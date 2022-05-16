«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы

Он заявил, что героизм польских солдат, воевавших с нацистами, в его стране больше не ценят.
В связи с последними событиями в мире поднялось много шума. Особенно со стороны «западных партнёров» - уж они-то придумывают что угодно, лишь бы выставить нашу страну не в лучшем свете. Не особенно получается, но они стараются.
Но и там есть разумные люди. Один из них - Михал Радзиковски, журналист издания Myśl Polska. Вот что он пишет:
«День окончания Второй мировой войны, хотя формально и остается государственным праздником как Национальный День Победы (пусть и с измененной датой с 9 на 8 мая), уже давно игнорируется и маргинализируется в обществе. Более того, согласно действующему толкованию, победа над Германией во время Второй мировой войны была не победой, а «началом новой оккупации.
Те, кто сравнивает период оккупации с послевоенным периодом, наверное, не знают (или сознательно этого не учитывают), что победа Германии означала бы уничтожение польского народа, а в лучшем случае — радикальную депопуляцию. По замыслу Генерального плана Ост, помимо полного истребления евреев предполагалось уничтожение большинства славян. В случае с поляками предполагалось оставить в живых лишь около 3-4,8 миллионов человек в качестве рабочей силы. Это означало смертельную угрозу биологическому существованию польского народа.
Тезисы о «новой оккупации» и «коммунизме, принесенном на штыках» — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками под Ленино, Студзянками, в борьбе за Поморский Вал, или, наконец, при штурме Берлина. Был среди них и мой дед Леонард Лукашевский, который прошел весь боевой путь до Берлина. Дед, вступая в Польскую армию, не руководствовался ни идеологическими, ни политическими мотивами, как тысячи других солдат. К сожалению, их героизм сегодня не в цене.
Отрицание победы во Второй мировой войне автоматически ставит нас в один ряд с побежденными. Кроме того, сомнения в послевоенном порядке — пресловутая вода на мельницу для всех тех, кто отрицает или в будущем захочет отрицать территориальные договоренности после Второй мировой войны. Таким образом, основание исторической политики на таком нарративе явно противоречит польским интересам. Боюсь также и того, не приведут ли антироссийские предрассудки и фобии в ближайшее время к приуменьшению гитлеровских преступлений — так же, как это уже произошло в случае злодеяний, совершенных бандеровцами во время Второй мировой войны».
Это точно поляк написал? Что-то у них явно поломалось, раз такие статьи появляются в СМИ. А может дело в другом - официальная позиция властного меньшинства не сильно совпадает с мнением миллионов обычных граждан. Их сейчас не слышат, но это ничего - скоро услышат.
Просто посмотрите этот ролик, где поляк ходит и «клизмует» беглецов из незалежной. Вот это и есть «глас народа»:
«Идите домой, идите работать, бандера! Есть ли у вас совесть, раз вы защищаете нацизм?»
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А вот руководители Польши, как и руководители Украины, Германии... да и других Западных стран - это капиталисты. И они ощущают угрозу от грядущего системного капиталистического кризиса. Поэтому и ведут себя так, как они ведут.