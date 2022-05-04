Журналист Александр Невзоров объявлен в розыск

Его передача «600 секунд» рвала все шаблоны, к которым привык советский зритель. Вместо достижений государства он показывал разруху, вместо позитивных новостей - убийства, похищения и прочий криминал. Говоря проще: снимал сливки на д…е. И у него это неплохо получалось.

Водил дружбу с «олигархом всея Руси» - Борисом Березовским. Говорят, что именно ему Глебыч обязан своей карьерой. Хотя это могут быть просто слухи - в начале 1990-х Березовский ещё не был таким богатым и влиятельным.