Брыльска: "Последние тридцать лет прошли со вкусом, но без энтузиазма"

Бдительная учительница увидела этот манёвр и отобрала записку, а Барбара только имя успела прочитать - Ян. Расстроенная девушка думала, что они больше никогда не увидятся, но настойчивый парень разыскал её сам через несколько дней. Первым делом он пришёл к отцу Барбары и попросил разрешения, чтобы встречаться с его дочерью. Также Ян заверил его, что ничего плохого с его дочерью не случится и он будет оберегать её от настырных ухажёров, которые вели на неё осаду.