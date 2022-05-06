Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток

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Чем занимаются на острове Болимения, где у кота созвоны, как правильно рассаживать гостей на свадьбе и кое-что ещё в очередной мемной подборке.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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