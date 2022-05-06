Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба

Смешная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток

Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям

Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток

Новейшая, но немного баянистая подборка каламубров и лингвошуток

Свежая, но с тонким ароматом баяна подборка каламбуров и лингвошуток