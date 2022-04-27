Пёс нашел крупнейший клад столетия

Брактеаты делались из тонких листовых пластин металла. В Средние века они выполняли функцию платежного средства. Отдельные серии монет использовались относительно недолго. Из исторических данных известно, что изменение платежных инструментов в этот период происходило 2-3 раза в год. Сохранившиеся монеты того периода немногочисленны, так как они регулярно переплавлялись и чеканились новой серией. Поэтому обнаружение значительного количества монет этого периода - случай уникальный

Монеты, найденные в Валбжихе, довольно хорошо сохранились, рисунки на них в основном четкие. Они изображают грифонов, русалок и ангелов, а также архитектурные элементы, такие как башни и стены. Расположение сосуда и монет предполагает, что кто-то изначально их спрятал. Предварительная идентификация монет предполагает, что они были отчеканены в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.