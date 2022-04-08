Брыльска: "Последние тридцать лет прошли со вкусом, но без энтузиазма"

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Польской актрисе уже 80 лет и она решила подвести итоги как своего творчества, так и личной жизни.
Барбару мы знаем по легендарному фильму Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". В СССР её увидели впервые в 1975 году, а в Польше она уже была известной актрисой, причём в ее фильмографии были очень смелые роли, к примеру эротический фильм "Анатомия любви".
Обычно после таких ролей к актрисе липнут слухи и сплетни, потому что зрители всегда объединяют персонажа и актера. Не обошла такая судьба и Барбару Брыльску.
Обычно после таких ролей к актрисе липнут слухи и сплетни, потому что зрители всегда объединяют персонажа и актера. Не обошла такая судьба и Барбару Брыльску.
В Польше гудели слухи о её беспрестанно меняющихся любовниках и романах. Барбара предпочитала и не подтверждать, и не опровергать их. Много позже она признавалась, что часть сплетен имела под собой реальную основу и что в молодости у нее была активная личная жизнь.
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С своим первым мужем Брыльска познакомилась ещё будучи 17-летней школьницей. Она ехала с одноклассниками на экскурсию и заметила высокого красивого парня, который не сводил с неё глаз. В конце поездки он незаметно сунул ей в руку записку с именем и номером телефона.
Бдительная учительница увидела этот манёвр и отобрала записку, а Барбара только имя успела прочитать - Ян. Расстроенная девушка думала, что они больше никогда не увидятся, но настойчивый парень разыскал её сам через несколько дней. Первым делом он пришёл к отцу Барбары и попросил разрешения, чтобы встречаться с его дочерью. Также Ян заверил его, что ничего плохого с его дочерью не случится и он будет оберегать её от настырных ухажёров, которые вели на неё осаду.
Поначалу родители опасались нового ухажёра девушки, всё-таки ей было 17 лет, а ему 23 года, но не стали противиться отношениям. Ян только что окончил аспирантуру, преподавал в институте и производил впечатление очень благовоспитанного молодого человека.
Барбара стала совершеннолетней и пара поспешила пожениться. Но через несколько лет развелись. Они сами ввели правило, что до свадьбы у них не будет секса и только после заключения брака выяснилось, что Ян Барбару совершенно не удовлетворял как мужчина. Для девушки это стало критичным.
Брыльска трижды была замужем и каждый раз сама инициировала развод. Со своим последним мужем, врачом Людвигом Космалем, актриса прожила 18 лет, у них в браке родились двое детей. Разошлась с ним Барбара в 1990 году, ей тогда уже было 49 лет, а Людвигу 65. Причиной развода стали частые измены мужа.
А в 1993 году случилась трагедия: 20-летняя дочь актрисы погибла в автокатастрофе. Для Барбары это стало очень тяжёлым испытанием, она не справилась бы сама, без помощи врачей.
Когда актрисе исполнилось 80 лет, она сказала:
"Если не считать потерю Баси, то, наверное, мне грех жаловаться на свою жизнь. Были роли, почёт и слава, были любимые мужчины и последние тридцать лет прошли со вкусом… но без энтузиазма… ".
"Если не считать потерю Баси, то, наверное, мне грех жаловаться на свою жизнь. Были роли, почёт и слава, были любимые мужчины и последние тридцать лет прошли со вкусом… но без энтузиазма… ".
Источник:
АНТИФИШКИ
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