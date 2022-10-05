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Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров

Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров

Автор:
05 октября 2022 15:33
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русския язык   слова   шутки   
5784
18

О багодельнях, чертилах, немецком борще из согласных, а также каламбур для шахматистов и многое другое.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русския язык   слова   шутки   
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6  комментариев
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11k
Denissg 2 часа назад
Комментарий к фото
Немецкий кроссворд: Известный русский и украинский суп, 4 буквы, последняя SCHTSCH.
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Едва-едва
"самурайская защита" в шахматах, пешка делает себе харакири
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198
Андрей Ловите наркомана! Час назад
По классике Е2-Е2: белые не решаются начать.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Ромовые вы мои" даже в мыслях трудно правильно выговорить))
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Николай Дмитрич

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