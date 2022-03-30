«Наркомовские 100 грамм»: правда и миф

До 1940 года был строгий «сухой закон», а потом солдатам разрешили выпивать, но в меру.
Выдавать солдатам алкоголь в качестве поощрения стали ещё в 17-м веке. Тогда бойцам полагалось 480 грамм водки в неделю. Командование считало, что алкоголь улучшает самочувствие и разгоняет тоску. Нормы то увеличивали, то уменьшали, но алкоголь в рационе присутствовал постоянно - вплоть до 1908 года, когда от него решили отказаться. Возможно, на это повлияло поражение в русско-японской войне (1904-1905 гг.), или в военном штабе появился упорный сторонник ЗОЖ, тем не менее, водку солдатам больше не выдавали. Так продолжалось до 1940 года.
Тогда в дело вмешался Климент Ворошилов - он лично обратился к Сталину и попросил добавить в солдатский рацион 50 грамм сала и 100 грамм водки ежедневно. И для здоровья полезно, да и служить как-то повеселей. Товарищ Сталин инициативу одобрил и дополнил: танкистам норму удвоили, а лётчикам даже утроили. Так сказать, за вредность. Вот откуда пошли легендарные «наркомовские 100 грамм».
Ну а во время войны всё изменилось. С 25 августа 1941 года 100 грамм полагались только лётчикам и техническому персоналу летных частей, а также солдатам на передовой. 6 июня 1942 вышла новая директива - выдавать алкоголь только бойцам, которые участвуют в наступлении на фрицев. Остальным - только по праздникам. Но 12 ноября того же года Иосиф Виссарионович немного смягчил приказ и разрешил снова выдавать положенные 100 грамм воинам на передовой. С мая 1945-го, после тяжелейших боёв и великой Победы, водку солдатам больше не выдавали.
А они вообще помогали, эти «наркомовские 100 грамм»?
Конечно, они внесли свой вклад. Небольшой, но всё же. Например, Александр Пыльцын, боец из штрафбата, вспоминал, что когда он провалился под лёд, его растерли спиртом, дали выпить стакан и закутали в одеяла, так он и выжил. Участники Сталинградской битвы говорили о том, что алкоголь отлично шёл после боя и помогал согреться. Многие участники Великой Отечественной говорили, что алкоголь помогал им немного расслабиться, но не более того, его ведь было немного.
И по воспоминаниям всех ветеранов: они пили водку только после сражений, поэтому все мифы о том, что солдаты шли в атаку «под градусом» - это чушь, в которую сейчас уже никто не верит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вопросы продовольственного обеспечения, в основном, освещены в Главе 53, озаглавленной "О ПРОПИТАНИИ И МАРКЕТЕНТЕРАХ", и в главе 68, которая озаглавлена "ПОРЦИОНЫ И РАЦИОНЫ в чюжой земле, а в своей только рационы давать надлежит посему".
Один суточный порцион состоял из следующих продуктов:
*Хлеб - 2 фунта (819 грамм);
*Мясо -1 фунт (409,5 грамм);
*Вино (водка) - 2 чарки ( 246 миллилитров, а проще говоря, четвертинка водки);
*Пиво - 1 гарнец (3.27 литра).
Лётчикам не "утроили", а заменили водку на коньяк. Те же 100г.