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Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Пельвумен и папперделли: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
06 мая 2022 16:31
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Приколы   Юмор   каламбуры   лингво   лингвошутки   русский язык   слова   
2314
23

Чем занимаются на острове Болимения, где у кота созвоны, как правильно рассаживать гостей на свадьбе и кое-что ещё в очередной мемной подборке.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анекдоты   Мемы   Приколы   Юмор   каламбуры   лингво   лингвошутки   русский язык   слова   
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Егор Час назад
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Николай Дмитрич

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