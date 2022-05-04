FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5797 постов • 725 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск

Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск

Автор:
04 мая 2022 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 600 секунд   Израиль   александр невзоров   журналист   мвд   розыск   
9455
7
1

Иноагент, критикан и «рупор демократии» - Глебыч теперь вряд ли вернётся в Россию.

Александр Глебович Невзоров (внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента) - в конце 80-х и начале 1990-х был одним из самых рейтинговых журналистов.

Его передача «600 секунд» рвала все шаблоны, к которым привык советский зритель. Вместо достижений государства он показывал разруху, вместо позитивных новостей - убийства, похищения и прочий криминал. Говоря проще: снимал сливки на д…е. И у него это неплохо получалось.

Водил дружбу с «олигархом всея Руси» - Борисом Березовским. Говорят, что именно ему Глебыч обязан своей карьерой. Хотя это могут быть просто слухи - в начале 1990-х Березовский ещё не был таким богатым и влиятельным.

В общем, у Невзорова прекрасная карьера, отличный заработок и хорошая узнаваемость. Одно время он пропал с экранов (к нашему счастью) и занимался разведением породистых скакунов. Потом снова всплыл, но уже в меньших масштабах: вёл передачу на одной из ныне закрытых «либералистичных» радиостанций, какое-то шоу на Ютубе… измельчал.

И стал меняться даже внешне: из упитанного мужика он превратился в подобие вампира-дистрофика, но боевый пыл не растерял.

Кстати, когда Сергей Шнуров снимал клип на песню «Чисто питерская х…я», он позвал именно Невзорова. Как говорил потом Шнуров: «А кого же ещё звать? Глебыч - это просто образец чисто питерской х…и». С ним сложно не согласиться.

Ну а Глебыч оставался верен себе: поливал как из брандспойта. И государство ему не нравилось, и люди вокруг какие-то неправильные, и решения все глупые, и вообще всё плохо. Один он Д'Артаньян.

А когда начались недавние события, Невзорова совсем понесло. Он собирал все возможные фейки и выдавал их прямо в эфир даже не проверяя. Плевался ядом как заправская кобра и почему-то был уверен, что всё ок и это ему сойдёт с рук. Не сошло.

О том, что его признали иноагентом Глебыч узнал во время турне по Израилю - там он проводил один из своих мастер-классов на тему публичных выступлений. Тогда он раздухарился и пообещал, что всё равно вернётся в Россию. Но своё обещание выполнять не спешил.

А сегодня стало известно, что МВД объявило Невзорова в розыск. Его хотят привлечь к ответственности по уголовному делу по статье о «фейках» в отношении Российской армии.

