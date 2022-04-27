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Пёс нашел крупнейший клад столетия

Пёс нашел крупнейший клад столетия

Автор:
27 апреля 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Польша   и такое бывает   клад   находка   ничего себе   новости   собака   удивительное рядом   
651
5
Пёс по кличке Кайтусь нашел самый крупный клад, обнаруженный в Польше за последние 100 лет. Клад был найден закопанным в глиняном горшке недалеко от Валбжиха. Собака обнаружила его во время прогулки с хозяином.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Польша   и такое бывает   клад   находка   ничего себе   новости   собака   удивительное рядом   
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4  комментария
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893
banzai 49 минут назад
Сколько стоят?...
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Vir 21 минуту назад
ага, пёс)

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5
Alex Killmore 41 минуту назад
Любой кто ходит с металлоискателем в Польше знает, что если найдешь и сообщишь, награды не будет. Награда полагается в случае если находка была сделана случайно. Но в 99% случаев никакой награды ты всё равно не получишь. Любимая отговорка - "монеты бесценны. Поэтому оценить стоимость невозможно."
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20k
Егор Час назад
Монеты со всех сторон отфоткали, а где портрет Кайтуся?
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