист издания Myśl Polska. Вот что он пишет:

«День окончания Второй мировой войны, хотя формально и остается государственным праздником как Национальный День Победы (пусть и с измененной датой с 9 на 8 мая), уже давно игнорируется и маргинализируется в обществе. Более того, согласно действующему толкованию, победа над Германией во время Второй мировой войны была не победой, а «началом новой оккупации.

Те, кто сравнивает период оккупации с послевоенным периодом, наверное, не знают (или сознательно этого не учитывают), что победа Германии означала бы уничтожение польского народа, а в лучшем случае — радикальную депопуляцию. По замыслу Генерального плана Ост, помимо полного истребления евреев предполагалось уничтожение большинства славян. В случае с поляками предполагалось оставить в живых лишь около 3-4,8 миллионов человек в качестве рабочей силы. Это означало смертельную угрозу биологическому существованию польского народа.

Тезисы о «новой оккупации» и «коммунизме, принесенном на штыках» — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками под Ленино, Студзянками, в борьбе за Поморский Вал, или, наконец, при штурме Берлина. Был среди них и мой дед Леонард Лукашевский, который прошел весь боевой путь до Берлина. Дед, вступая в Польскую армию, не руководствовался ни идеологическими, ни политическими мотивами, как тысячи других солдат. К сожалению, их героизм сегодня не в цене.