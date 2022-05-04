Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск

Иноагент, критикан и «рупор демократии» - Глебыч теперь вряд ли вернётся в Россию.
Александр Глебович Невзоров (внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента) - в конце 80-х и начале 1990-х был одним из самых рейтинговых журналистов.
Его передача «600 секунд» рвала все шаблоны, к которым привык советский зритель. Вместо достижений государства он показывал разруху, вместо позитивных новостей - убийства, похищения и прочий криминал. Говоря проще: снимал сливки на д…е. И у него это неплохо получалось.
Водил дружбу с «олигархом всея Руси» - Борисом Березовским. Говорят, что именно ему Глебыч обязан своей карьерой. Хотя это могут быть просто слухи - в начале 1990-х Березовский ещё не был таким богатым и влиятельным.
В общем, у Невзорова прекрасная карьера, отличный заработок и хорошая узнаваемость. Одно время он пропал с экранов (к нашему счастью) и занимался разведением породистых скакунов. Потом снова всплыл, но уже в меньших масштабах: вёл передачу на одной из ныне закрытых «либералистичных» радиостанций, какое-то шоу на Ютубе… измельчал.
И стал меняться даже внешне: из упитанного мужика он превратился в подобие вампира-дистрофика, но боевый пыл не растерял.
Кстати, когда Сергей Шнуров снимал клип на песню «Чисто питерская х…я», он позвал именно Невзорова. Как говорил потом Шнуров: «А кого же ещё звать? Глебыч - это просто образец чисто питерской х…и». С ним сложно не согласиться.
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Ну а Глебыч оставался верен себе: поливал как из брандспойта. И государство ему не нравилось, и люди вокруг какие-то неправильные, и решения все глупые, и вообще всё плохо. Один он Д'Артаньян.
А когда начались недавние события, Невзорова совсем понесло. Он собирал все возможные фейки и выдавал их прямо в эфир даже не проверяя. Плевался ядом как заправская кобра и почему-то был уверен, что всё ок и это ему сойдёт с рук. Не сошло.
О том, что его признали иноагентом Глебыч узнал во время турне по Израилю - там он проводил один из своих мастер-классов на тему публичных выступлений. Тогда он раздухарился и пообещал, что всё равно вернётся в Россию. Но своё обещание выполнять не спешил.
А сегодня стало известно, что МВД объявило Невзорова в розыск. Его хотят привлечь к ответственности по уголовному делу по статье о «фейках» в отношении Российской армии.
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АНТИФИШКИ
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И вообще занимательный человек, мало того что в него стреляли в 90-м (до сих пор не понятно, это был спектакль или реальное покушение), так он ещё военным корреспондентом ездил в горячие точки и снимал там материал. В то время как многие репортёры предпочитают не особо лезть туда где можно умереть по щелчку пальцев.
"Чистилище" фильм - его рук дело. Очень неудобная правда про ту войну, которая власть так старается забыть и переврать на нужный манер.
Понятно, что сейчас идёт охота на ведьм, и многие попали в опалую И даже местный лизоблюд-автор, напрягся и написал ангажированную статейку. Но кому не лень, почитайте за этого человека в разных источниках, гляньте его видосы на ютьюбе.. Человек интересный, образованный, смелый, со своим взглядом на жизнь. Как минимум для расширения кругозора - имеет смысл ознакомится с его творчеством.
А сейчас просто продажной курвой.
Зря они так.
Прячутся там?
Пора уже возвращать практику лишения гражданства.
Ему платят только до тех пор, пока он гадит в России.
А так он одноразовое изделие -- Гон Дон, сняли и выкинули. Земля ему стекловатой.
Ну , а потом измельчал Сашка и кончился.