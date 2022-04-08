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Брыльска: "Последние тридцать лет прошли со вкусом, но без энтузиазма"

Брыльска: "Последние тридцать лет прошли со вкусом, но без энтузиазма" (10 фото)

Автор:
08 апреля 2022 18:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Польша   актриса   биография   интересное   кино   факты   
1094
10
Польской актрисе уже 80 лет и она решила подвести итоги как своего творчества, так и личной жизни.
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Источник:

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Метки: Польша   актриса   биография   интересное   кино   факты   
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krivsan 3 часа назад
красивая в молодости была
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1k
Vladimir Полчаса назад
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЖЕНЩИНА!!!
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19k
Alf 47 минут назад
Самые красивые актрисы ещё той, "старенькой" Польши: Барбара Брыльска, Пола Ракса, Малгожата Немирская и Изабелла Скорупко. Изабелла - первая польская актриса, которой в 25 лет, удалось заполучить роль девушки агента 007, в 17 фильме бондианы.
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