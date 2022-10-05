Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров

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О багодельнях, чертилах, немецком борще из согласных, а также каламбур для шахматистов и многое другое.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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