Возможно, теперь Глебыч останется в Израиле и составит компанию Макаревичу и Галкину.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 600 секунд   Израиль   александр невзоров   журналист   мвд   розыск   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
92  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей 11 часов назад
Как-то тормозят органы, сначала дадут спокойно уехать, а потом судорожно и громогласно ищут. Ессна он не вернётся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
37k
Example 6.2.6 2 часа назад
Чёткий мужик. Не со всеми его утверждениями я согласен, но как шедеврально он уделывал попов из РПЦ (особенно глумился над недалёким Чаплином), как он правильно говорил об истинный целях существования нынешней призывной армии в РФ и разумеется, без трусости - обличал воров в Кремле, которые прикрываясь высокими целями, заботой о безопасности и поисками врагов - просто разграбляют наследии СССР и пьют кровь рабочих.
И вообще занимательный человек, мало того что в него стреляли в 90-м (до сих пор не понятно, это был спектакль или реальное покушение), так он ещё военным корреспондентом ездил в горячие точки и снимал там материал. В то время как многие репортёры предпочитают не особо лезть туда где можно умереть по щелчку пальцев.
"Чистилище" фильм - его рук дело. Очень неудобная правда про ту войну, которая власть так старается забыть и переврать на нужный манер.
Понятно, что сейчас идёт охота на ведьм, и многие попали в опалую И даже местный лизоблюд-автор, напрягся и написал ангажированную статейку. Но кому не лень, почитайте за этого человека в разных источниках, гляньте его видосы на ютьюбе.. Человек интересный, образованный, смелый, со своим взглядом на жизнь. Как минимум для расширения кругозора - имеет смысл ознакомится с его творчеством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
Глебыч, конечно гондон, но очень умный гондон, мне нравилось, как он он [мат] ООО "РПЦ" ,ибо было за что. Но потом ,он начал нести херню ,и покусился на государство, за что и выхватил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 3 часа назад
Раньше был просто мудозвон.
А сейчас просто продажной курвой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
skandere 3 часа назад
Да, ещё недавно глебыча не любил, даже презирал. Говнюк. Хайп на убогих попах, замшелом православии, причесления себя к антропологам и науке - мелко для такого журналиста. Высмеивать убогих, как то совсем уж низко. После ухода Чаплина и Смирнова, казалось, карьера пошла под откос и тут бахнуло! Да ещё так, что весь мир в а@уе! Он и рад был бы стать вторым блевотным Соловьевым, но тёрки с Гундяевым решительно ставили крест на карьере.) Глебыч понял расклад и разыграл масть. После, жопа (интуиция) подсказала Сашеньке куда бежать и чем зарабатывать. Однако, в современных реалиях, это последний независимый и яркий журналист, смелый (нужно признать) со своим подчерком, хайпом. Для него это в масть, в струю и в жилу. Подлецу все к лицу )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
Murych 4 часа назад
Глебыч - красава! Пройдётся по Бастрыкину в следующих Средах
.
Зря они так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 4 часа назад
Сколько веревочке ни виться, а конец всегда один - тюряга. Невзоров факал всех, вот сейчас и его факнут за его факи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
migun31 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Педигри 5 часов назад
Макаревич, Галкин, Невзоров может ещё Филиппок составит им компанию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня 6 часов назад
писта тузику, давно пора всю эту гниль в сибирь снег убирать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 6 часов назад
Ни хрена тут защитников дебила собралось.Хохлоскот до интернета дорвался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виктор Полесов 6 часов назад
это больной человек. недавно смотрел какое-то его видео, он там за десять минут раз десять повторил слово "галлюцинации", что напрямую говорит о том, что именно глюки - его основная проблема сейчас. дедушка уже совсем головой поехал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Dobrovit 6 часов назад
Морда маньяка-некроманта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
VL 7 часов назад
в красном пальто вид престарелого [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Серик Кенжебаев 7 часов назад
Израиль теперь новый Лондон?
Прячутся там?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−31
7k
mbr 7 часов назад
Типичный власовец и предатель. Срать на всё русское за конфетку с запада.
Пора уже возвращать практику лишения гражданства.
Ему платят только до тех пор, пока он гадит в России.
А так он одноразовое изделие -- Гон Дон, сняли и выкинули. Земля ему стекловатой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−31
39k
Сергей 8 часов назад
600секунд его в Ленинграде в 80-е , это была бомба. И явно у него была крыша в МВД.
Ну , а потом измельчал Сашка и кончился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий 8 часов назад
фишки неотвратимо превращается из развлекательного сайта в желтушную газету
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
Nik Nik эмосурикат прямоползающий 7 часов назад
Сейчас Вам накидают минусов, но, черт возьми, Вы правы...!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
St.Razeen Nik Nik 7 минут назад
минус на этом сайте это плюс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 34 комментария (из 57)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137218



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул»
Гигантский купол науки из Истры, который «лопнул»
Почему летчик Н.Д. Гулаев, после боя часто говорил: "Запишите сбитого фашиста на счёт моего ведомого, это он его уничтожил"
Почему летчик Н.Д. Гулаев, после боя часто говорил: "Запишите сбитого фашиста на счёт...
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Немного о ежах
Немного о ежах
Печальная и горькая судьба четвёртой жены Михаила Ефремова
Печальная и горькая судьба четвёртой жены Михаила Ефремова
Сухих вам рукавов, ребятки
Сухих вам рукавов, ребятки
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О, вы из Англии ?

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#Еда#мир#исследование#сарказм#авто аварии#Реакция#работа
#прикол#картинки#подборка#позитив#аварии#кино#США#фильмы#история
#интересно#факты#интересное#Разное#дтп#Киркоров#шоу бизнес#познавательно#Москва
Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки «А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах» «А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах» Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле «Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок «Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России

На что жалуетесь?

Вернуться