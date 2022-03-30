«Наркомовские 100 грамм»: правда и миф

А они вообще помогали, эти «наркомовские 100 грамм»?

Конечно, они внесли свой вклад. Небольшой, но всё же. Например, Александр Пыльцын, боец из штрафбата, вспоминал, что когда он провалился под лёд, его растерли спиртом, дали выпить стакан и закутали в одеяла, так он и выжил. Участники Сталинградской битвы говорили о том, что алкоголь отлично шёл после боя и помогал согреться. Многие участники Великой Отечественной говорили, что алкоголь помогал им немного расслабиться, но не более того, его ведь было немного.