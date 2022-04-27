Пёс нашел крупнейший клад столетия

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Пёс по кличке Кайтусь нашел самый крупный клад, обнаруженный в Польше за последние 100 лет. Клад был найден закопанным в глиняном горшке недалеко от Валбжиха. Собака обнаружила его во время прогулки с хозяином.
Информация о необычной находке поступила в Валбжихский филиал Инспекции памятников истории во Вроцлаве в четверг, 7 апреля. На следующий день инспектор памятников Марек Ковальский вместе с группой археологов из Археологического института Вроцлавского университета осмотрел находку и отправился на место открытия. Монеты оказалось средневековыми брактеатами первой половины XIII века, хранившимися в ветхом глиняном горшке. Средневековые брактеаты представляют собой тонкие монеты с тиснением только на одной стороне. Название монеты происходит от латинского слова bractea, что означает "тонкий листовой металл".
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Брактеаты делались из тонких листовых пластин металла. В Средние века они выполняли функцию платежного средства. Отдельные серии монет использовались относительно недолго. Из исторических данных известно, что изменение платежных инструментов в этот период происходило 2-3 раза в год. Сохранившиеся монеты того периода немногочисленны, так как они регулярно переплавлялись и чеканились новой серией. Поэтому обнаружение значительного количества монет этого периода - случай уникальный
Монеты, найденные в Валбжихе, довольно хорошо сохранились, рисунки на них в основном четкие. Они изображают грифонов, русалок и ангелов, а также архитектурные элементы, такие как башни и стены. Расположение сосуда и монет предполагает, что кто-то изначально их спрятал. Предварительная идентификация монет предполагает, что они были отчеканены в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.
Монеты, найденные в Валбжихе, довольно хорошо сохранились, рисунки на них в основном четкие. Они изображают грифонов, русалок и ангелов, а также архитектурные элементы, такие как башни и стены. Расположение сосуда и монет предполагает, что кто-то изначально их спрятал. Предварительная идентификация монет предполагает, что они были отчеканены в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.
Сенсационная находка была обнаружена закопанной недалеко от Валбжиха собакой по кличке Кайтусь. Последнее подобное открытие было сделано в Померании в 1972 году, когда было найдено более сотни тевтонских брактеатов. Такие монеты в рассматриваемый период могли чеканить короли, князья и епископы. Они чеканились до тех пор, пока не были обнаружены крупные запасы серебра недалеко от Праги: после этого стали выпускать гроши, постепенно вытеснившие брактеаты.
Открытие вызвало ожесточенные споры. Некоторые интернет-пользователи утверждают, что история о собаке - выдумка, и что клад XIII века нашел кто-то, просканировавший местность металлоискателем.
Открытие вызвало ожесточенные споры. Некоторые интернет-пользователи утверждают, что история о собаке - выдумка, и что клад XIII века нашел кто-то, просканировавший местность металлоискателем.
По словам археологов, о таком крупном кладе в Польше официально не сообщалось как минимум 100 лет. Сотрудник по охране наследия Валбжиха Анна Новаковска-Чюхера сказала: «Человек, который подошел к нам, гулял со своей собакой. В какой-то момент Кайтусь начал копать землю. Вот так он и наткнулся на горшок с монетами. По крайней мере, это версия, представленная нам».
Монеты сначала будут всесторонне изучены экспертами, а затем, как собственность Казначейства, попадут в музей.
Монеты сначала будут всесторонне изучены экспертами, а затем, как собственность Казначейства, попадут в музей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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